OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos ale zákon asi nestihneme, říká Schillerová

Zároveň však Alena Schillerová ujišťuje, že i když se norma schválí až během prvních měsíců roku 2026, snížení záloh bude platit retroaktivně od začátku roku. Pro rok 2026 naopak zřejmě nedojde k znovuzavedení školkovného či slevy na studenta. Co dalšího nová vláda podle bývalé (a pravděpodobně i budoucí) ministryně financí pro podnikatele plánuje?
Na sociální síti X i do médií jste zopakovala, že splníte předvolební slib hnutí ANO a zastavíte nárůst minimálního vyměřovacího základu OSVČ. Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ hlavních by tak oproti stávajícímu nastavení vzrostly jen na 5005 Kč místo 5720 Kč. Máte už s vašimi potenciálními budoucími koaličními partnery předjednáno, že tento návrh podpoří?
Končící vláda jen tímto krokem připravila lidi na volné noze o 50 tisíc korun, čímž jim mimo jiné snížila možnost soukromých penzijních investic a počet účastníků 3. pilíře za Petra Fialy klesl o půl milionu. Jsem přesvědčena, že ulevit živnostníkům je za těchto okolností společným zájmem všech, kdo k ekonomice nepřistupují krátkozrakým a ryze účetním způsobem.
Končící "pravicová" vláda připravila každého živnostníka o 50 tisíc. Prý proto, že lidé na volné noze "platili málo". Je vidět, že lidé kolem @P_Fiala nikdy na volné noze nestáli.— Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 7, 2025
Hnutí ANO zastaví zvyšování vyměřovacího základu od roku 2026, takže OSVČ oproti plánům @ODScz… pic.twitter.com/Ak80VWAfbd
Podaří se ale návrh schválit do konce roku? Budete se ho případně snažit prosadit ve zrychleném řízení či ve stavu legislativní nouze?
Zákon bude zcela jistě součástí většího balíku našich urgentních priorit. Nicméně legislativní nouzi ani letošní schválení nepředpokládám. Svému slibu ale dostojíme, protože i v případě přijetí zákona v prvních měsících roku 2026 bude platit retroaktivně a bude doplněn o zpětné započtení přeplatků či jejich vrácení.
Znamená slib zastavení růstu minimálního vyměřovacího základu pro rok 2026 i ponechání 35% minimálního vyměřovacího základu pro další roky, nebo půjde jen o zmražení pro rok 2026 a v roce 2027 stoupne na 40 %?
Jakékoliv zvyšování odvodů živnostníků za naší vlády můžeme vyloučit, odvody tedy zůstanou na 35 % vyměřovacího základu. Naší prioritou je boj s daňovými úniky a podvody a řádný výběr stávajících daní a odvodů.
V programu jste měli i znovuzavedení slev na dani, které zrušil/omezil konsolidační balíček. Opět by mě zajímalo, zda máte u tohoto podporu vašich budoucích koaličních partnerů a zda se budete snažit slevy navrátit už od roku 2026.
Od počátku říkám, že snižování daní bude postupné a bude kopírovat náběh opatření k jejich lepšímu výběru. Načasování se bude také odvíjet od reálného stavu rozpočtu, který nám končící vláda zanechává. Bohužel musíme konstatovat, že reálný deficit je až o 80 mld. Kč vyšší než ten, který byl prezentován před volbami. Co se týče podpory potenciálních partnerů, jistě pochopíte, že nebudeme vyjednávat přes média.
Takže na obdobnou otázku, zda už máte dojednanou podporu pro další návrh ze svého programu, snížení sazby daně z příjmů právnických osob z 21 na 19 %, mi asi odpovíte stejně, že?
Ano, můžu jen zopakovat to, co jsem řekla v předchozí odpovědi.
Tak jinak. Jaké další změny, které se týkají firem a OSVČ, chcete prosadit už od roku 2026?
Půjde o balíček většího množství opatření napříč rezorty, kde část bude vycházet z naší hospodářské strategie. Napadá mě podpora reinvestic, startupů nebo vědy a výzkumu. Podrobnosti bude možné sdělit po prvním jednání nové vlády.
Hovořila jste o tom, že prioritou je pro vás boj s daňovými úniky a podvody. Vaší vlajkovou lodí v boji proti šedé ekonomice má být EET 2.0. Zrovna proti EET se ale vaši budoucí koaliční partneři vymezují a odmítají ji. Budete se ji snažit zavést i tak? Případně zkusíte přijít s nějakou omezenou verzí, která by byla schůdná i pro vaše koaliční partnery? Například Motoristé v programu měli, že by byli ochotní podpořit EET pro firmy s obratem nad 5 milionů korun.
V Hnutí ANO jsme přesvědčeni, že zajistit řádný výběr daní, odvodů a rovné podnikatelské prostředí je jednou z povinností vyspělého státu. Naší ambicí je místo výjimek přijít s co nejjednodušším a intuitivním systémem, ze kterého budou mít podnikatelé pouze přínos například v podobě nižších daní a odstranění nekalé konkurence. Věřím, že pro efektivní boj s šedou ekonomikou a zjištění potřebných příjmů pro veřejné rozpočty získáme silnou podporu.
Uvidíme. Ještě poslední otázka. Jak Motoristé sobě, tak SPD mají v programu, že chtějí zavést, aby se DPH odváděla jen ze zaplacených faktur, nikoli z vystavených. Jak se k tomuto stavíte?
Jsme připraveni o tom vést debatu, zejména s ohledem na potřebu zajistit řádnou správu daní, která je podmínkou plnění našich společných programových priorit.