Ovlivňují velké sportovní události nákupy? Víme, jak to vidí e-shopy

Na objednávkách je znát i počasí

Podle Mariana Kroužela, CEO Sportovní-eshop.cz, se v nákupech zákazníků razantně projevují velké sportovní události. Konkurence je obrovská. Je tak třeba zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. Nyní bude EURO2024 a zde je to znát. Fotbalové vybavení jde krásně, dodávám třeba do televizního studia České televize nebo slovenské Markýzy, doplňuje. Veronika Zapletalová, manažerka e-shopu Sportovna, zase uvádí, že na grafech krásně vidí, že během mistrovství světa v hokeji místo jinak silné neděle lidé trávili čas fanděním a nákupy přesunuli na další den. Podobně se ale projevuje i počasí, kdy o slunečných dnech naši zákazníci vyrazí ven a množství objednávek klesá. Ale naši zákazníci jsou sportovci, proto se není čemu divit, dodává.

Přibývá nákupů před létem?

Ve Sportovně k nejsilnějším obdobím mimo předvánočních měsíců patří jaro a podzim, kdy si jejich zákazníci doplňují hlavně běžeckou nebo turistickou výbavu. Nemáme v sortimentu typicky letní dovolenkové zboží, ale je znát, že lidé realizují nákupy před začátkem dovolených a od konce června objednávky klesají, říká Veronika Zapletalová. Marian Kroužel zmiňuje, že mají celosezónní zboží a hlavním faktorem jsou spíše ceny a akce. K tomu je podle něj vždy znát celorepubliková krize (lidé šetří). Ale obecně se celá e-commerce zvedá. Také se lidé musí naučit kupovat kvalitní zboží a ne „šmejdy“ z Číny z Aliexpressu, Temu nebo Allegra. Ale někteří lidé to chápou, shrnuje.





Co patří mezi nejoblíbenější produkty?

Marian Kroužel má e-shop zaměřený různorodě, ale jednoznačně vede fotbal a též vybavení na běh – hlavně rotopedy nebo běžecké pásy. Jen je podle něj škoda, že nestíhá doplňovat další sortiment jako například hokejové vybavení, bojové sporty nebo lifestyle. Sportovní řetězec Decathlon už v loňském roce zprovoznil službu doručení ve stejný den, a to v Praze a Brně. K těmto městům nyní přidali i Ostravu. Největší přepravenou objednávkou bylo zatím 30 stanů. Nejčastěji si naši zákazníci nechávali doručit zboží, jako jsou běžecké pásy a eliptické trenažery, ale převážel se také bazén, ping pongový stůl, sluneční altánek nebo koš na basketball. Zákazníci ale službu využívají i pro objednání běžného sportovního vybavení, které zkrátka potřebují přivézt rychle, třeba před odjezdem na dovolenou, popisuje Antonio Villascusa, Transport & Logistics Leader ze společnosti Decathlon.

Mezi nejoblíbenější a tedy nejprodávanější produkty patří ve Sportovně běžecké a turistické boty, u kterých dlouhodobě tvoří širokou nabídku značek, barev a velikostí a díky pravidelné kontrole ceny drží na velmi výhodné úrovni. Velký zájem vidíme také u barefoot obuvi, tréninkového oblečení a bot Under Armour nebo běžeckého oblečení a vybavení Salomon, vyjmenovává dále Veronika Zapletalová.

Jak se e-shopům daří?

Veronika Zapletalová přiznává, že se u nich oproti rychlému růstu v covidovém období projevilo ochlazení, které postihlo celé e-commerce, ale díky rozšiřování sortimentu o nové atraktivní značky jako Hoka, Asics nebo Inov8, a expanzi do dalších zemí, u nich k poklesu objednávek nedochází, právě naopak. Podle Mariana Kroužela je vše o neskutečné práci, SEO, reklamě, propagaci, cenách a dalších faktorech. Osobně má e-shop přes rok a poptávka u něj stoupá. Jak uvedl výše, má internetový obchod naplněn tak ze 20 až 30 procent, protože si vše dělá sám od A až po Z a tudíž nestíhá. To mi krade logicky i zisk, ale nestěžuji si. Tendence je tedy vzrůstající, doplňuje.

V dubnu došlo také ke zvýšení maloobchodních tržeb za prodej nepotravinářského zboží. Byl zde zaznamenán meziroční nárůst o 7,1 %. Jak upřesnil Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, v porovnání s loňským rokem se také lidé nebáli vynakládat větší finance na nákupy za kulturu, sport a rekreaci, kde tržby meziročně vzrostly o 2,7 %. Také výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška uvedl, že po dvou letech útlumu vnímají, že zákazníci odkládají nadměrnou opatrnost a česká e-commerce by měla znovu směřovat k tradičnímu růstu. To potvrdil i jejich výzkum, ze kterého vyplynulo, že nakupující v dubnu vydali za zboží z e-shopů výrazně více než v předchozích měsících. Zatímco v prvním čtvrtletí se průměrná útrata za zboží v internetových obchodech pohybovala pod hranicí čtyř tisíc korun, v dubnu to bylo o sedm set víc. To znamená nárůst přibližně o 20 %, což je velmi pozitivní signál pro všechny online prodejce, dodal.

Bez kampaní by to nešlo

Ve Sportovně se z hlediska propagace osvědčil omnichanell marketing a kombinace výkonnostních a brandových kampaní. Vedle PPC kampaní, sociálních sítí nebo newsletterů jim skvěle funguje spolupráce s influencery a ambasadory, kteří jim pomáhají vytvářet zajímavý a užitečný obsah pro jejich sledující a motivovat ostatní ke sportu. Mimo online je lidé mohou potkat jako partnery několika závodů nebo se zúčastnit testovacích běhů. Vzhledem k šíři a různorodosti našeho sortimentu je škála našich cílových zákazníků větší a díky využívání různých forem propagace je dokážeme všechny oslovit, zdůrazňuje Veronika Zapletalová.

Marian Kroužel k reklamě přistupuje podle situace, časových nebo finančních možností, akcí a podobně. V jejich e-shopu tak využívají například srovnávače, jako je Heureka nebo Zboží.cz, ale také reklamu na Googlu. Podle něj je ovšem nejdůležitější nabídnout přidanou hodnotu jako například Football Manager v češtině a hlavně lidský a nadstandardní přístup k zákazníkům. Pokud to děláte srdcem a jinak, vždy se vám to vrátí, uzavírá s úsměvem.