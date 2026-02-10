Opakovaná evidence na pracáku se zpřísnila. Kdy nedostanete celou podporu?

Změna, kterou přinesl rok 2026, se týká uchazečů o zaměstnání, kteří v minulosti nevyčerpali celou podpůrčí dobu a znovu se hlásí na úřad práce. Doposud jim stačilo, aby mezi dvěma evidencemi získali alespoň 6 měsíců důchodového pojištění. Od roku 2026 se tato hranice zvyšuje na 9 měsíců.
Pouze při splnění této podmínky vznikne nárok na podporu po celou podpůrčí dobu, která činí podle věku uchazeče 5, 8 nebo 11 měsíců.
Kdo má nárok na plnou podporu
Pokud uchazeč v posledních dvou letech před zařazením do evidence nevyčerpal celou podpůrčí dobu a mezi jednotlivými evidencemi odpracuje nebo jinak získá důchodové pojištění alespoň na 9 měsíců, dostane podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu.
To platí bez ohledu na to, zda šlo o klasické zaměstnání, nebo jinou výdělečnou činnost, ze které se odvádělo důchodové pojištění.
Kratší práce znamená kratší podporu
Pokud uchazeč mezi evidencemi získá méně než 9 měsíců důchodového pojištění, nárok na plnou podporu mu nevznikne.
Podpora se pak vyplácí jen po zbývající část podpůrčí doby a už pouze ve zbývající, obvykle nižší procentní sazbě, upřesňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svém webu.
V praxi to znamená nižší celkový příjem během nezaměstnanosti a menší finanční jistotu při hledání nové práce.
Rozhoduje věk i datum žádosti
Pro délku podpůrčí doby i výši podpory je rozhodující věk uchazeče v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nová pravidla se vztahují až na žádosti podané v roce 2026. Řízení zahájená dříve se dokončí podle dosavadních pravidel.
Změna má motivovat k delšímu setrvání v zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi. Pro ty, kteří se na úřad práce vracejí opakovaně, ale zároveň znamená nutnost pečlivě hlídat délku odpracované doby, aby nepřišli o část podpory.
