Příliš staří na práci, příliš mladí na důchod. Tisíce Čechů uvízly v pasti

Český pracovní trh čelí velkému paradoxu. Zaměstnavatelé obtížně hledají pracovníky, zároveň ale část z nich při náboru znevýhodňuje uchazeče kvůli věku. Podle průzkumu projektu Neviditelní připouštějí dvě třetiny firem, že vyšší věk může negativně ovlivnit šance uchazeče na přijetí.
Na problém upozorňuje Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Podle ní přitom lidé nad 50 let představují významný, ale stále nedostatečně využívaný potenciál pracovního trhu.
Firmy si nemohou dovolit přehlížet schopné lidi jen kvůli jejich věku. Rozhodovat by měly především zkušenosti, kompetence a motivace, říká Ivan Dzido, výkonný manažer APPS.
Více než 142 tisíc nezaměstnaných je starších 50 let
Lidé nad 50 let tvoří podle údajů Úřadu práce ČR a průzkumů společnosti Alma Career 38 procent všech evidovaných nezaměstnaných, tedy více než 142 tisíc osob. Celkem 46 procent z nich je bez práce déle než rok a 29 procent dokonce déle než dva roky. Podporu v nezaměstnanosti pobírá podle uvedených dat pouze přibližně třetina této skupiny.
Dlouhodobá nezaměstnanost snižuje nejen příjmy, ale také sebevědomí a ochotu hledat nové uplatnění. Někteří starší zaměstnanci proto raději zůstávají na stávajících pozicích, i když nejsou spokojeni s pracovními podmínkami nebo možnostmi kariérního růstu.
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Předsudky stojí ekonomiku miliardy
Dlouhodobá nezaměstnanost starších lidí představuje také výraznou zátěž pro veřejné rozpočty. Podle výpočtů Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) stojí jeden dlouhodobě nezaměstnaný člověk starší 50 let přibližně 551 tisíc korun ročně. Částka zahrnuje například vyplacené dávky, zdravotní pojištění a ušlé daňové příjmy a odvody.
Samotný uchazeč podle těchto odhadů přichází na ušlé mzdě o více než 250 tisíc korun ročně. Celkové hospodářské ztráty spojené s nevyužitým potenciálem nezaměstnaných padesátníků tak přesahují 61 miliard korun za rok.
Nejde přitom pouze o peníze. Pokud lidé s dlouholetými zkušenostmi nemohou najít práci, přicházejí o možnost profesně se rozvíjet a české firmy zároveň ztrácejí potenciální zaměstnance.
Rozhodovat by měly schopnosti, ne datum narození
Podle personálních agentur mohou lidé starší 50 let nabídnout zaměstnavatelům zkušenosti, odpovědnost, stabilitu i profesní nadhled. Představa, že hůře zvládají moderní technologie nebo se nechtějí učit novým věcem, přitom nemusí odpovídat skutečnosti.
S ohledem na stárnutí populace a očekávaný nedostatek pracovníků bude důležitost zaměstnávání lidí ve vyšším věku dál růst. Firmám se proto může vyplatit rozšířit okruh uchazečů a posuzovat kandidáty především podle jejich schopností, zkušeností a motivace.