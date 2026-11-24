Jak navíc upřesnily televize, spot neodmítly, jen po Bernardu chtěli kladné stanovisko Rady pro reklamu. To ale Bernard nedodal a ani o něj nepožádal.
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TV odmítly naši reklamu, tvrdil Bernard
Pivovar Bernard zveřejnil před týdnem na sociálních sítích nový reklamní spot, který zároveň uvedl tiskovou zprávou, podle které
tři největší tuzemské televize spot odmítly odvysílat kvůli scénám, které podle nich zobrazují nevhodné chování. Inspirací pro spot se stal obraz Hospodská rvačka od Josefa Lady. V reklamě se tak v hospodě lidé kromě popíjení piva, perou, hádají, hází šipky na jablko, které má někdo na hlavě, tancují či se líbají. V jednom záběru se pak objeví i sprostý nápis. Za vším tím mumrajem se podle Bernardu skrývá jednoduché poselství: Hospoda je jedním z míst, kde se lidé stále mohou potkávat tváří v tvář, přestože mají odlišné názory nebo pocházejí z různých společenských prostředí.
Kdo spot uvidí, ať sám posoudí, jestli jsou v něm nevhodné scény. My jsme chtěli ukázat, že hospoda je místo, kde se lidi potkávají. Někdy se tam i pohádají, ale pořád spolu mluví, komentoval spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard.
Hospoda je největší scéna, jakou Česko má. Během jediného večera se tam odehraje spousta malých příběhů. Lidé se baví, hádají, smějí, každý prožívá něco jiného. Chtěl jsem, aby měl divák chuť se k nim přidat. A aby si všiml, že tam nikdo nesedí s telefonem, doplnil režisér reklamního spotu Jiří Mádl.
Odmítnutá reklama Bernardu
Televize chtěly stanovisko Rady pro reklamu
Jak ale vyplývá z vyjádření televizí, reklamu úplně neodmítly. Jak TV Nova, tak TV Prima totiž dle svých slov jen chtěly, aby jim pivovar nejprve dodal stanovisko Rady pro reklamu.
FTV Prima je jako člen Rady pro reklamu vázána jejím kodexem a je si vědoma své společenské odpovědnosti. Proto požádala pivovar Bernard o zajištění stanoviska RPR. Stanovisko RPR jsme od pivovaru Bernard doposud neobdrželi. Zadavatelům i šiřitelům reklamy je známo, že pro reklamu obecně a pro reklamu na komodity jako alkohol zvláště platí právně i eticky výrazně přísnější standardy než pro obsah pořadů, uvedla serveru Podnikatel.cz Blanka Bumbálková, mluvčí FTV Prima.
Vzhledem k nekonvenčnímu obsahu spotu jsme proto požádali klienta, aby jej nechal posoudit Radou pro reklamu. Žádné stanovisko Rady jsme od klienta neobdrželi, proto jsme spot do vysílání nezařadili. Pokud obdržíme kladné stanovisko Rady pro reklamu, jsme připraveni spot do vysílání zařadit, připojil se Michal Prokeš, mluvčí TV Nova.
Server Podnikatel.cz oslovil i Českou televizi, ta se ale do vydání článku nevyjádřila.
Bernard o stanovisko nepožádal
Samotný pivovar Bernard ovšem serveru Podnikatel.cz sdělil, že o stanovisko před předložením reklamy nežádal.
Za reklamu odpovídá ten, kdo ji dělá, a my za ní stojíme. Nikdy v historii jsme nemuseli Radu o stanovisko žádat předem a víme, že to rozhodně není standard trhu. Pokud by k Radě někdo podal podnět, rádi jí vysvětlíme, jak spot vznikl. Ale za nás v něm nic závadného není, uvedl serveru Podnikatel.cz Radek Tulis, mluvčí pivovaru, s tím, že prostor v televizích se domlouval dopředu a záměr se televizím líbil.
Co přesně se televizím nelíbilo a jaké obavy měly, ale nevíme, to se musíte zeptat jich, doplnil Tulis
Spot podle Radka Tulise s jasnou nadsázkou ukazuje život, jaký je.
Nebo jaký by mohl být, kdybychom zvedli hlavu od počítačů a mobilů, od televizí. Zveme lidi ven, aby se potkávali, bavili spolu, aby vystoupili ze svých bublin. Co na tom kdo vidí zlého, nevíme. Od chvíle, kdy jsme spot představili, jsme zaplavení pozitivními reakcemi. Reaguje veřejnost, ale i lidé z gastronomie, kteří na něco takového roky čekali, tvrdí Tulis. Na doplňující dotaz, zda v reakci na postoj televizí Bernard o stanovisko Rady pro reklamu Bernard požádal či plánuje požádat, ovšem Tulis neodpověděl. Jak nicméně serveru Podnikatel.cz potvrdila Rada pro reklamu, Bernard ji doteď o přezkoumání reklamního spotu nepožádal.
Reklama porušuje kodex Rady pro reklamu
Kodex Rady pro reklamu každopádně hovoří v ustanovení 18.2. o tom, že
reklama na alkohol nebude založena na zobrazení násilného, agresivního nebo protispolečenského chování. V ustanovení 18.3. se pak píše, že
reklama nebude ukazovat osoby, které se jeví jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je přijatelná.
Jak pro server Aktuálně.cz vysvětlila odbornice na marketingovou komunikaci Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, když ukážete, jak se lidé porvou, a podáte to jako ten správný svět, legitimizujete tím násilí.
A nemusí jít jen o hospodskou rvačku. Spousta lidí si to může vyložit tak, že je v pořádku chovat se takhle i doma. Že násilí problémy vyřeší. Opil jsem se, někomu jsem jednu vrazil nebo někoho napadl a je to v pořádku. Alkohol a násilí jdou ruku v ruce a alkohol je tu polehčující okolnost, taková hospodská zábava, ukazuje se to jako normální kolorit. Tak to podle mě být nemá, není to polehčující okolnost, domnívá se Denisa Hejlová.
Případné pokuty by hrozily i televizím
Advokátka Petra Dolejšová pak serveru Podnikatel.cz doplnila, že zodpovědnost za reklamu nemá pouze objednavatel a případně postihy by hrozily i televizím.
Televize nesmí vysílat reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, navíc si myslím, že by reklama mohla působit problém i pro tzv. ohrožování mravního vývoje mládeže. Což může jít taky na vrub právě vysílateli, že něco takového umožnil, upozornila Dolejšová.
Reklama na alkohol má navíc přísná pravidla.
Mimo jiné reklama nesmí budit zdání, že pití alkoholu posiluje společenské vazby nebo že je nestřídmé pití v pohodě. I tady by porušení pravidla mohl schytat vysílatel. Takže krok televizí mi dává smysl, uzavřela Dolejšová.