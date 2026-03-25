OSVČ klesnou zpětně minimální zálohy na sociální pojištění, schválili poslanci

Stejně tak se sníží paušální daň v první pásmu z 9984 Kč na 9162 Kč. Novela nyní zamíří do Senátu.
Co se dozvíte v článku
Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou
Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) snižuje minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti dnes schválená novela. Následně pak minimální záloha klesne na 5005 Kč.
Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit
Zároveň se navrhuje, aby se v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, považoval za přeplatek, pokud OSVČ o vrácení tohoto rozdílu požádá. Pokud OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádají, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném).
U paušální daně půjde zaplatit nižší zálohu
Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč. V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně.
Kdy novela nabude účinnosti?
Kdy přesně novela nabude účinnosti, ještě není jasné. V Senátu má totiž většinu opozice a může se stát, že návrh Sněmovně vrátí, což by znamenalo další zpoždění. Dříve než v květnu každopádně účinnosti nenabyde.
