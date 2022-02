Okamžité platby v roce 2021: Standard, nebo služba navíc?

Podstata okamžitých plateb

Okamžité platby probíhají 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu. Tedy také o víkendech a svátcích. Rozumí se nimi jednorázové tuzemské platební příkazy a je u nich důležité, aby tento typ platby uměla odeslat banka odesílatele a zároveň ji uměla přijmout banka příjemce. Prostředníkem mezibankovních plateb je pak Česká národní banka. Okamžité platby se hodí tam, kde se dříve využívaly expresní platby. Například při zaplacení zájezdu na poslední chvíli nebo třeba vypůjčení hotovosti od kamaráda a okamžité vrácení, uvádí Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu z Banky CREDITAS.

Jak na to?

V některých bankách, mezi které patří například Raiffeisenbank, Česká spořitelna nebo Banka CREDITAS, jsou okamžité platby nastavené defaultně a jsou tedy výchozím nastavením. Samozřejmě je nutné, aby šlo o daný typ platby (byla dodržena výše částky a banka příjemce). Ve Fio bance se jako okamžité snaží odeslat všechny platby, které splní podmínky. Klient tedy nemusí nic speciálně volit, platba odejde hned, i když ponechá defaultně nastavený standardní typ odeslání. Pokud by náhodou platbu okamžitě odeslat nešlo (například když má cílová banka výpadek), pak ji odešleme standardně. Klienti ale mohou i explicitně zvolit, že platbu chtějí poslat jen a pouze okamžitě, upřesňuje tiskový mluvčí Jakub Heřmánek.

V případě Air Bank se klientovi, pokud banka příjemce peněz okamžité platby přijímá (standardně to umí a nemá v danou chvíli odstávku této služby), v internetovém i mobilním bankovnictví objeví aktivní tlačítko „připsat okamžitě“. Pokud si tedy klient přeje poslat peníze jako okamžitou platbu, stačí jen kliknout na toto tlačítko. Podobně v Komerční bance klient musí pro provedení odchozí tuzemské platby do jiné banky zvolit, že ji chce zpracovat jako okamžitou. Nicméně i přesto je evidentní jejich obliba, což potvrzuje rostoucí zájem. Zejména při zadávání prostřednictvím Mobilní banky, kde jsme růst využivání očekávali, uvádí specialista na externí komunikaci Michal Teubner z Komerční banky.

Okamžitou platbu si klienti volí také v Equa bank v okamžiku zadání platebního příkazu a podobně je to také v případě ČSOB. Firemní klienti navíc mohou využít také import plateb z účetního softwaru, a to včetně příznaku okamžité platby ve vybraných formátech. Můžete využít i Business Connector pro automatický přenos dávek pro zpracování v bance. Protože proces zaúčtování okamžité platby se liší od jiných plateb, lze platby autorizovat pouze jednotlivě, dodává Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

Kolik za službu zaplatíte?

Podmínkou okamžitých plateb je, že tyto převody musí být v tuzemské měně, a jak jsme uvedli výše, tak odeslány do banky, která je přijímá. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdila Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank, ze zákona je limitem pro okamžité platby 400 tisíc korun. Jak uvádí tisková mluvčí Air Bank Jana Pokorná, pokud klient potřebuje poslat více peněz, může poslat více okamžitých plateb. Banky se zákonného limitu drží, pouze Fio banka jej stanovila na 100 tisíc korun na jednu platbu a 400 tisíc korun má jako denní limit.

Banky nemají s okamžitými platbami spojené žádné speciální poplatky. Cena za ně tak vychází z ceníků za běžné transakce, které jsou v dnešní době ve většině případů zdarma. Klienti, kteří využívají službu Moje zdravé finance nebo Erste premier, případně mají Studentský účet nebo Standard účet, mají veškeré odchozí i příchozí platby zdarma – celkem jde o více než 1,2 milionu ze dvou milionů našich primárních bankovních klientů, popisuje Filip Hrubý z tiskového střediska České spořitelny. V ČSOB stojí okamžité platby 5 korun a jsou zdarma pro Plus konto, Premium konto a Poštovní účet.

Banky nabízející okamžité platby Banka Limit pro jednu platbu Cena okamžité platby Air Bank 400 000 Kč zdarma Banka CREDITAS 400 000 Kč zdarma Česká spořitelna 400 000 Kč podle typu účtu* ČSOB 400 000 Kč 5 Kč/zdarma Equa bank 400 000 Kč zdarma Fio banka 100 000 Kč zdarma Komerční banka 400 000 Kč podle typu účtu** Oberbank 400 000 Kč zdarma Raiffeisenbank 400 000 Kč zdarma

* U podnikatelských účtů se většinou jedná o 5 Kč za transakci

** U podnikatelského Profi účtu 6 Kč za transakci

Jaká je obliba?

Tam, kde jsou okamžité platby nastavené automaticky, nevedou statistiky o využívání těchto plateb. V případě České spořitelny se podle Filipa Hrubého dá říci, že 99,9 % plateb, které jejich klienti přijmou nebo odešlou do ostatních domácích bank, má charakter okamžitých plateb. Jana Pokorná uvádí, že se i standardní tuzemský mezibankovní platební styk za posledních několik let velmi zrychlil a klienti bank tak na doručení nebo obdržení peněz nemusí dlouho čekat, i když se nejedná přímo o platbu okamžitou. Není proto tak důležité, kolik klientů okamžitou platbu v daný měsíc využilo, ale že tuto možnost mají a v případě potřeby mohou peníze doručit na účet příjemce v jiné bance do několika málo vteřin. To se hodí například, když klient zapomene zaplatit obědy ve školní jídelně nebo poslat peníze na služby spojené s užíváním bytu, vysvětluje dále.

V Komerční bance je zájem klientů permanentní a má zvyšující se tendenci. Lucie Brunclíková říká, že okamžité platby jsou velmi oblíbené a využívá je drtivá většina klientů Banky CREDITAS, kteří mají možnost si vybrat. Jejich podíl také neustále roste s tím, jak přibývá bank, které je umí zpracovat, doplňuje. Podle Kateřiny Petko, ředitelky PR a interní komunikace Equa bank, jsou okamžité platby v bance využívány a zhruba 7 % ze všech zadaných plateb je okamžitých. Z této služby máme velkou radost a obliba a její využívání roste samozřejmě i mezi klienty. Průměrně o deset procent měsíčně, shrnuje Patrik Madle.

Někde si klienti ještě počkají

Mezi banky, kde ještě není možné využívat okamžitých plateb, patří například Expobank a UniCredit Bank. V mBank je možné okamžité platby pouze přijímat, ale ne odesílat. Podrobnosti o změnách banka nesdělila. Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank, serveru Podnikatel.cz sdělil, že jejich zavedení v současné době neplánují a termín včas zveřejní. Od ostatních bank jsme do vydání článku nezískali informace.