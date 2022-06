Opustili zaměstnání, aby začali prodávat originální opasky. Zákazníci je milují

Řešit délku opasku a počet dírek bude brzy minulostí. Značka REDFIR přináší na český trh originální opasky, které k zapínání dírky vůbec nepotřebují. Díky tomu se zvyšuje jejich životnost a padnou úplně každému. Zakladateli značky je manželský pár Daniela a Michal Červenákovi, kteří částečně opustili své běžné zaměstnání (Michal je při podnikání ještě zaměstnán), aby se svému byznysovému projektu věnovali naplno. Podnikají ze svého bytu a jejich produkty zákazníci milují.

REDFIR – tak to jsou ručně vyráběné opasky s unikátním zapínáním. Danielo, Michale, jak se odbornice na cestovní ruch a chemický inženýr dostanou k výrobě opasků?

Michal: Jsem vystudovaný chemický inženýr, ale pracoval jsem i mimo chemii jako obchodní zástupce. Mí kolegové si objednávali tento typ opasků z Ameriky a zeptali se mě, jestli se k nim nepřidám. Přišlo mi to zajímavé, ale poštovné bylo vysoké, tak jsem si řekl, že zkusím najít jinou alternativu, kterou jsem nenašel.

Jsou zde sice nějaké značky, které jsou evidentně dováženy z Číny, nebyla to však lokální výroba. A v tu chvíli to celé začalo. Pobavili jsme s manželkou, že je to něco, co nás zajímá a mohlo by zajímat i ostatní, tak jsme si řekli, že to vyzkoušíme.

Danielo, jak vás manžel přemluvil k tomu, abyste šla do podnikání společně s ním?

Daniela: Vůbec mě přemlouvat nemusel. Byla jsem právě ta, která mu na začátku řekla: Tak pojďme do toho, pojďme to zkusit. Bylo to v době, kdy se Michal snažil najít své vlastní podnikání a já jsem typ člověka, že kam mě člověk položí, tak tam zůstanu a dělám to, co mi řeknou. A u tohoto jsem si opravdu řekla: Hurá, pojďme do toho. Oba dva jsme byli zaměstnaní a dělali jsme to při práci. Po dvou letech tohoto režimu jsem však v práci dala výpověď a provozu e-shopu se již věnuji naplno, takže jsem tomu úplně odevzdaná.

Vaše opasky jsou svým způsobem opravdu unikátní. V čem spočívá ta jejich originalita?

Michal: Originální to je především způsobem zapínání. Je tam všitý speciální mechanismus, který umožňuje oproti klasickým opaskům, které mají zpravidla pět až sedm dírek, mnohem přesnější nastavení zapnutí opasku. Ocení to člověk, který má kalhoty různého střihu. S tím jsem trochu bojoval i já, když jsem dělal obchodního zástupce, proto mi to přišlo jako skvělý produkt. A s tímto typem opasku to sedí pokaždé skvěle. To je první výhoda toho opasku. A protože opasek nemá dírky, tak nedochází ani k jejich roztahovaní, natrhnutí, tedy ani k vizuálnímu znehodnocení produktu.

Díky odepínacímu mechanismu je možné spony různě měnit, kombinovat. Opasky navíc prodáváme stylem, že je možné zakoupit samostatně koženou část, samostatně spony, anebo si nakombinovat celý set. A v neposlední řadě je vyrábíme v jedné standardní velikosti a když si zákazník opasek koupí, tak si ho podle přiloženého návodu dokáže jednoduše zkrátit o pár centimetrů, tedy odstřihnout přebývající část a sedí mu na míru. Takže pokud například zákaznice hledá dárek pro partnera a bojí se, jestli se strefí do velikosti, tak u nás jedna velikost sedí téměř všem, plus ještě na zakázku jsme schopní vyrobit případně delší verze.





Daniela: Občas se zákazníci bojí toho kroku zkrátit si ten opasek sami, ale k balení přikládáme i brožuru, kde je podrobný návod.

Michal: Je to skutečně jednoduchá záležitost: odepne se spona, odstřihne se přebytečná část, jen je třeba si dát pozor jenom na to, z které strany se stříhá.

Michale, vy jste mi prozradil, že vaším podnikáním žijete, že mu věnujete i veškerý volný čas a nejvíce fotek pro váš e-shop jste pořídili na vaší svatební cestě.

Michal: Ano.

Nebojíte se tak trochu toho, že podnikání až příliš zasahuje i do vašeho soukromého života?

