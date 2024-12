Ostrava a Opava zvýší daň z nemovitostí. Co ostatní města na Moravě a ve Slezsku?

Jaké jsou nyní koeficienty k dani z nemovitostí

Vzhledem ke změně zákona musela řada měst schválit pro rok 2025 novou vyhlášku ohledně koeficientů k dani z nemovitostí. Koeficientů je dnes hned několik:

základní koeficient (dle počtu obyvatel)

koeficient „1,5“ pro podnikatele a různé stavby typu garáží

místní koeficient

inflační koeficient

Co se mění od roku 2025?

Od roku 2025 končí koeficient 1,5, přičemž obce ale mají možnost pro podnikatele a další typy staveb, kterých se koeficient 1,5 týkal, zavést speciální místní koeficient. Další novinkou je, že od příštího roku už nelze snížit základní koeficient k dani, nově jde jen o jednu kategorii zvýšit.

Změn doznal i místní koeficient, který lze nově stanovit 5 způsoby: pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc.





Inflační koeficient

Od roku 2024 byl zaveden tzv. inflační koeficient, který má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Na zdaňovací období roku 2024 byl inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.

Inflační koeficient se vypočítává jako podíl bazického úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy vždy měsíc květen. Zároveň právní úprava zamezuje meziročnímu snížení inflačního koeficientu, v případě deflace zůstane koeficient stejný.

Vzhledem k tomu, že inflace letos poklesla, zůstane inflační koeficient i pro příští rok stejný a daň se tedy kvůli inflačnímu koeficientu nijak zvyšovat nebude a zůstane na úrovni 1,0.

Jak mění koeficienty okresní města v Jihomoravském kraji

Blansko

V Blansku nyní mají základní koeficient 2 a pro některé části snížený koeficient 1,6. Zároveň je ve městě stanoven koeficient 1,5 pro rekreační nemovitosti a garáže. Vzhledem k tomu, že Blansko novou vyhlášku neschválilo, bude od roku 2025 v celém městě základní koeficient 2, čili pro řadu částí se daň zvýší. Naopak pak daň klesne u garáží a rekreačních staveb, jelikož koeficient 1,5 už nepůjde použít.

Brno

V Brně aktuálně platí základní koeficient 3,5 a koeficient 1,5 pro garáže, rekreační stavby a podnikatele. Protože město novou vyhlášku pro rok 2025 nepřijalo, sníží se daň podnikatelů, z garáží a rekreačních staveb.

Břeclav

V Břeclavi je v současnosti stanoven základní koeficient 2,5 a koeficient 1,5 pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti. Pro rok 2025 pak zastupitelé schválili, že základní koeficient bude zvýšený o jednu kategorii. Pro rok 2025 to znamená ponechání základního koeficientu na úrovni 2,5.

Pokud by však za rok stoupl počet obyvatel, mohlo by to znamenat zvýšení daně pro rok 2026. Břeclav je totiž jen kousek od hranice pro vyšší koeficient, podle vyhlášky č. 250/2024 Sb má totiž 24 863 obyvatel a vyšší koeficient je stanoven od 25 tisíc obyvatel. Dále město schválilo zavedení místního koeficientu pro rekreační budovy a garáže ve výši 1,8 a pro podnikatele ve výši 2,2. U všech těchto nemovitostí tak daň v roce 2025 vzroste.

Hodonín

V Hodoníně mají nyní jen základní koeficient 2 a nic se na tom nebude měnit ani v roce 2025.

Vyškov

Ve Vyškově mají nyní u staveb zvýšený základní koeficient na 2,5 a u pozemků pak ve výši 2. Zároveň pro rekreační stavby, garáže a podnikatelské nemovitosti platí koeficient 1,5.

Nově bude platit základní koeficient 2 i pro stavby a koeficient 1,5 nahradí pro dotyčné nemovitosti místní koeficient ve stejné výši. U části staveb tak daň z nemovitých věcí mírně klesne.

Znojmo

Ve Znojmě nyní platí v závislosti na katastrálním území základní koeficient 1,4, 2 anebo 2,5. Pro podnikatelské nemovitosti, rekreační nemovitosti a garáže pak platí koeficient 1,5. Zároveň má město místní koeficient ve výši 2. Nově bude sice platit základní koeficient 2,5 pro všechna katastrální území, zastupitelé Znojma ale schválili nižší místní koeficienty, které jsou opět diferencované dle území. Pro přepočet to znamená, že ve většině částí daň mírně klesne.

