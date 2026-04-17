Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu

Za rok 2025 je minimální důstojná mzda 48 336 Kč hrubého a v Praze a Brně potom 56 912 Kč. Tato čísla vyvolala spousty reakcí na sociálních sítích.
Co se dozvíte v článku
„Česko žije nedůstojně“
Na sociální síti X vytvořila uživatelka anketu o tom, zda lidé na tuto výši dosáhnou. U ní se objevilo mnoho komentářů.
Toto by měla být průměrná mzda a každý, kdo pracuje, by měl mít zaručenou alespoň průměrnou mzdu. Mělo by být zakázáno poskytovat nižší než průměrnou mzdu, myslí si jeden z uživatelů.
Důstojná mzda je ta, která je vyšší než sousedova, přidává jiný.
Jsem tedy ve školství nedůstojně placen, zní další komentář.
Já ano, manželka ne, ale chce to takhle. Upřednostňuje pohodu a klid před vyšší mzdou. A já jsem rád, že je spokojená, přidává své zkušenosti jiný uživatel.
Většina nabídek práce má platy kolem 20 tis. Včetně vedoucího knihovny. Jak z toho lidi žijou nechápu, píše se v dalším komentáři. Jeden z učitelů na základní škole přiznává, že na tuto mzdu nedosáhne, ale bydlí ve svém, pronajímá byt a může si tak celkem pohodlně přivydělávat.
Jeden z uživatelů sociální sítě X k minimální důstojné mzdě dodává:
Což o to, minimální důstojná mzda není problém… Ale neptej se, jestli mám taky „minimální důstojný volný čas“ nebo „minimální důstojný čas na rodinu“ jestli něco takového máme vůbec změřeno.
Jinými slovy v ČR žije drtivá většina pracujících nedůstojně. A to navzdory tomu, že ze svých daní živí celý stát. Smutné, shrnuje další příspěvek.
Navrhuji koncept dustojnedane. Spočítáme výši, kterou jste ochotni platit za chod státu— Nikola Žítková (@nikkizitkova) April 15, 2026
Na „standard“ nemají ani státní zaměstnanci
Na Facebooku se komentáře o výši minimální důstojné mzdy objevují především u sdílených článků od nebo například pod příspěvkem Odborového svazu státních orgánů a organizací. Ten v něm mimo jiné uvádí, že chtějí co nejdříve zahájit vyjednávání o valorizaci platů pro rok 2027 a ptá se lidí, zda na tuto částku dosáhnou. Většina komentujících ne.
Na to nedosáhnou ani náhodou a to mám poslední stupeň tarifu před důchodem, přiznává jedna uživatelka a zdaleka není sama.
Ani po vice jak 35 letech v justici nebo
Po 43 letech práce a 31 letech praxe na FU ani omylem, zní z dalších komentářů.
Nevím jestli chcete rozesmát, nebo nas*t, píše se v jednom komentáři.
Je smutné, že většina lidí to nemá, i když pracují na plný úvazek, myslí si další uživatel.
To je nesmysl, stačí se podívat na nabídku pracovních míst a hned musí být každému jasné, že tuto mzdu nemá skoro nikdo, píše jeden uživatel v komentáři.
Tak to nevím, kdo má moji druhou polovinu výplaty, ptá se s usměvavým emotikonem další uživatelka.
Podle jednoho reagujícího na Facebooku bychom měli uzákonit, aby minimální mzda byla stejně tak vysoká jako ta průměrná, možná i vyšší.
Nedej bože, kdyby EU, jak už navrhovala, minimální mzdu sjednotila. Tak to by byl takový skok, že by se z toho zaměstnavatele posadili na zadek, myslí si jiný.
Sítě zpochybňují experty i neziskovky
Spousta uživatelů bere takové vyhlášení důstojné mzdy s rezervou, jedna uživatelka například zmiňuje, že jí zajímalo kdo jsou ti experti a odborníci z Platformy pro minimální důstojnou mzdu a podle ní tam
lepší experty nenajdete.
Důstojná mzda, to tuším někdo počítá, nějaká neziskovka, že? ptá se další uživatel. A podobný dotaz je možné najít i na Facebooku:
Opět to spočítala nějaká neziskovka platící svým otrokům almužny? Jiný uživatel X uvádí, že ještě bere zveřejňování průměrné mzdy, ale důstojná slouží podle něj jenom k dráždění lidí nebo k navádění jít na dávky.