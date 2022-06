Organizátoři letních táborů zdražili, ale mohou prodělat. Na čem nehodlají šetřit?

Jak to vypadá s obsazeností táborů?

Miroslav Topinka, předseda představenstva Asociace dětské rekreace, serveru Podnikatel.cz potvrdil, že drtivá většina táborů je již obsazena, zbývají poslední volná místa a výběr se již dosti zúžil. Také v rámci Lužánek – střediska volného času je zájem o tábory stále velký. Na letní tábory zde mohli rodiče přihlásit své děti od půlky ledna a některé tábory byly i letos tradičně ještě ten den plně obsazené. Nyní máme obsazenou většinu, ale stále se místa najdou. Tento trend se opakuje už několik let. V lednu, únoru a březnu se přihlašuje nejvíc rodičů. Nyní jsou ještě volná místa, ale už je víc plně obsazených než táborů, kde je ještě možné se přihlásit, dodává PR manažerka Kristýna Kolibová.

Taras Povoroznyk, majitel společnosti Tary Camp, popisuje, že camp se neplnil někdy do konce roku 2021 a až potom, co vláda vydala nařízení ohledně rozvolňování, lidi se začali hlásit jako šílení. Stejně tak byl nucen, pro malý počet registrovaných dětí, jeden turnus u rekreačního střediska zcela zrušit. Ovšem teď je situace taková, že do konce března 2022 jsme měli na každém turnusu přes 50 náhradníků, kteří čekali a doufali, že se na Tary Camp 2022 dostanou, doplňuje. Karel Loucký je hlavním vedoucím na speciálním táboře, a to určeném pro alergické a astmatické děti. Mají jej obsazený, ale trochu méně, než očekávali a nepochybný vliv na to má i nezbytné zvýšení poplatku na jedno dítě. Prostřednictvím inzerátů se jim letos nepodařilo získat vůbec žádné „nové“ dítě; všechny děti, které s nimi jedou letos poprvé, se přihlásily na základě reference někoho, kdo jejich tábor zná. Z této skupiny lidí jsme měli z větší části tábor zaplněný asi tak do měsíce od oslovení rodičů (což děláme pravidelně v únoru). Rozhodování či „váhání“ rodičů se nelišilo od jiných let, upřesňuje.

Některé turnusy Letní tábory OKO jsou plně obsazené a v jiných je naopak dost volných míst. Celková obsazenost všech jejich 11 turnusů je prakticky shodná s loňským i předchozími lety. Podle Alexandra Hupceje ze spolku Eldorádo pořádající tyto tábory vývoj v posledních letech ukazuje na dřívější přihlašování oproti minulosti. Přisuzuje to masové reklamě některých organizátorů už od prosince, a to v duchu: „Kdo se včas nepřihlásí, přijde o nejlepší místa na táborech“. Pomáhá to i jim, i když se těchto placených marketingových dostihů neúčastní. Ještě před takovými 10 lety začali rodiče přihlašovat děti nejdříve v březnu a intenzita přihlašování vrcholila v květnu. Nyní jde o plynulé přihlašování od ledna do května bez nějakých výrazných špiček. V červnu a později ještě přihlásí rodiče odhadem 5–10 % z celkového počtu účastníků, vysvětluje.

Inflace se promítá i do cen táborů

Cena Tábora pro alergické a astmatické děti se zvýšila o více než 50 %. Je to dáno zejména situací na trhu ubytovacích zařízení pro akce, jako je jejich tábor, která se v posledních letech průběžně zhoršovala a tento trend se ještě hodně zvýraznil po covidech (někteří ubytovatelé nepřežili, takže je na trhu menší nabídka, a ti, kdo přežili, si potřebují hojit rány ze dvou covidových let). Cena tábora pro rodiče ale byla stanovena a smlouva s ubytovacím zařízením uzavřena ještě předtím, než začaly zdražovat i potraviny, takže v tuto chvíli nevíme, jak se s tím budeme (společně s provozovatelem a s ubytovatelem) vypořádávat v průběhu tábora, zamýšlí se Karel Loucký.

Letní tábory OKO zdražovaly o nějakých 10 % oproti loňsku hned v lednu. Podle Alexandera Hupceje tak zdražení nejspíše nepokryje zvýšení všech nákladů, ale dodatečně nezdraží, protože by tím zde nejspíše přišli o část přihlášek nyní i do budoucna. V Brně některé příměstské tábory zdražili do 10 % s tím, že ceny stanovují už v lednu, kdy začíná přihlašování na tábory. Jarní krize se tak do cen nepromítla a zdražení se týkalo táborů, o které je největší zájem. Nezvyšovali tedy ceny plošně. Důvody jsou například dražší obědy, vstupy do organizací, které v rámci táborů navštěvují lektoři s dětmi, a také náklady na externisty, které nejsou pokryté z veřejných zdrojů, vyjmenovává Kristýna Kolibová.

