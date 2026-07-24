Podnikatel.cz  »  Finance

OSVČ i firmy sice stále mohou žádat o bezúročné úvěry, ale jen v některých krajích

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mapa České republiky s barevně označenými kraji.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Menší podnikatelé, firmy i OSVČ, stále mohou žádat u Národní rozvojové banky u bezúročné úvěry na investice. V některých krajích však již byla naplněna kapacita a příjem žádostí v nich byl pozastaven.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Konkrétně už o úvěry nelze žádat v krajích Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém a Zlínském. Podnikatelé mohou získat až 100 milionů korun.

Co se dozvíte v článku
  1. V některých krajích již máte smůlu
  2. Jak podat žádost
  3. V první výzvě se rozdělilo 12 miliard korun

V některých krajích již máte smůlu

OSVČ a malé a střední firmy sice stále mohou u NRB žádat o bezúročné úvěry v rámci programu Expanze úvěry OPTAK, ve většině krajů je však již naplněná kapacita. Vzhledem k mimořádnému zájmu o zvýhodněné úvěry byla naplněna kapacita přijatých žádostí v krajích Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém a Zlínském. Příjem žádostí na realizaci projektů v těchto regionech byl pozastaven, upozornila na webu Národní rozvojová banka. Celková alokace finančního nástroje je 5,13 miliardy Kč.

Základní parametry Expanze úvěry OPTAK:

  • podpora investičních projektů v ČR mimo Prahu,
  • úvěry 1 až 100 mil. Kč se splatností až 15 let, odklad splátek až 3 roky,
  • bezúročné a bez poplatků,
  • až do výše 50 % investičních výdajů projektu,
  • vyžadováno spolufinancování úvěry partnerských bank a leasingových společností ve výši alespoň 20 % investičních výdajů projektu.

Jak se upřesňuje ve výzvě k programu, úvěry mohou být využity na pořízení technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, investice do podnikatelské infrastruktury a dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší technologickou úroveň podnikatelů a/nebo jejich konkurenceschopnost. Úvěr naopak nelze využít na výzkumné, vývojové a pilotní projekty, projekty, jejichž cílem je úspora energie, výstavbu fotovoltaických elektráren či na investice s emisemi skleníkových plynů přesahující 20 tis. tun CO2.

Jak podat žádost

Žádost o podporu musí obsahovat:

MM26_MIF

  • název a velikost žadatele o podporu,
  • popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení,
  • umístění projektu,
  • seznam nákladů projektu,
  • druh podpory (dotace, půjčka, záruka, vratná záloha, kapitálová injekce nebo jiné) a výše veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí. 

Žádost se podává přes e-podatelnu NRB a je potřeba k ní doložit všechny potřebné dokumenty.

V první výzvě se rozdělilo 12 miliard korun

V předchozím programu Expanze úvěry realizovaném v letech 2017–2023 získalo bezúročný úvěr skoro 2200 projektů v celkovém objemu 12 miliard Kč. Tehdy se jednalo o bezúročné úvěry na rozvoj podnikání do výše 45 milionů korun s dotační složkou, které bylo možné čerpat až na 45 % pořizovací hodnoty investice. Podmínkou také bylo spolufinancování od komerčních úvěrových partnerů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).