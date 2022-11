OSA vs. podnikatelé: Kdo po změně zákona vyjde jako vítěz?

„Lex železářství“ – novela autorského zákona, která by měla některé drobné podnikatele zbavit povinnosti platit poplatky kolektivním správcům. Těm se změna zákona příliš nelíbí.

Nejsme šťastní z toho, že jedna skupina podnikatelů je zvýhodňována na úkor jiné skupiny podnikatelů, což si myslíme, že je ta nejdůležitější message celé této situace, říká o novele zákona Václav Hodonický, právník Integramu, který patří mezi kolektivních správce.

Předkladatelé novely zákona mají ale jasno. Podnikatelé, kteří nepouštějí hudbu nebo televizi k tomu, aby navýšili své příjmy, platit nemají.

To jsou různé obchůdky, kde to má víceméně zaměstnanec v tom obchodu puštěné, kde to není puštěný s cílem, aby tam ten obchodník přilákal další lidi, vysvětluje změnu v zákoně předkladatel novely poslanec Jakub Michálek (Česká pirátská strana).

I když kolektivní správci upozorňují, že novelu zákona bude muset nakonec upřesnit soud, na který se se žalobami obrátí v případě, že podnikatelé odmítnou platit, právníci tvrdí, že vlnu žalob tato novela určitě nespustí.

Myslím si, že kolektivní správci budou žalovat jenom určité typové případy, které se budou týkat nějakých sporných možností ohledně toho, zda a jak vykládat daný zákon, doplňuje právní pohled advokát Petr Molnár.





Jaké změny tedy novela autorského zákona přinese? Koho se to bude týkat a co na to kolektivní správci? Poslouchejte podcast Podnikatel+