Podobně Taras Povoroznyk přiznává, že tady trošku naletěli a absolutně nepočítali s tím prudkým nárůstem cen za energie a potraviny. Cena kempu zůstala stejná jako v roce 2020. Rekreační středisko nám bohužel zpětně i po podepsané smlouvě zrušilo nějaká místa zdarma pro vedoucí, jelikož už i tak budou lehce v minusu a nebudou mít tak vysoký zisk, jako to u nich vždy bývalo, podotýká. Miroslav Topinka zmiňuje, že průměrné navýšení je o 500–700 Kč/týden. Musíme ohřívat teplou vodu, vařit, nakupovat potraviny, platit personál a další. Nikdo nám to levněji neposkytne, říká dále.





Přehled cen za letní tábory

Ceny za letní tábory o letošních prázdninách Tábor Organizátor Délka Cena Cyklistický tábor Letní tábory OKO 12 dní 5700 Kč Dance camp Lužánky středisko volného času 6 dní 4200 Kč Dětský tábor CentrumDeti.cz 10 dní 5850 Kč Dětský tábor Nový Řadov TOP tábory 14 dní 6690 Kč Hurá tábor (teenager tábor) Tábory Mamut 10 dní 3900 Kč Indiánskou stezkou Lužánky středisko volného času 7 dní 3800 Kč Klasický tábor Letní tábory OKO 10 dní 4800 Kč Klasický tábor na Dvorské Agentura7 8 dní 4590 Kč Paintballový tábor Agentura7 10 dní 5590 Kč Prima léto s výtvarkou Děti bez hranic 13 dní 5799 Kč Sportcamp Lužánky středisko volného času 7 dní 4400 Kč Sportovní letní tábor Děti bez hranic 7 dní 3999 Kč Sportovní tábor Agentura Topaza 10 dní 4990 Kč Sportovní tábor Sindibád 8 dní 5360 Kč Tábor který žije! Agentura H+H 10 dní 5190 Kč Taneční tábor Agentura7 8 dní 4390 Kč Taneční tábor Agentura Topaza 10 dní 4990 Kč Tary Camp Tary 8 dní 7890 Kč Tween Camp CentrumDeti.cz 10 dní 5850 Kč Výtvarný tábor Sindibád 8 dní 4880 Kč Výtvarný tábor Letní tábory OKO 14 dní 6200 Kč Ztracená říše Atlantida Agentura Haul 13 dní 5990 Kč

Co vše ovlivňuje ceny táborů?

Podle Alexandera Hupceje letos náklady nejvíce ovlivní bezesporu potraviny a energie a jde jen o to, jak moc. Miroslav Topinka uvádí energie, jídlo a výplaty především provozního personálu. Zejména kuchaře a další provozní personál platíme v tržních cenách stejně jako kdokoli jiný, upřesňuje. Na Tary Campech ceny nejvíce ovlivňují ubytování a strava, protože zde mají jídlo celkem šestkrát denně. Jelikož jsme velký tábor a máme spoustu vybavení, cena dopravy se taky vyšplhala o 25 % nahoru. Rekreační středisko si pronajímáme, takže určitě jde o energie, které šly hodně nahoru a jsou teď nyní mnohem dražší, dodává Taras Povoroznyk. U pobytových táborů jsou nejdražší položkou potraviny a ubytování. U příměstských, které pořádáme především v našich prostorách, spíše platy vedoucích táborů, kterými jsou často externisti, přidává Kristýna Kolibová.

Organizátoři nechtějí kvůli zisku měnit program

Podle Miroslava Topinky nebudou letos nic dělat jinak nebo měnit program, protože tábor je už tak nízkonákladová záležitost. Podle Karla Louckého kvalitu programu dělá především nápad a zaujetí vedoucích, a těch se zdražování nijak nedotklo. Výjimkou jsou akce typu „celodenní výlet“, kde budou muset program přizpůsobit reálným možnostem. Ale už v roce 2020 jsme celodenní výlet kvůli covidovým omezením museli vynechat a nahradili jsme jej programem, který byl mj. výrazně méně finančně nákladný, popisuje.

Letošní tábory jsme nabídli v podobném počtu a s podobnými aktivitami jako předešlé roky. Nedošlo k žádným zásadním změnám programu, ani u míst konání, potvrzuje Kristýna Kolibová s tím, že se jedná o víc než 200 příměstských táborů a 50 pobytových táborů. Ty jsou pro nejmenší děti od 4 let, předškoláky, děti školou povinné, až po studenty vysokých škol a témata jsou různorodá od sportovních, přes tvořivá, naučná, poznávací, technická, dobrodružná nebo všehochuť, kde si užijí od každé aktivity něco.

Ani na Tary Campech se kvůli současnému zdražování náplň kempu vůbec nijak nezmění, všechno zůstane naprosto stejné. Chtějí tak jejich zákazníkům dodat kvalitu, se kterou počítají a na kterou jsou i oni zvyklí. Bude to sice na úkor nějakého zisku, ovšem priorita pro nás je maximální spokojenost našich zákazníků. Příští ročník určitě zdražíme, zdůrazňuje Taras Povoroznyk. Také pro Letní tábory OKO je zajímavý program stěžejní a nijak jej letos neomezují oproti minulosti. Ani jiné položky rozpočtu neomezí. Počítám i s možnou ztrátou, rezervy k tomu naštěstí máme z minulosti. Stěžejní bude až příští rok, především jak moc si budeme moci dovolit zdražit. I kvůli tomu je dobré hýčkat si věrnou klientelu, které to vadit nebude, uzavírá Alexander Hupcej.