Největší úspory zaznamenají čtyři největší lokality Znojma: Znojmo-město, Znojmo-Louka, Oblekovice a Přímětice, kde základní koeficient zůstane stejný a místní klesne ze 2 na 1,8. U podnikatelů, rekreačních staveb a garáží se nic nemění, jelikož je pro ně stanoven místní koeficient 3, který odpovídá součinu stávajícího místního koeficientu 2 a koeficientu 1,5.

Zlínský kraj

Kroměříž

V Kroměříži mají nyní stanovený pouze základní koeficient 2,5. Od roku 2025 se však daň zvýší podnikatelům, pro které bude platit ještě místní koeficient 2. Daň vzroste také u garáží a staveb pro rekreaci, pro které se nově zavádí místní koeficient 1,5.

Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti nyní platí základní koeficient 2,5 a místní koeficient 2,2. Vzhledem k tomu, že se od roku 2025 základní koeficient určuje dle aktuální vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, podle které počet obyvatel těsně spadl pod 25 tisíc, sníží se v Uherském Hradišti v roce 2025 základní koeficient na 2 a daň tak klesne.

Vsetín

Ve Vsetíně aktuálně mají základní koeficient 2,5 a koeficient 1,5 pro podnikatele, garáže a rekreační nemovitosti. Místní koeficient činí pro většinu nemovitostí 2, pro obchodní řetězce ale platí místní koeficient ve výši 5.

Od roku 2025 však Vsetín ruší zmíněný místní koeficient 5 pro obchodní řetězce. Ostatní koeficienty zůstávají beze změny, respektive končící koeficient 1,5 nahrazuje pro dané stavby místní koeficient 3, který ale odpovídá stávajícímu násobku (1,5×2). I nadále pak zůstává základní koeficient 2,5 a místní koeficient 2.

Zlín

Zlín letos sjednotil základní koeficient na úrovni 3,5 a zavedl místní koeficient dle lokality od 2 do 2,9, přičemž nejvyšší je v centru, nejnižší na Salaši, v Klečůvce a Lhotce. Rovněž platí koeficient 1,5 pro garáže, podnikatele a rekreační nemovitosti.

Ve Zlíně schválili novou vyhlášku, ve které daň pro rok 2025 snižovali, už v květnu. V září ale došlo ke schválení další vyhlášky, díky které daň klesne ještě výrazněji. Od roku 2025 totiž budou místní koeficienty v rozmezí 1,4 až 2. Lidem tak klesne dan až o třetinu. Pro podnikatele, garáže a rekreační stavby se nic nemění, bude pro ně platit místní koeficient 3. Stejný také zůstává základní koeficient 3,5.

Olomoucký kraj

Jeseník

Jeseník má nyní základní koeficient 2 a pro podnikatele koeficient 1,5. A nic se na tom nemění ani pro rok 2025.

Olomouc

V Olomouci aktuálně mají základní koeficient 3,5, místní koeficient 2 a koeficient 1,5 pro podnikatele, garáže a rekreační stavby. Město sice pro rok 2025 schválilo novou vyhlášku, daň se ale měnit nebude. I nadále bude platit základní koeficient 3,5, místní koeficient 2 a pro podnikatele, garáže a rekreační koeficient místní koeficient 3, který odpovídá stávajícímu násobku koeficientů.

Prostějov

Prostějov má nyní podle jednotlivého katastrálního území základní koeficient 2,5 nebo 3,5. Nově bude platit základní koeficient 3,5 pro všechna území a daň tak v roce 2025 vzroste v Domamyslicích, Vrahovicích, Čechovicích u Prostějova, Krasicích, Čechovicích – Záhoří, Čechůvkách a Žešově.

Přerov

V Přerově v současnosti platí základní koeficienty v závislosti na katastrálním území v rozmezí 2 až 3,5. Pro podnikatelské nemovitosti, garáže a stavby pro rekreaci je pak stanoven koeficient 1,5.

Nově bude platit základní koeficient 3,5 pro všechna katastrální území. Tam, kde je v současnosti snížený koeficient, bude od roku 2025 místní koeficient 0,8. I tak to ale znamená pro tyto části zvýšení daně. U podnikatelů, garáží a rekreačních staveb se nic nemění, koeficient 1,5 nahradí místní koeficient ve stejné výši.

Šumperk

V Šumperku je nyní pouze základní koeficient 2,5. Město sice žádnou vyhlášku pro rok 2025 neschválilo, přesto ale daň klesne. V Šumperku totiž klesl počet obyvatel těsně pod 25 tisíc a základní koeficient tak bude činit 2.

