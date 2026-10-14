Papírové plné moci mohou postupně zmizet. Stát chystá velkou změnu

Když potřebujete, aby za vás někdo vyřídil záležitost na úřadě, často musíte vystavit plnou moc a doložit ji příslušné instituci. To se má postupně měnit. Vláda schválila další rozvoj Registru zastupování (REZA), který umožňuje evidovat oprávnění jednat za jiného člověka nebo firmu elektronicky.
Ministerstva mají své portály napojit na registr, případně zveřejnit vzory oprávnění pro nejčastěji využívané elektronické služby, nejpozději do 31. prosince 2027. Ostatní ústřední orgány státní správy dostaly termín do konce roku 2028.
Do evidence startupů povede cesta přes řadu podmínek. Firmy ale čekají daňové výhody
Co to znamená pro běžné lidi
Digitální plná moc umožňuje pověřit jinou osobu, aby za vás jednala s úřady. Může jít například o člena rodiny, advokáta nebo jiného důvěryhodného člověka. Pomoci může seniorům, lidem se zdravotním omezením i těm, kteří nemají možnost dostavit se na úřad osobně.
Pokud daný úřad systém využívá, zástupce se na jeho portálu přihlásí a zvolí, zda jedná za sebe, nebo za někoho jiného. Formulář následně převezme potřebné údaje o obou stranách. Udělené oprávnění je uložené v registru, takže ho zastoupený nemusí při každém dalším úkonu znovu dokládat. Úřad si ho může ověřit elektronicky.
Plnou moc lze udělit online po přihlášení prostřednictvím Identity občana. U jednodušších oprávnění je možné využít také kontaktní místa Czech POINT.
Důležité je, že změna se neprojeví všude najednou. Registr zastupování funguje od července 2024, ale zatím ho využívá jen část úřadů. Právě rozšíření na další služby má podle schváleného plánu pokračovat v následujících letech.
Chcete si pořídit státní dluhopisy pro občany? V pondělí začne druhé upisovací období
Firmy mohou pověřit zaměstnance, občané třeba příbuzné
Digitální zastupování se může hodit i podnikatelům a firmám. Ty mohou například pověřit zaměstnance, účetní nebo advokáta, aby za ně vyřizovali vybraná podání. Odpadnout tak může opakované předkládání stejných plných mocí, pokud příslušná služba systém podporuje.
Konkrétní příklad už nabízí Portál dopravy. Ten digitální plné moci využívá od jara 2025. Lidé a firmy jejich prostřednictvím mohou pověřit jinou osobu například úkony souvisejícími s registrací a přepisem vozidla, vyzvednutím dokladů nebo nahlížením do bodového konta řidiče.
Podle Ministerstva dopravy ČR zde lidé od spuštění udělili více než 10 tisíc digitálních plných mocí a provedli přes 65 tisíc úkonů v zastoupení.
Rozhodující bude, které služby se zapojí
Za rozšíření registru odpovídá Digitální a informační agentura (DIA), která má ministerstvům pomáhat s technickým řešením i zaváděním systému do praxe. Pro jednodušší případy je od 1. září 2026 k dispozici nástroj OneClick REZA. Ten správcům služeb umožňuje připravit základní šablonu oprávnění a formulář pro jeho udělení.
Jednotlivé úřady budou rozhodovat, u kterých agend je digitální zastupování účelné. DIA má vládě předložit první informaci o plnění úkolů do 31. prosince 2026.
Schválený plán tedy neznamená, že od příštího roku bude možné digitální plnou moc využít při každém jednání se státem. Cílem je postupně rozšířit počet služeb, u kterých lidé a firmy mohou někoho pověřit vyřizováním svých záležitostí bez zbytečného papírování.