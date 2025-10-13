Podnikatel.cz  »  Právo  »  OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos ale zákon asi nestihneme, říká Schillerová

OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos ale zákon asi nestihneme, říká Schillerová

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
1 nový názor

Sdílet

Alena Schillerová ve Sněmovně
Autor: Alena Schillerová, podle licence: Rights Managed
Alena Schillerová
Minimální zálohy OSVČ snížíme, zákon však letos asi schválit nestihneme, říká v rozhovoru pro server Podnikatel.cz Alena Schillerová, pravděpodobná budoucí ministryně financí.

Zároveň však Alena Schillerová ujišťuje, že i když se norma schválí až během prvních měsíců roku 2026, snížení záloh bude platit retroaktivně od začátku roku. Pro rok 2026 naopak zřejmě nedojde k znovuzavedení školkovného či slevy na studenta. Co dalšího nová vláda podle bývalé (a pravděpodobně i budoucí) ministryně financí pro podnikatele plánuje? 

Na sociální síti X i do médií jste zopakovala, že splníte předvolební slib hnutí ANO a zastavíte nárůst minimálního vyměřovacího základu OSVČ. Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ hlavních by tak oproti stávajícímu nastavení vzrostly jen na 5005 Kč místo 5720 Kč. Máte už s vašimi potenciálními budoucími koaličními partnery předjednáno, že tento návrh podpoří?

Končící vláda jen tímto krokem připravila lidi na volné noze o 50 tisíc korun, čímž jim mimo jiné snížila možnost soukromých penzijních investic a počet účastníků 3. pilíře za Petra Fialy klesl o půl milionu. Jsem přesvědčena, že ulevit živnostníkům je za těchto okolností společným zájmem všech, kdo k ekonomice nepřistupují krátkozrakým a ryze účetním způsobem.

Podaří se ale návrh schválit do konce roku? Budete se ho případně snažit prosadit ve zrychleném řízení či ve stavu legislativní nouze?

Zákon bude zcela jistě součástí většího balíku našich urgentních priorit. Nicméně legislativní nouzi ani letošní schválení nepředpokládám. Svému slibu ale dostojíme, protože i v případě přijetí zákona v prvních měsících roku 2026 bude platit retroaktivně a bude doplněn o zpětné započtení přeplatků či jejich vrácení.

Znamená slib zastavení růstu minimálního vyměřovacího základu pro rok 2026 i ponechání 35% minimálního vyměřovacího základu pro další roky, nebo půjde jen o zmražení pro rok 2026 a v roce 2027 stoupne na 40 %?

Jakékoliv zvyšování odvodů živnostníků za naší vlády můžeme vyloučit, odvody tedy zůstanou na 35 % vyměřovacího základu. Naší prioritou je boj s daňovými úniky a podvody a řádný výběr stávajících daní a odvodů.

V programu jste měli i znovuzavedení slev na dani, které zrušil/omezil konsolidační balíček. Opět by mě zajímalo, zda máte u tohoto podporu vašich budoucích koaličních partnerů a zda se budete snažit slevy navrátit už od roku 2026.

Od počátku říkám, že snižování daní bude postupné a bude kopírovat náběh opatření k jejich lepšímu výběru. Načasování se bude také odvíjet od reálného stavu rozpočtu, který nám končící vláda zanechává. Bohužel musíme konstatovat, že reálný deficit je až o 80 mld. Kč vyšší než ten, který byl prezentován před volbami. Co se týče podpory potenciálních partnerů, jistě pochopíte, že nebudeme vyjednávat přes média.

Takže na obdobnou otázku, zda už máte dojednanou podporu pro další návrh ze svého programu, snížení sazby daně z příjmů právnických osob z 21 na 19 %, mi asi odpovíte stejně, že?

Ano, můžu jen zopakovat to, co jsem řekla v předchozí odpovědi.

Tak jinak. Jaké další změny, které se týkají firem a OSVČ, chcete prosadit už od roku 2026?

Půjde o balíček většího množství opatření napříč rezorty, kde část bude vycházet z naší hospodářské strategie. Napadá mě podpora reinvestic, startupů nebo vědy a výzkumu. Podrobnosti bude možné sdělit po prvním jednání nové vlády.

Hovořila jste o tom, že prioritou je pro vás boj s daňovými úniky a podvody. Vaší vlajkovou lodí v boji proti šedé ekonomice má být EET 2.0. Zrovna proti EET se ale vaši budoucí koaliční partneři vymezují a odmítají ji. Budete se ji snažit zavést i tak? Případně zkusíte přijít s nějakou omezenou verzí, která by byla schůdná i pro vaše koaliční partnery? Například Motoristé v programu měli, že by byli ochotní podpořit EET pro firmy s obratem nad 5 milionů korun.

V Hnutí ANO jsme přesvědčeni, že zajistit řádný výběr daní, odvodů a rovné podnikatelské prostředí je jednou z povinností vyspělého státu. Naší ambicí je místo výjimek přijít s co nejjednodušším a intuitivním systémem, ze kterého budou mít podnikatelé pouze přínos například v podobě nižších daní a odstranění nekalé konkurence. Věřím, že pro efektivní boj s šedou ekonomikou a zjištění potřebných příjmů pro veřejné rozpočty získáme silnou podporu.

školení DPH

Uvidíme. Ještě poslední otázka. Jak Motoristé sobě, tak SPD mají v programu, že chtějí zavést, aby se DPH odváděla jen ze zaplacených faktur, nikoli z vystavených. Jak se k tomuto stavíte?

Jsme připraveni o tom vést debatu, zejména s ohledem na potřebu zajistit řádnou správu daní, která je podmínkou plnění našich společných programových priorit.

Souhlasíte s tím, aby minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ zůstal na 35 % průměrné mzdy?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech. Vysvětluje, jak legislativa ovlivňuje podnikatele a živnostníky. Profil autora →

Témata:

To nám to pěkně začíná.
hvarcz

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více

Diskuse

Všechny diskuse

Z našich webů


Aktuální kurzovní lístek - dne 13. 10. 2025

Dále u nás najdete

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Google spouští Režim AI v Česku

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).