Ostrava podpoří drobné podnikatele. Odpustí jim nájem i nabídne finanční injekci

K možnostem pomoci patří prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo dotační program do 100 tisíc korun.

Okamžitá finanční pomoc i dotace

Pro menší živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze, je připravena okamžitá finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun na pokrytí části nákladů souvisejících s podnikáním. Výše maximální podpory je daná kompetencí Rady města Ostravy. Ta nemůže o vyšší sumě takto rychle rozhodnout. Možnost podat si žádost o tuto finanční pomoc mají menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun.

Menších podnikatelských subjektů opět s obratem do šesti milionů se týká také připravovaný dotační program na zmírnění ztrát. Jedná se o dotace do výše 100 tisíc korun, kterou by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky město připravuje a program by měl být projednán na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Přečtěte si také o programu Úvěr COVID Pomoc je tady: Podnikatelé mohou podávat žádosti do programu Úvěr COVID

Balíček finanční výpomoci výslovně cílí na akutní podporu a alespoň částečné řešení existenčních problémů menších podnikatelů. V Ostravě jsou si vědomi, že pro mnohé podnikatele může být uzavření jejich podniku likvidační. Chceme jim pomoci překonat nejtěžší období, ale bohužel ani město nemá neomezené možnosti. Jsme však připraveni pomoci v desítkách milionů korun. Je však zásadní, aby toho podnikatelé nezneužívali a skutečně se pomoc podařilo dostat k těm, kteří ji nejvíce potřebují, dodává primátor Tomáš Macura.

Úlevy na nájmech

Živnostníkům, kteří ke dni 13. března 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, je také prodloužena splatnost nájmu za březen a duben o 3 měsíce. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti pronajímající prostory sloužící k podnikání.

Rada města zároveň otevřela možnost prominutí nájmu. Nájemce v prostorách města tak nyní informují o možnosti zaslat žádost o prominutí části či celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně dle došlých žádostí. Zároveň sbíráme data od městských obvodů a rádi bychom se na shodném postupu prominutí nájmu domluvili i s nimi, popisuje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Ta dále doplňuje, že k obdobným krokům vyzvali i společnost Residomo, která je spolu s městem největším poskytovatelem komerčních prostor k drobnému podnikání v Ostravě. Uvítali bychom ovšem, kdyby se připojili i další pronajímatelé, uzavírá.

Jaká další podpora čeká na podnikatele?