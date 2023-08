Otcovská dovolená v pracovněprávních souvislostech

To však od 1. prosince 2022 neplatí. Novelou zákoníku práce byla překážka v práci – otcovská dovolená do právního předpisu doplněna.

Nemocenská dávka otcovská poporodní péče

Základní podmínkou pro nárok na tuto nemocenskou dávku je účast na nemocenském pojištění (nástup na dávku v době pojištění). Ať už se jedná o zaměstnance nebo o osobu samostatně výdělečně činnou. Na otcovskou poporodní péči má nárok otec dítěte, který o dítě pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec. Již zmíněnou novelou se od 1. prosince 2022 rozšířil okruh příjemců dávky také na otce, jejichž dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v době šesti týdnů od narození.

Otcovská náleží, jen pokud nastal nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte anebo ode dne převzetí dítěte do péče, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku. Jestliže by v průběhu šestitýdenního období došlo ze zdravotních důvodů k hospitalizaci matky či novorozeného dítěte, prodlouží se toto období o kalendářní dny hospitalizace. Nastoupit čerpání dávky lze ale nejdéle do jednoho roku věku dítěte.

Otcovská z důvodu péče náleží jen jednou, a to i v případech, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Pokud byla otcovská z důvodu péče o dítě vyčerpána a dítě posléze zemřelo, může vzniknout nárok na otcovskou i z důvodu úmrtí dítěte.

Podpůrčí doba (tj. doba výplaty dávky) činí u otcovské maximálně 2 týdny bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou. Pro volno v zaměstnání využijí otcové novou překážku v práci, a to otcovskou dovolenou (§ 195a zákoníku práce).

Otcovská dovolená podle zákoníku práce

Otcovská dovolená je od 1. prosince 2022 překážkou v práci dle § 195a zákoníku práce. Píše se zde, že v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnanec tudíž v době čerpání dávky nastoupí v souladu se zákoníkem práce na otcovskou dovolenou (nikoli rodičovskou dovolenou či neplacené volno, jako tomu bylo dříve). Změna se promítla také do ustanovení § 53 a 54 zákoníku práce. V době čerpání otcovské dovolené nelze dát zaměstnanci, obdobně jako při čerpání rodičovské dovolené, výpověď. Zaměstnanec je v takzvané ochranné době. Jedinou výjimkou je § 54 písm. a) zákoníku práce. A to, pokud jde o výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části.

Po skončení otcovské dovolené je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 47 zákoníku práce zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Pokud to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí ho podle pracovní smlouvy.

Otcovská dovolená a čerpání řádné dovolené

Čerpání otcovské dovolené je podle ustanovení § 217 a 219 zákoníku práce pro účely řádné dovolené hodnoceno jako výkon práce v plném rozsahu. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.

Pokud nastoupí zaměstnanec během dovolené na vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, je uznán dočasně práce neschopným, je mu nařízena karanténa, poskytuje dlouhodobou péči, ošetřuje nebo pečuje o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přeruší; k přerušení dovolené v době karantény, poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přeruší také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem otcovské a rodičovské dovolené.

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

V současné době již nečiní potíže ani odvod zdravotního pojištění u zaměstnanců čerpajících otcovskou poporodní péči. V souladu s § 3 odstavec 9 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se minimální vyměřovací základ zaměstnance snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud

a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci podle § 191 a násl. zákoníku práce,

c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c).

A protože jde od 1. prosince 2022 podle zákoníku práce o jinou důležitou osobní překážku v práci, snižuje se automaticky nástupem na otcovskou dovolenou vyměřovací základ. Zaměstnanec nemusí v této době nastupovat na rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel tudíž zdravotní pojišťovně nehlásí nástup a ukončení kódy “M“ a “U“.

Informační systém o průměrném výdělku

Nová překážka v práci naopak nijak neovlivnila metodiku vykazování údajů pro šetření ISPV (informační systém o průměrném výdělku). Jak pro server Podnikatel.cz potvrdil Jakub Augusta za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, do evidenčního počtu (do kterékoliv položky neodpracované doby) se nezahrnují např. pracující podle dohod konaných mimo pracovní poměr, osoby uvolněné k výkonu veřejné funkce, zaměstnankyně na mateřské dovolené, zaměstnanci na otcovské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (vykonávají-li ale současně práci v pracovním poměru, do evidenčního počtu se zahrnou), učni a studenti na praxi apod.

Co jste se v článku dozvěděli?

Co je otcovská dovolená?

Od 1. prosince 2022 je otcovská dovolená překážkou v práci podle § 195a zákoníku práce, která zaměstnanci přísluší v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj v době čerpání otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění.

Co je otcovská poporodní péče?

Jde o nemocenskou dávku poskytovanou od 1. února 2019. Podpůrčí doba (tj. doba výplaty dávky) činí u otcovské maximálně 2 týdny bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu na otcovskou. Pro volno v zaměstnání využijí otcové novou překážku v práci, a to otcovskou dovolenou (§ 195a zákoníku práce).