Otázky a odpovědi k datovým schránkám, OSVČ a elektronickým daňovým přiznáním

Ačkoli sice musí většina OSVČ nově podat přiznání elektronicky, nemusí tak učinit právě skrze datovou schránku. Stejně tak platí, že pokud má poplatník například jen příjmy z nájmu, přiznání elektronicky vůbec podávat nemusí.

Otázky a odpovědi k datovým schránkám

S datovými schránkami pro OSVČ a elektronickým daňovým přiznáním vyvstala řada otázek. Odpovídáme na nejčastější z nich.

Komu je povinně zřízena datová schránka v roce 2023?

Od roku 2023 jsou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, tedy všem OSVČ, které mají IČO.

Datové schránky byly zřízeny také každé právnické osobě, která ji ještě neměla. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Dokdy zřizování datových schránek probíhá?

Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Zřizování tedy probíhá až do konce března 2023.

Odkdy je datová schránka funkční?

Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů.

Mohou si OSVČ datovou schránku deaktivovat?

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) není možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Zřídily se nové datové schránky i podnikajícím fyzickým osobám, které ji měly už dříve dobrovolně?

Nikoli, pouze se změnil jejich status a datovou schránku už není možné znepřístupnit.

Jak to je s OSVČ, které sice měly datovou schránku, ale měly ji znepřístupněnu?

V této situaci se zřídila nová datová schránka a starou datovou schránku není již možné zpřístupnit. Mají tedy pouze jednu datovou schránku zpřístupněnu.

Co dělat, když zapomenete heslo do datové schránky?

Jestliže člověk zapomene heslo, kterým se přihlašuje do datové schránky, má hned několik možností, jak postupovat. Jedna z možností je přihlásit se pomocí eObčanky do profilu v Identitě občana. Do něj se lze přihlásit i pomocí Bankovní identity nebo Mobilního klíče. Pokud člověk takovou možnost nemá, může osobně navštívit nejbližší kontaktní místo Czech POINT, kde lze zažádat o vydání nových přístupových údajů.

Poté, co je žádost zpracována, přijdou nové přihlašovací údaje poštou doporučeným dopisem. Může dorazit také odkaz elektronickou poštou, odkud je možné si jméno a heslo stáhnout.

Jak dlouho zprávy vydrží v datové schránce?

Zprávy po určité době z datovky zmizí. Konkrétně jde o 90 dnů. Kdo se do datové schránky hlásí prostřednictvím webového rozhraní mojedatovaschranka.cz, musí archivaci zpráv vyřešit sám nebo využít doplňkovou (zpoplatněnou) službu Datový trezor. Trezor za vás automaticky datové zprávy uchovává a prodlužuje tak jejich platnost.

Datový trezor je zpoplatněn dle počtu datových zpráv ponechaných v něm. Cena za 20 zpráv činí 120 Kč včetně DPH ročně, za 100 zpráv 360 Kč, za 500 zpráv 3300 Kč a za maximum 5000 zpráv 29 500 Kč (individuálně se dá objednat i větší kapacita). V případě nejnižších 20 a 50 zpráv lze službu objednat jen formou předplaceného kreditu, u větších objednávek se pak dá uzavřít smlouva.

Datový trezor není jedinou možností, jak zprávy uchovávat. Kdo používá externí nástroje pro ovládání datovek, nic řešit nemusí, jelikož aplikace datovou zprávu stáhnou jako celek do počítače. Využít můžete také archiv na Portálu občana, kde je každému vyhrazena kapacita až 1 GB.

Jaké povinnosti se s datovou schránkou pojí?

Předně vám do datové schránky úřady doručují písemnosti. S datovou schránkou se však pojí i další povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Vzhledem k tomu, že od roku 2023 mají ze zákona zřízenou datovou schránku skoro všechny OSVČ, musí podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání mají podnikatelé za povinnost elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Budou s vámi úřady vždy komunikovat prostřednictvím datovky?

Ne všechny a ne vždy. Jak například upozornila finanční správa, způsob doručování písemností podnikatelům se odvíjí od toho, zda se doručovaná písemnost vztahuje k jejich podnikatelské činnosti, či nikoliv. Do datové schránky podnikající fyzické osoby se totiž doručují pouze dokumenty, které se podnikatelské činnosti týkají (např. výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti).

Šlo/jde se elektronickému přiznání letos ještě vyhnout?

Ještě letos (tedy přiznání za rok 2022) se živnostníci mohli povinnému elektronickému přiznání vyhnout. Zřizování a zpřístupňování datových schránek probíhá totiž postupně až do 31. 3. 2023. Povinnost elektronické komunikace je přitom spojena se zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nemá datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové podobě.

Navíc je rozdíl mezi zřízením datové schránky a jejím zpřístupněním, které nastává až s prodlením po zřízení. Konkrétně platí, že datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Co když OSVČ podala papírové přiznání a teprve poté zpřístupnila datovou schránku? Je to v pořádku?

Ano, jak je uvedeno v předchozí odpovědi, tento postup je v pořádku a OSVČ nic napravovat nemusí.

Co když OSVČ nejprve aktivovala datovou schránku a až poté podala přiznání papírově?

Tento postup je špatně a OSVČ by měla co nejdříve své pochybení napravit a podat přiznání elektronicky. Pokud by tak ve lhůtě neučinila, hrozí jí pokuta 1000 Kč. Finanční správa nicméně uvedla, že se bude snažit aktivně ty, kteří pochybili, neformálně oslovit a pomoct jim s nápravou.

Je nutné podat přiznání prostřednictvím datové schránky?

Ačkoli sice musí OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat přiznání elektronicky, neznamená to, že musí použít právě datovou schránku. Možností, jak elektronicky podat přiznání, totiž existuje několik. Zároveň ale platí, že přiznání musí být podáno ve formátu XML.

Možností elektronického podání existuje hned několik. Kromě datové schránky lze využít online finanční úřad na Mojedane.cz, aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) či software třetích stran.

Pokud máte jen příjmy z nájmu, musíte podat přiznání elektronicky?

Pokud podáváte daňové přiznání, ale uvádíte v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.

Dokdy podat přiznání?

Základní lhůta pro podání přiznání vyprší na začátku dubna. Kdo však podá přiznání elektronicky, může tak učinit až do 2. května. Většina OSVČ tak má čas až do začátku května.