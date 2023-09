Pečeme bábovku: Jak maloobchodníci ve skutečnosti snižují ceny?

Server Podnikatel.cz vybral celkem šest produktů ze segmentu základních potravin, u kterých se rozhodl jednou měsíčně sledovat ceny ve třech vybraných obchodních řetězcích.

Ceny byly sledovány v řetězcích Albert Hypermarket, Billa a Kaufland, a to vždy v druhé půlce měsíce. Při sledování cen byly vyloučeny privátní značky řetězců, které jsou ve většině případů levnější než značkové výrobky. Jak serveru Podnikatel.cz dříve vysvětlila vedoucí oblasti čerstvého zboží Kaufland ČR Blanka Bogel, privátní značka znamená, že je dostupná ve všech jejich obchodních domech, ve všech prodejnách. To znamená, že my ty dodavatele musíme velmi pečlivě vybírat a zejména musí být schopni zavážet produkty na naše centrální sklady, doplnila.

Zároveň jsme se nezaměřovali na zboží, které bylo zrovna v akci, aby nedocházelo ke zkreslování. Některé cenovky vypadají jako akční, tedy zlevněné zboží, ale jedná se o poutání na dlouhodobě zvýhodněnou cenu (označení Kauflandu), případně trvale nízkou, jako to prezentuje Albert Hypermarket. V jednom případě je u supermarketu Billa na cenovce i cena pro členy jejich klubu, ale pro ty bez slevové karty platí původní cena. Pokud to šlo, jednalo se v rámci jednotlivých supermarketů o stejné produkty, případně jejich podobné alternativy.