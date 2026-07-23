Papírové oznámení o zvýšení důchodu už jen na žádost. Zbývá pár týdnů

Od ledna 2026 vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) valorizační oznámení především elektronicky. Novou výši svého důchodu si mohou klienti zjistit například prostřednictvím datové schránky nebo po přihlášení do ePortálu ČSSZ.
Možnost získat valorizační oznámení v papírové podobě ale zůstává zachována. Pokud chce senior další oznámení o zvýšení důchodu obdržet v listinné podobě zaslané na adresu, je potřeba podat žádost.
Pro lednovou valorizaci musí být žádost doručena nejpozději 30. září 2026. Pokud bude podána později, bude se vztahovat až na další valorizaci v pořadí.
Jak požádat o papírové valorizační oznámení?
Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě.
Podat ji lze:
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poštou,
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prostřednictvím datové schránky,
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e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
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osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.
Pokud si s vyplněním nebudete vědět rady, pracovníci správy sociálního zabezpečení vám pomohou žádost sepsat.
Kde lze valorizační oznámení získat?
Novou výši důchodu si lze zjistit také elektronicky:
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prostřednictvím datové schránky fyzické osoby,
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prostřednictvím datové schránky právnické osoby,
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po přihlášení do ePortálu ČSSZ, kde bude možné oznámení zobrazit, uložit nebo vytisknout.
Papírové valorizační oznámení si bude možné také zdarma vyzvednout a vytisknout na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.
Papírového oznámení za poplatek
Klientům narozeným před rokem 1955 bude listinné valorizační oznámení zasláno zdarma.
U klientů narozených v roce 1955 a později budou náklady na zaslání odečteny z první valorizované splátky důchodu. Aktuální cena za doručení obyčejné zásilky do 50 gramů v ekonomickém režimu činí v rámci České republiky 26 Kč.
Zasílání papírového oznámení lze také zrušit
Pokud už o zasílání valorizačního oznámení v papírové podobě nebudete mít zájem, můžete tuto službu kdykoliv zrušit. Stačí zaslat písemnou žádost s vlastnoručním podpisem.
Aby se zrušení projevilo už při lednové valorizaci následujícího roku, musí Česká správa sociálního zabezpečení žádost obdržet nejpozději do 31. srpna daného roku. Pokud bude žádost doručena později, oznámení ještě jednou přijde v papírové podobě a případný poplatek bude u klientů narozených od roku 1955 započten.
Příklad:
Pokud ČSSZ obdrží žádost o zrušení zasílání papírového valorizačního oznámení například 2. září 2026, bude oznámení ještě v lednu 2027 zasláno na adresu klienta a u klientů narozených od roku 1955 bude z první valorizované splátky důchodu odečten poplatek za doručení. Od ledna 2028 už ČSSZ papírové oznámení na adresu zasílat nebude.