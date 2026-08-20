Odvaha tvořit jinak. Pět českých šperkařek a jejich cesta k vlastní značce

Přečtěte si inspirativní příběhy žen, které z lásky k řemeslu vytvořily osobité značky, jež si získaly srdce zákazníků.
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Vyšívané šperky si žádají obří zásoby i tisícové investice
Nikola Tylšová vyrábí ručně vyšívané šperky, které prodává na svém Instagramu pod značkou Krinolína Art. Podle Nikoly nejsou na vyšívání nejsložitější speciální nebo složitější stehy, ale spíše zodpovědnost. Jak prozradila v příběhu, často totiž dělá šperky na zakázku, a to s různými portréty domácích mazlíčků.
Abych je udělala co nejvíce podobné, aby majitel z toho měl opravdu radost a to své zvíře tam poznal a nebyl zklamaný z toho šperku, doplňuje Nikola. Mezi netradiční zakázky patřil vombat jako oblíbené zvíře, skotský náhorní skot, holub, jmenovka pro dceru zákaznice nebo například Drákula.
Nikola se směje, že si myslela, že její Krinolína art bude nízkonákladová, že výšivky jsou malinké a jedna bavlnka jí vydrží dlouho. To u některých odstínů sice platí, ale dopočítala se k tomu, že jen materiál ji stojí čtyři tisíce měsíčně. Ale zásoby má doma opravdu velké.
Naposledy, když jsem si chtěla objednat všechny odstíny bavlnek DMC, co jsou dostupné, bylo jich 482. Dala jsem to za to přes devět tisíc korun, abych si udělala své vzorníky, uvádí a zmiňuje, že bavlnek má doma dvojnásobné množství.
A to nechci ani počítat rámečky na šperky a jejich ceny, směje se.
Půvab intuitivní tvorby z cínu a minerálů
Originální šperky s cínem a polodrahokamy tvoří Jana Doskočilová pod značkou Ateliér Jaňule. Dostala se k nim od sušení květin pro vesnické trhy přes korálky. Cín je podle Jany dostupný a velmi tvárný materiál, ze kterého se dá vytvořit úplně cokoliv. I když by člověk dělal velké věci, stačí použít nějaký pevnější materiál jako je plech nebo drátek. Jak jsme psali, šperky jsou doplněné polodrahokamy. Ty Jana vybírá podle intuice a toho, co jí zrovna padne do ruky a do oka. Jeden den je to jeden kámen, druhý jiný a je doba, kdy nemá žádný oblíbený nebo kdy naopak dělá vše například ametystové.
Tím, že Jana tvoří hlavně intuitivně, má raději dostatek všeho, ale šlo by to podle ní i bez zásob.
Vždycky si třeba po ránu sednu před skříň s kameny, vysypu je a říkám si, z čeho budu dnes tvořit, doplňuje. Někdy nemá žádnou představu, jindy ji má, tak si ji namaluje a podle toho vytvoří.
To se však stává jen zřídka. Občas mám pocit, že i kámen si řekne, co by chtěl a je to náhoda, podotýká Jana.
Mezi oblíbené vzory patří srdíčka a dále jsou pro Janiny šperky klasikou lístečky. Přiznává, že nerada dělá zvířátka nebo něco konkrétního a má ráda spíše abstrakci, kdy si na začátku vezme kámen a něco z toho vznikne.
Od korálků pro rodinu ke zlatu a platině
S drahými kameny pracuje také šperkařka Milena Kvašnovská. Pod svou značkou Perlina vytváří na jihu Čech unikátní šperky z drahých kovů a kamenů. Začínala přitom s navlékáním minerálních korálků pro rodinu. Milena je vystudovaná grafička a pracovala také v obchodech s oděvy. Jak prozradila v našem rozhovoru, šperky si ji našly samy. Je to podle ní o čisté lásce k řemeslu.
Už jako malá jsem chodila do umělecké školy, k tvorbě mě to vždycky táhlo a pořád jsem něco vytvářela. Manžel mi občas říkal, že to u nás vypadá jako v mateřské škole, protože jsem měla všude spoustu barev, pastelek a kartonů. U nás se zkrátka pořád něco vyrábělo, uvedla s tím, že šperky ji okouzlily a našly si ji, byl to přirozený vývoj.