Moravskoslezský kraj

Bruntál

V Bruntále mají aktuálně základní koeficient v závislosti na katastrálním území buď ve výši 1, nebo 2. Dále platí koeficient 1,5 pro podnikatelské nemovitosti, garáže a rekreační nemovitosti. Nově bude pro všechny části Bruntálu a okolí platit základní koeficient 2, daň tedy vzroste tam, kde v současnosti platí snížený základní koeficient. Koeficient 1,5 pak nahradí místní koeficient ve stejné výši a pro podnikatele, garáže a rekreační stavby se tak nic nemění.

Frýdek – Místek

Ve Frýdku – Místku je základní koeficient buď ve výši 4,5 (pro k.ú. Frýdek a k.ú. Místek), nebo 2,5 (pro k.ú. Panské Nové Dvory, pro k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. Chlebovice a k.ú. Skalice u Frýdku-Místku) ve výši 2,5. Pro garáže, rekreační nemovitosti a podnikatele je pak stanoven koeficient 1,5.

Od roku 2025 zůstane pro katastrální území Frýdek a Místek základní koeficient 4,5, přičemž pro ostatní území základní koeficient vzroste na 3,5. Zároveň však pro tato území bude stanoven místní koeficient 0,7, který daň opětovně sníží a daň se tak prakticky skoro nezmění. Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatele bude platit místní koeficient 1,5 a daň tak i u těchto nemovitostí zůstane stejná.

Karviná

Karviná má nyní daň z pozemků sníženou na 1,6. U staveb pak platí snížený základní koeficient 1,6 pro Doly, Darkov, Staré Město a Louky. Pro ostatní části je základní koeficient 3,5. Dále platí místní koeficient 2 a pro garáže a podnikatele koeficient 1,5.

Nově bude platit základní koeficient 3,5 pro všechny části a i pro pozemky a stavby. Pro území, kde je nyní snížený základní koeficient, se místní koeficient sníží na 0,9, čili daň pro ně zůstane víceméně stejná. Pro garáže a podnikatele bude platit místní koeficient 3 a daň se tak pro ně nijak nezmění.

Nový Jičín

V Novém Jičíně je v současnosti stanoven základní koeficient 2,5 a pro určitá katastrální území je snížený na 1,6. Pro podnikatelské nemovitosti, garáže a rekreační stavby pak platí koeficient 1,5.

V roce 2025 se pro katastrální území Nový Jičín (Město, Dolní Předměstí, Horní Předměstí základní koeficient nemění a zůstává 2,5. Pro ostatní části se však zvyšuje na 2. Pro garáže a rekreační nemovitosti a většinu podnikatelských nemovitostí zůstává místní koeficient 1,5, pro nemovitosti užívané v průmyslu, stavebnictví, dopravě a energetice a ostatní zemědělské výrobě však koeficient vzroste na 2,5.

Opava

V Opavě nyní platí u pozemků základní koeficient 3,5, u staveb pak v závislosti na katastrálním území koeficient 1,6, nebo 2. Zároveň má město stanoven místní koeficient 2. Nově bude základní koeficient 3,5 pro všechna území a i pro pozemky a stavby. U obytných budov a ostatních zdanitelných jednotek se sice sníží místní koeficient na 1,5, i tak to ale bude znamenat zvýšení daně. Zároveň pro ostatní nemovitosti (například garáže či podnikatelské nemovitosti) bude platit místní koeficient 3 a daň se tak zvýší i u nich.

Ostrava

Aktuálně v Ostravě platí u daně z nemovitých věcí základní velikostní koeficient 3,5 a pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 4,5. Zároveň platí pro podnikatele koeficient 1,5 a pro vybrané průmyslové podniky místní koeficient 1,7.

I v roce 2025 bude platit, že základní koeficient činí 3,5 a pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 4,5. Nově se však pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou zařazeny ve skupině zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě a pro zpevněné plochy pozemku zařazené do obchodního majetku podnikatele užívané k podnikání stanoví místní koeficient 3,2.

Oproti letošku se tak těmto podnikům daň zvýší, jelikož po vynásobení koeficientů nyní mají koeficient 2,55 (1,7 × 1,5). Pro ostatní podnikatele pak bude platit místní koeficient ve výši 1,5, tedy na stejné úrovni, jako je v současnosti nastaven podnikatelský koeficient.

