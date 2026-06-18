OSVČ, podívejte se do datovky. Sociálka rozesílá informace o nové výši pojistného

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné na důležitou změnu, která začne platit od 1. července 2026. Týká se výše měsíčních záloh na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Právě kvůli této změně ČSSZ rozesílá některým podnikatelům informace do datových schránek. Další si mohou novou výši záloh ověřit na ePortálu ČSSZ.
Kdo bude platit méně
Změna se týká především těch OSVČ, které dosud platily minimální zálohu ve výši 5 720 korun měsíčně a jejich pojistné za rok 2026 bylo rovněž stanoveno z minimálního vyměřovacího základu.
Od července totiž dochází ke snížení minimálního měsíčního vyměřovacího základu ze 40 % na 35 % průměrné mzdy.
To v praxi znamená, že:
- dosavadní minimální záloha činila 5 720 korun,
- nová minimální záloha bude 5 005 korun.
Podnikatelé tak mohou měsíčně ušetřit 715 korun.
Ne všem se záloha sníží na minimum
Výše nové zálohy se nebude určovat jen podle zákonného minima, ale také podle skutečných příjmů z podnikání. Pokud měsíční vyměřovací základ OSVČ, který odpovídá 55 % dílčího základu daně, nedosahoval alespoň 17 139 korun měsíčně, bude od července stanovena minimální záloha 5 005 korun. Jestliže ale příjmy byly vyšší, bude nová záloha vypočtena individuálně.
ČSSZ uvádí příklad: Pokud měsíční příjem v roce 2025 činil 18 560 korun, nová záloha na pojistné bude od července činit 5 420 korun měsíčně.
Kde zjistit novou výši zálohy
Novou výši záloh si podnikatelé budou moci ověřit v první polovině července. ČSSZ uvádí, že informace budou dostupné na ePortálu ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ.
Řada podnikatelů zároveň obdrží informaci také do své datové schránky. Právě proto se vyplatí ji v následujících dnech zkontrolovat.
Změna neplatí zpětně
Nová pravidla se začnou uplatňovat až od zálohy za červenec 2026. Nedochází tedy ke zpětnému přepočtu od začátku roku. Přesto mají někteří podnikatelé možnost získat část již zaplacených peněz zpět.
Pokud OSVČ od ledna do června 2026 hradila minimální zálohu 5 720 korun a podle nových pravidel by měla platit méně, může do konce roku 2026 požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o vrácení rozdílu.
Žádost lze podat například:
- prostřednictvím datové schránky,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
- případně požádat o započtení přeplatku na budoucí zálohy.
Úspora může přesáhnout osm tisíc korun
Skutečný dopad změny se plně projeví až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2026. Pokud příjmy OSVČ nepřesáhnou nově stanovený minimální vyměřovací základ, může podle ČSSZ celková roční úspora na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhnout 8 577 korun.