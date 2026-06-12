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OSVČ klesnou zálohy na sociální pojištění. Žádost o vrácení musí podat elektronicky

Daniel Morávek
Dnes
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Žena s obálkou v ruce, které sedí za notebookem u stolu.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ, a to zpětně od začátku roku. OSVČ si zaplacený rozdíl v zálohách mohou nechat vrátit zpět, musí však podat žádost.

Žádost musí být podána elektronicky příslušnému pracovišti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a musí obsahovat určité náležitosti. Žádný speciální tiskopis však nebude.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy se sníží až o 715 Kč
  2. Co musí žádost obsahovat a jak je nutné ji podat?
  3. Co OSVČ s paušální daní?

Minimální zálohy se sníží až o 715 Kč

Od července, kdy nabyde účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, se OSVČ sníží minimální zálohy na sociální pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč. Ke snížení navíc dojde zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách za první polovinu letošního roku si půjde nechat vrátit. Zpět lze získat až 4290 Kč (715 × 6). Pokud chce OSVČ získat přeplatek na pojistném zpět, musí podat žádost. Tu lze podat od nabytí účinnosti příslušné novely, tedy od července.

OSVČ klesnou od července zálohy o 715 Kč. Máme návod, jak získat rozdíl od ledna zpět Přečtěte si také:

OSVČ klesnou od července zálohy o 715 Kč. Máme návod, jak získat rozdíl od ledna zpět

Co musí žádost obsahovat a jak je nutné ji podat?

Pro účely vrácení přeplatku na zálohách nebude vytvořen žádný zvláštní formulář žádosti. Z žádosti ovšem musí být patrné, že je požadováno vrácení části úhrad záloh na pojistné v souvislosti se změnou zákona č. 589/1992 Sb. s účinností od 1. 7. 2026. Žádost dále musí dle ČSSZ obsahovat způsob výplaty přeplatku a číslo účtu, na který má být vrácen. Částku požadovanou k vrácení není třeba uvádět, správa sociálního zabezpečení ji stanoví sama.

Pozor při podání žádosti na to, že je nutné ji podat elektronicky, a to jakýmkoliv způsobem umožňujícím ověření podávajícího (datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).

Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.

Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.

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Co OSVČ s paušální daní?

Snížení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč. 

V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, od července ale klesne na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. OSVČ v paušální režimu si budou moct o rozdíl snížit další platbu a v červenci zaplatit jen 4230 Kč. Pozor na to, že platbu lze snížit jen v červenci, od srpna to již zákon neumožňuje. Pokud OSVČ červencovou zálohu nesníží a zaplatí ji v plné výši, vznikne jí přeplatek. Ten však nebude možné během roku 2026 vrátit a k jeho vrácení může dojít až po vyměření paušální daně za rok 2026.

Jste v prvním pásmu paušální daně OSVČ? Nezapomeňte v červenci zaplatit jen 4230 Kč Přečtěte si také:

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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