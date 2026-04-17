Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu

Jana Langerová
Včera
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Muž počítá české bankovky
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
V tomto týdnu byla oznámena výše minimální důstojné mzdy. Podle definici se jedná o odměnu za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard. Tato mzda musí umožňovat náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité potřeby včetně úspor pro případ neočekávaných okolností. Vyhlašování minimální důstojné mzdy má na starosti nezávislá a neformální expertní platforma.

Za rok 2025 je minimální důstojná mzda 48 336 Kč hrubého a v Praze a Brně potom 56 912 Kč. Tato čísla vyvolala spousty reakcí na sociálních sítích.

Co se dozvíte v článku
  1. „Česko žije nedůstojně“
  2. Na „standard“ nemají ani státní zaměstnanci
  3. Sítě zpochybňují experty i neziskovky
  4. Anketa

„Česko žije nedůstojně“

Na sociální síti X vytvořila uživatelka anketu o tom, zda lidé na tuto výši dosáhnou. U ní se objevilo mnoho komentářů. Toto by měla být průměrná mzda a každý, kdo pracuje, by měl mít zaručenou alespoň průměrnou mzdu. Mělo by být zakázáno poskytovat nižší než průměrnou mzdu, myslí si jeden z uživatelů. Důstojná mzda je ta, která je vyšší než sousedova, přidává jiný.

Jsem tedy ve školství nedůstojně placen, zní další komentář. Já ano, manželka ne, ale chce to takhle. Upřednostňuje pohodu a klid před vyšší mzdou. A já jsem rád, že je spokojená, přidává své zkušenosti jiný uživatel. Většina nabídek práce má platy kolem 20 tis. Včetně vedoucího knihovny. Jak z toho lidi žijou nechápu, píše se v dalším komentáři. Jeden z učitelů na základní škole přiznává, že na tuto mzdu nedosáhne, ale bydlí ve svém, pronajímá byt a může si tak celkem pohodlně přivydělávat.

Jeden z uživatelů sociální sítě X k minimální důstojné mzdě dodává: Což o to, minimální důstojná mzda není problém… Ale neptej se, jestli mám taky „minimální důstojný volný čas“ nebo „minimální důstojný čas na rodinu“ jestli něco takového máme vůbec změřeno. Jinými slovy v ČR žije drtivá většina pracujících nedůstojně. A to navzdory tomu, že ze svých daní živí celý stát. Smutné, shrnuje další příspěvek.

Na „standard“ nemají ani státní zaměstnanci

Na Facebooku se komentáře o výši minimální důstojné mzdy objevují především u sdílených článků od nebo například pod příspěvkem Odborového svazu státních orgánů a organizací. Ten v něm mimo jiné uvádí, že chtějí co nejdříve zahájit vyjednávání o valorizaci platů pro rok 2027 a ptá se lidí, zda na tuto částku dosáhnou. Většina komentujících ne. Na to nedosáhnou ani náhodou a to mám poslední stupeň tarifu před důchodem, přiznává jedna uživatelka a zdaleka není sama. Ani po vice jak 35 letech v justici nebo Po 43 letech práce a 31 letech praxe na FU ani omylem, zní z dalších komentářů.

Nevím jestli chcete rozesmát, nebo nas*t, píše se v jednom komentáři. Je smutné, že většina lidí to nemá, i když pracují na plný úvazek, myslí si další uživatel. To je nesmysl, stačí se podívat na nabídku pracovních míst a hned musí být každému jasné, že tuto mzdu nemá skoro nikdo, píše jeden uživatel v komentáři. Tak to nevím, kdo má moji druhou polovinu výplaty, ptá se s usměvavým emotikonem další uživatelka.

AI skoleni

Podle jednoho reagujícího na Facebooku bychom měli uzákonit, aby minimální mzda byla stejně tak vysoká jako ta průměrná, možná i vyšší. Nedej bože, kdyby EU, jak už navrhovala, minimální mzdu sjednotila. Tak to by byl takový skok, že by se z toho zaměstnavatele posadili na zadek, myslí si jiný.

Sítě zpochybňují experty i neziskovky

Spousta uživatelů bere takové vyhlášení důstojné mzdy s rezervou, jedna uživatelka například zmiňuje, že jí zajímalo kdo jsou ti experti a odborníci z Platformy pro minimální důstojnou mzdu a podle ní tam lepší experty nenajdete. Důstojná mzda, to tuším někdo počítá, nějaká neziskovka, že? ptá se další uživatel. A podobný dotaz je možné najít i na Facebooku: Opět to spočítala nějaká neziskovka platící svým otrokům almužny? Jiný uživatel X uvádí, že ještě bere zveřejňování průměrné mzdy, ale důstojná slouží podle něj jenom k dráždění lidí nebo k navádění jít na dávky.

Anketa

Považujete částku 48 336 Kč za reálné minimum pro důstojný život v ČR?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).