Daniela: Musím přiznat, že když jsme na začátku e-shop rozbíhali, tak jsme doma měli neshody a museli jsme se dohodnout, kdo se bude o co starat. A protože pracujeme z domova, nemáme žádnou kancelář, tak tak jsme si postupně stanovili určité limity.

Michal: Na začátku to byla samozřejmě velká změna, protože jako mladý bezdětný pár jsme byli zvyklí mít volný čas a rádi jsme ho trávili ať už sportem, anebo s kamarády. Když jsme s e-shopem začínali, tak jsme měli i trochu naivní představu, že se udělá e-shop, umístí se tam produkty, spustí se Instagram, Facebook a ony ty objednávky nějak přijdou. A poté je ta srážka s realitou, kdy člověk vidí, že je to opravdu každodenní mravenčí práce. Časově to proto bylo zpočátku hodně náročné, ale udělali jsme si z toho i svoje hobby. Tím, že hodně fotíme, baví nás vytvářet obsah pro náš blog, těšíme se opravdu z každé přijaté objednávky.

A nechybí vám klasická kancelář, kam byste pravidelně docházeli?

Michal: Běžnou práci děláme z domu, ale po čase nám přestal ke skladování stačit byt, proto máme pronajatý sklad, který je kousek od nás.

Takže když dorazí objednávka, tak ji zpracujete, jdete do skladu, opasek ručně zabalíte a odešlete?

Daniela a Michal: Ano.

Pojďme se vrátit k názvu vaší značky. Jak vznikl?

Daniela: Byl krásný páteční večer, seděli jsme v obýváku na gauči a přemýšleli jsme nad tím, jak značku nazvat. Od začátku jsme chtěli, aby si značku mohl lehce dohledat i zákazník v zahraničí. Odrazili jsme se tedy od příjmení Michala, který se jmenuje Červenák, takže v angličtině označení RED…

Michal: Jenom Ti skočím do řeči, i ty jsi Červenáková (smích).

Daniela: Už ano, ale v tu dobu jsem ještě měla své svobodné jméno, ale tušila jsem, že jednou poklekne a i já budu Červenáková. A druhá část, FIR, to je v překladu jedle a Jedlička bylo příjmení Michalova dědy.

Michal: Ano, můj dědeček byl stavební inženýr a měl vyznamenání od prezidenta. Toto vyznamenání mi zde viselo a protože s dědečkem, který je bohužel už po smrti, jsme si byli hodně blízcí, tak jsme přemýšleli nad tím, jak to spojit. A byla z toho červená jedlička. Ještě ten den jsem nakreslil logo a to vlastně používáme dodnes.

Při výrobě spolupracujete s českými dílnami. Kdo tedy pro vás opasky vyrábí?

Michal: Šijí se na Moravě v drobné dílně. Jedná se opravdu o malou firmu. Tento úžasný partner byl ochoten s námi spolupracovat už i na prototypu, což je v dnešní době neobvyklé. Oboustranně je ta spolupráce skvělá a musíme za ni veřejně poděkovat.

Navíc spolupracujete ještě s chráněnou dílnou…

Michal: Ano.

Daniela: Jsou to Pytlíčky.cz a vyrábějí nám plátěné pytlíčky, na které zároveň vyšívají naše logo. S nimi jsem také velmi spokojeni a jsme rádi, že je můžeme takto podpořit.

Když se ještě zaměříme na originální zapínání vašich opasků, bylo k němu zapotřebí vytvořit patent?

Michal: Určitě ne. Ozřejmím to tím, že když si kolegové chystali objednat tento typ opasků z Ameriky, tak už jsem v té době věděl, že takový produkt existuje. V tomto ohledu jsem si dělal i obšírný průzkum. Našel jsem pár firem v Americe, které tyto opasky prodávají a prošel jsem si americké obchodní registry a finanční ukazatele těchto firem. Zjistil jsem, že jedou byznys v jednotkách až desítkách milionů dolarů ročně, a proto mi to přišlo zajímavé, protože v Evropě jsem v té době nenašel firmu, která by se soustředila výhradně na tento typ opasků. A u té příležitosti jsem zjistil, že systém tohoto unikátního zapínání existuje již 30 let, takže to není žádná novinka, kterou bychom patentovali, nebo začali vyrábět zcela nově.

Jak reagují zákazníci na produkty REDFIR a co zakladatelům komplikuje byznys v českém prostředí? A na koho cílí marketingová kampaň? Tyto a další otázky si poslechněte v pokračování rozhovoru, který je dostupný formou podcastu.