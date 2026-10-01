Paušální daň OSVČ se v roce 2027 opět zvýší. Víme, kolik bude nově činit

V druhém pásmu se tak i nadále bude platit 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč. Od roku 2027 odstartuje rovněž EET 2.0. Některé OSVČ v prvním pásmu paušální daně se evidenci budou moct vyhnout, budou si ale muset na paušální dani připlatit.
Co se dozvíte v článku
- Paušální daň je ve třech pásmech
- Pro koho jsou jednotlivá pásma
- Paušální daň vzroste jen v prvním pásmu
- Kdo může paušální daň využít
- Pásmo si nelze vybrat
- Dokdy podat oznámení o vstupu do paušálního režimu
- Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?
- Jak oznámení podat
- Dokdy platit paušální daň
- Jak na přechod ze záloh
- Jaké jsou povinnosti u paušální daně
- Co dělat, když podmínky přestanete plnit?
- Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?
- Režim EET OFF
- K EET OFF bude nutné se přihlásit
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Paušální daň je ve třech pásmech
Paušální daň se v roce 2026 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí 9162 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
Pro koho jsou jednotlivá pásma
Pro koho je 1. pásmo
První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů je jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.
První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu je paušální daň stanovená stejně jako v minulosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2026 jde tedy o částku 9162 Kč.
Pro koho je 2. pásmo
Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Aktuálně se v druhém pásmu platí 16 745 Kč.
Pro koho je 3. pásmo
Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak musí platit 27 139 Kč měsíčně. Opět se jedná o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.
Paušální daň vzroste jen v prvním pásmu
Jak už server Podnikatel.cz informoval před týdnem, příští rok vzrostou OSVČ zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ruku v ruce s tím se rovněž zvýší paušální daň. V prvním pásmu se bude nově platit 9662 Kč měsíčně (6074 Kč sociální pojištění, 3488 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos. V druhém pásmu půjde tedy o 16 745 Kč a ve třetím o 27 139 Kč. Částka pro první pásmo nicméně vychází z návrhu nařízení a může se tak ještě ve finální verzi změnit.
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ vzrostou v roce 2027 o více než 500 Kč
Kdo může paušální daň využít
Institut paušální daně je dobrovolný, nemohou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou od roku 2023 využít OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.
Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pásmo si nelze vybrat
Kdo už nějakou dobu podniká a chce nově do paušálního režimu vstoupit, nemůže si pásmo vybrat libovolně, nýbrž jej musí zvolit na základě svých letošních příjmů. Podmínky vstupu do určitého pásma paušálního režimu určují příjmy dosažené za předchozí zdaňovací období, nikoli předpoklady týkající se budoucnosti. Pokud například budete mít letos příjmy 1,3 milionu Kč (OSVČ s 40% paušálem) a víte, že v roce 2027 budete mít příjmy pod 1 milion Kč, musíte i tak vstoupit do druhého pásma.
Dokdy podat oznámení o vstupu do paušálního režimu
OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2027, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.
Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2027 je tedy nutné podat oznámení do 11. ledna 2027 (10. ledna je neděle).
Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?
Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letos a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Pokud ale OSVČ přesáhla výše příjmů pro další pásmo paušální daně, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu a vypočítat daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. Rozdíl je pak nutné zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání.
Jak oznámení podat
Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:
- Elektronicky: Povinné pro OSVČ s datovou schránkou zřízenou ze zákona.
- Poštou na příslušný finanční úřad.
- Osobně na podatelně finančního úřadu.
V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.
Stahujte formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu
Kromě verze formuláře v PDF mohou OSVČ využít i webovou aplikaci finanční správy.
Dokdy platit paušální daň
Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866.
Jak na přechod ze záloh
Pokud budete na paušální daň přecházet, nezapomeňte na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2026. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy platíte. Tedy zda zálohy platíte přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím.
Pokud jste OSVČ, jakým způsobem daníte?
Jaké jsou povinnosti u paušální daně
Poplatník, který se nachází v režimu paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného, určitou evidenci příjmů však OSVČ vést musí. Může totiž dojít například k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 2 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.).
Je proto nutné vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Poplatník je rovněž povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.
Finanční správa proto doporučuje vést i nadále evidenci v takovém rozsahu, aby byl poplatník případně schopen (při nesplnění podmínek a navazující povinnosti stanovení daně z příjmů a pojistných) tyto povinnosti splnit. Minimálním rozsahem bude evidence příjmů, o kterých by měl mít poplatník přehled i z hlediska registrace k DPH.
Od roku 2023 je navíc v zákoně výslovně stanoveno, že některé OSVČ musí vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Konkrétně se tato povinnost týká poplatníků v paušálním režimu, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši.
Co dělat, když podmínky přestanete plnit?
Zjistíte-li, že už nesplňujete podmínky pro paušální režim (například překročíte příjmy ve výši 1 milionu korun), musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná.
Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?
Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2026 tedy do 11. ledna 2027.
Režim EET OFF
V roce 2027 rovněž odstartuje EET 2.0. Některé OSVČ v paušálním režimu se ji však budou moci vyhnout, a to díky tzv. režimu EET OFF.
Podmínky pro využití systému EET OFF budou následující:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč (navýšení o 1400 Kč oproti současné výši) a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
V roce 2027 tak budou OSVČ v režimu EET OFF platit 11 062 Kč. Režim EET OFF bude během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
K EET OFF bude nutné se přihlásit
Aby OSVČ mohla využít režim EET OFF, musí se k němu přihlásit do desátého dne příslušného zdaňovacího období nebo se přihlásit k přirážce v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu.
Podnikatel s EET OFF, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahájí, bude přihlášen k přirážce od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje.