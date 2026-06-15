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OSVČ se mění zálohy. Sociálka oznámila, kde a kdy zjistí novou částku

Jana Knížková
Dnes
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Zamyšlená žena v černých brýlích s tužkou v ruce, drží si ji u čela a tváří se zamyšleně
Autor: Depositphotos.com
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Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Mnozí teď řeší hlavně to, kolik budou nově platit a kde tuto informaci najdou. Česká správa sociálního zabezpečení už zveřejnila, kdy a kde budou nové částky k dispozici.

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní činnost, čeká od 1. července 2026 změna záloh na důchodové pojištění. Důvodem je novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která snižuje minimální vyměřovací základ.

Podnikatelé si přitom nebudou muset nic složitě přepočítávat. Novou výši záloh za ně automaticky stanoví Česká správa sociálního zabezpečení.

Kde zjistit novou zálohu

ČSSZ uvedla, že novou výši záloh zveřejní v první polovině července na svém ePortálu.

Podnikatelé ji najdou ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, kde se po přihlášení zobrazí aktuální předpis plateb. Právě zde si budou moci ověřit, kolik mají od července nově odvádět.

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Minimální záloha výrazně klesne

Změna se týká především těch OSVČ, které dosud platily minimální zálohu. Ta nyní činí 5 720 korun měsíčně, protože vychází z minimálního vyměřovacího základu odpovídajícího 40 procentům průměrné mzdy.

Od července se však minimální vyměřovací základ sníží na 35 procent průměrné mzdy. Minimální měsíční záloha tak nově klesne na 5 005 korun. Podnikatelé, kteří platí minimum, tak ušetří 715 korun měsíčně.

Ne všichni budou platit stejně

Nová minimální částka ale nebude platit pro každého. Pokud byly příjmy podnikatele vyšší než nové minimum, ale zároveň nedosahovaly hranice, ze které se dosud vypočítávala minimální záloha, stanoví ČSSZ novou výši individuálně podle skutečných příjmů.

Například při měsíčním příjmu 18 560 korun bude nová záloha činit 5 420 korun.

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Kdy se nová záloha začne platit

Nová částka se bude hradit poprvé za červenec 2026. Změna se přitom neuplatní zpětně od ledna. Zálohy zaplacené v první polovině roku tedy zůstávají v platnosti. Pokud ale OSVČ od ledna do června platila vyšší zálohy a podle nových pravidel by jí vyšla nižší částka, může do konce roku 2026 požádat správu sociálního zabezpečení o vrácení rozdílu.

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Žádost lze podat elektronicky, například prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Výši případného přeplatku přitom vypočítá sama ČSSZ.

Pro podnikatele tak bude nejdůležitější v první polovině července zkontrolovat ePortál ČSSZ. Právě tam se dozvědí, jak vysokou zálohu budou od léta skutečně platit.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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