Chtěla bych vyrábět takové kousky, které tady třeba ještě nejsou. Každý šperkař má podle mě svůj osobitý styl a já doufám, že je to na mé práci vidět, doplnila dále.
Milena pracuje se stříbrem, zlatem a platinou a co se týče kamenů, zákazníci často upřednostňují diamanty. Ona je vůči nim trochu skeptická, protože jí přijdou jako kameny bez duše. Raději tedy doporučuje barevné drahé kameny – od safírů a rubínů až po smaragdy. Velmi ráda má opály.
Sice jsou to měkké kameny, které se nehodí například do prstenů pro každodenní nošení, ale opál má v sobě neuvěřitelnou jiskru a opalizaci. Každý opál je jiný, je to nádherná hra barev, popisuje. Dále zmiňuje, že nedá dopustit na vltavíny, protože pochází z jihu Čech.
Vltavín je fascinující – je to vlastně kus vesmírné energie, která zde dopadem vytvořila kameny s tak nádhernou barvou a unikátními tvary. Každý kus je originál, zdůrazňuje.
Místo zlata a stříbra speciální beton
V jižních Čechách tvoří šperky také Iva Polanková. Pod značkou Betonbeads nabízí prsteny, náušnice nebo náhrdelníky, jejimž základem je šperkařský beton. Ten je podle Ivy velmi jemný a precizní materiál, vyvinutý speciálně pro tvorbu drobných detailů a šperků. Na rozdíl od běžného stavebního betonu má výrazně jemnější zrnitost, je lehčí a umožňuje odlévání i velmi malých tvarů s vysokou přesností. Jeho výsledný povrch je hladký, elegantní a příjemný na dotek, což je pro šperky naprosto klíčové. Jak dále popsala v našem příběhu, další výhodou je jeho pevnost a trvanlivost.
I přes svou jemnost si zachovává odolnost, kterou si s betonem běžně spojujeme. Navíc se dá výborně kombinovat s dalšími materiály, jako je např. kov, sklo atd., což otevírá velký prostor pro kreativitu a originální design, přidala.
Iva přiznává, že při výrobě šperků existuje několik kritických bodů, kde je důležitá maximální preciznost. Například při míchání betonu je klíčové dodržet správný poměr betonu a vody, protože pokud se směs nemíchá správně, může to ovlivnit konečnou kvalitu šperku. Další kritické místo je podle Ivy při přidávání pigmentu. V tomto případě by příliš mnoho barvy mohlo snížit pevnost betonu.
Při práci s pryskyřicí zase nesmím zapomenout na správné nanesení a vytvrzení. Jakákoli chyba v tomto procesu by mohla způsobit nerovnosti nebo poškození povrchu šperku. Každý krok musí být pečlivě sledován, aby výsledek byl dokonalý, shrnula.
Rodinné dědictví, které si dělá po svém
Vlastní cestou se rozhodla jít Štěpánka Hendrychová. Ta v rámci značky Skleněný knoflík prodává šperky z ručně mačkaného skla. Jak je vysvětleno v příběhu podnikatele, Skleněný knoflík je spojený s firmou AG Plus, což je jablonecká společnost na štrasovou bižuterii a komponenty. V roce 2002 se firma AG Plus stala majoritním vlastníkem firmy Elegant cz, která se zabývala právě skleněnými knoflíky.
Mé spojení s touto firmou je takové, že ji založil můj tatínek ještě s jedním společníkem (kamarádem). Brigádničila jsem tam od 15 let, a pak tam byla zaměstnaná na pozici vedoucí výroby. Prošla jsem si celou tou výrobou i co se týče třeba malování skleněných knoflíků, prozradila Štěpánka s tím, že se z firmy odpojila a nyní se stará o její novější podobu Skleněný knoflík – mačkáno s láskou.
Jak Štěpánka se smíchem uvedla, při tvorbě šperků mají ostatní smůlu, že dělá věci, co se líbí jí. Vyrábí tedy podle oka, podle toho, co působí líbivě. Hodně dá také na recenze ostatních.
Když třeba vybírám knoflíky do šperku, tak to obejdu třeba známých z firmy se ptám, co si o tom myslí. Dám tedy i na názor ostatních, ale spíše vybírám podle mého citu. Vždycky se najde sorta lidí, kterému se to líbí taky, uzavírá.