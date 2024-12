Online nakupování musí být pohodlné. Známe trendy v e-commerce pro rok 2025

Rozšířená realita jako výhoda pro zákazníky

Díky rozšířené realitě (AR) mohou zákazníci vidět, jak by produkty vypadaly v jejich vlastním prostoru (nejčastěji u nábytku), případně přímo na nich u oblečení nebo kosmetiky. Nakupování je tak pro zákazníky mnohem reálnější. Jedná se o obdobu toho, kdyby produkt viděli nebo vyzkoušeli v kamenném obchodě. U nás s AR pracuje například Notino v rámci funkce s názvem Zkusit na sobě nebo IKEA nabízí Place app pro vizualizaci nábytku v domě nebo bytě.

Nakupování přímo na sociálních sítích

Stále populárnější je nakupování prostřednictvím sociálních sítí, a to hlavně na Instagramu a Facebooku. Vychází z toho, že uživatel sociální sítě uvidí přímo v příspěvku nebo příběhu něco, co se mu líbí, a může si to přímo koupit. A to bez opuštění aplikace. Je to tak pohodlné a vychází to z obliby sociálních médií. Vytvořte atraktivní obsah pro sociální sítě, který inspiruje k nákupu, využívejte funkce jako „shop now“ nebo „swipe up“ pro přímý prodej a spolupracujte s influencery, kteří mohou propagovat vaše produkty, radí v článku provozovatelům e-shopů Martin Bartl z Dexfinity.

Vyhledávání hlasem

Stále významnější začíná být také hlasové vyhledávání. Očekává se, že bude stále růst. Mohou za to asistenti s umělou inteligencí, jako je Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Siri zajišťující, že je nakupování tak jednoduché, jako je mluvit nahlas. Je to pohodlný způsob například pro ty, kteří jsou na cestách nebo z nějakého důvodu nechtějí zrovna držet v ruce jejich zařízení. Podle Luizy Stelitano z Alokai jsou pro maloobchodníky výhody jasné. Patří mezi ně především rychlejší nakupování, uživatelské pohodlí a integrace se stávajícími technologiemi. Značky mohou využívat oblíbené hlasové asistenty, jako je Google Assistant a Siri, aniž by musely vyvíjet vlastní nástroje pro hlasové vyhledávání, doplňuje.





Umělá inteligence má mnohé využití

Umělá inteligence může pomoci obchodníkům přeměnit více návštěvníků jejich webu na zákazníky. Hraje klíčovou roli v porozumění tomu, jak zákazník nakupuje nebo analyzuje nákupní vzorce a preference, aby nabídla přizpůsobené nákupní zážitky. Nástroje umělé inteligence také dokážou optimalizovat webové stránky v reálném čase a zajistit, že potenciální zákazníci najdou to, co hledají, a stisknou tlačítko koupit.

Podle odborníků ze společnosti Zoho Commerce se očekává, že umělá inteligence a strojové učení promění nakupování v e-shopech prostřednictvím personalizovaných doporučení a okamžitých zákaznických služeb prostřednictvím chatbotů. Zákazníci díky nim mohou získat okamžité odpovědi na své otázky týkající se produktů, nabídek a dodávek interaktivním způsobem, což zvyšuje důvěru a loajalitu. Také zmiňují, že analýza velkých dat může pomoci porozumět nákupním zvyklostem zákazníků a dospět ke spolehlivějším a personalizovaným doporučením. Nabídněte podporu prostřednictvím chatbotů s umělou inteligencí a iniciujte efektivní marketingové kampaně na základě doporučení z analýzy velkých dat, doporučují.

Luiza Stelitano jako příklad zmiňuje Amazon, který využívá umělou inteligenci ve všem, od doporučování až po logistiku. Personalizace řízená umělou inteligencí představuje 35 % celkových tržeb Amazonu. Což ukazuje, jak mocná může být umělá inteligence při poskytování zákaznických zážitků na míru, dodává.

Podobně, jako jsme se tomu věnovali u marketingových trendů, i v případě e-commerce bude potřeba si v souvislosti s AI dát pozor na transparentnost a informování zákazníků. Jak uvádí Peter Curran, generální manažer obchodu ve společnosti Coveo, značky využívající umělou inteligenci pro doporučení produktů, zákaznický servis nebo personalizaci budou muset spotřebitele informovat o tom, kdy je umělá inteligence používána a jak ovlivňuje jejich zážitek z nakupování. Aby společnosti vyhověly, musí zavést robustní zásady, které zajistí odpovědné používání AI. To zahrnuje jasné vysvětlení, jak jsou vytvářena doporučení řízená umělou inteligencí, řešení obav z algoritmického zkreslení a zajištění bezpečnosti dat, popisuje s tím, že etické používání umělé inteligence je klíčem k podpoře důvěry značky.

Rozšiřuje se také model předplatného

Trendem v e-commerce se stávají modely založené na předplatném. Jak zdůrazňuje Nikolett Lorincz, Head of Content v OptiMonk, je to výhoda pro obě strany. Podniky získávají stabilní příjmy a zákazníci dostanou to, co potřebují, opakovaně, aniž by museli přemýšlet o přeobjednání. Doplňuje také, že kromě pohodlí je s předplatným často spojena i výhodnější cena.

K úspěšným zástupcům patří například Dollar Shave Club. Jak popisuje Martin Bartl, společnost nabízí pravidelné doručování holicích strojků a příslušenství. Zákazníci si mohou vybrat frekvenci doručování a produkty, které potřebují. Tento model zajišťuje, že zákazníci nebudou muset myslet na opakované nákupy. Podobně HelloFresh má předplatné na donášku surovin a receptů na vaření. Zákazníci si předplatí pravidelnou dodávku čerstvých ingrediencí a získávají jedinečný zážitek z vaření bez nutnosti navštívit obchod. Na předplatném je založena také služba Amazon Subscribe & Save. Amazon umožňuje zákazníkům předplatit si běžně používané produkty (jako prací prostředky, dětské pleny nebo vitamíny) a získávat slevy za pravidelné doručení, přidává Martin Bartl dále.

Tyler Speegle z firmy RaveCapter také zmiňuje Dollar Shave Club nebo HelloFresh s tím, že mají úspěšné služby předplatného a dodávají produkty pravidelně. Zákazníci tak nemusí často objednávat. K výhodám podle něj patří například větší zapojení, kdy mohou věrnostní programy povzbudit předplatitele, aby pokračovali v interakci se značkou, omezují odchod zákazníků a budují dlouhodobé vztahy. Také zde hrají velkou roli recenze a obsah generovaný uživateli obecně. Věrní zákazníci, kteří sdílejí své pozitivní zkušenosti, dávají potenciálním zákazníkům důvěru v předplatné. UGC (obsah generovaný uživateli) ovlivňuje rozhodnutí, protože posudky zákazníků poskytují sociální důkaz a povzbuzují ostatní, aby se zavázali k opakovaným nákupům, dodává.

Udržitelnost nad značkou

Udržitelnost se v souvislosti s internetovými obchody hodně skloňuje už posledních několik let. Nejen nakupující generace Z přikládá větší význam udržitelnosti než značce, na což by měly zareagovat i e-shopy. Jak říkají zaměstnanci Zoho Commerce, internetové obchody by měly například vytvářet zásady, které by vyhovovaly dalšímu prodeji a opětovnému použití položek. Možnosti zpětného odkupu produktů povzbudí zákazníky, aby používali produkty po určitou dobu a vrátili je zpět k opětovnému použití po renovaci. Další možností je volba recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných obalových materiálů nebo používání elektrických vozidel pro doručování nebo také optimalizace doručovacích tras.

