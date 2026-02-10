Podnikatel.cz  »  Právo  »  Opakovaná evidence na pracáku se zpřísnila. Kdy nedostanete celou podporu?

Opakovaná evidence na pracáku se zpřísnila. Kdy nedostanete celou podporu?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační obrázek
Lidé, kteří se na úřad práce vracejí opakovaně, mají náročnější podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti v plné délce. Nově je nutné mezi jednotlivými evidencemi odpracovat delší dobu.

Změna, kterou přinesl rok 2026, se týká uchazečů o zaměstnání, kteří v minulosti nevyčerpali celou podpůrčí dobu a znovu se hlásí na úřad práce. Doposud jim stačilo, aby mezi dvěma evidencemi získali alespoň 6 měsíců důchodového pojištění. Od roku 2026 se tato hranice zvyšuje na 9 měsíců.

Pouze při splnění této podmínky vznikne nárok na podporu po celou podpůrčí dobu, která činí podle věku uchazeče 5, 8 nebo 11 měsíců.

Kdo má nárok na plnou podporu

Pokud uchazeč v posledních dvou letech před zařazením do evidence nevyčerpal celou podpůrčí dobu a mezi jednotlivými evidencemi odpracuje nebo jinak získá důchodové pojištění alespoň na 9 měsíců, dostane podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu.

To platí bez ohledu na to, zda šlo o klasické zaměstnání, nebo jinou výdělečnou činnost, ze které se odvádělo důchodové pojištění.

Kratší práce znamená kratší podporu

Pokud uchazeč mezi evidencemi získá méně než 9 měsíců důchodového pojištění, nárok na plnou podporu mu nevznikne. Podpora se pak vyplácí jen po zbývající část podpůrčí doby a už pouze ve zbývající, obvykle nižší procentní sazbě, upřesňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svém webu

V praxi to znamená nižší celkový příjem během nezaměstnanosti a menší finanční jistotu při hledání nové práce.

Rozhoduje věk i datum žádosti

Pro délku podpůrčí doby i výši podpory je rozhodující věk uchazeče v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nová pravidla se vztahují až na žádosti podané v roce 2026. Řízení zahájená dříve se dokončí podle dosavadních pravidel.

Změna má motivovat k delšímu setrvání v zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi. Pro ty, kteří se na úřad práce vracejí opakovaně, ale zároveň znamená nutnost pečlivě hlídat délku odpracované doby, aby nepřišli o část podpory.

