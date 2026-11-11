Peníze za nic, nebo hluk a zkáza veřejného prostoru? Výdejní boxy u plotů dělí Česko

V minulém týdnu se na sociálních sítích objevilo téma zaměřené na výdejní boxy postavené u plotu domů představující bezplatný přivýdělek. Přišel s ním redaktor Hospodářských novin Michael Mareš, který svůj článek také sdílel na svých profilech a vyvolal tak diskuzi.
Co se dozvíte v článku
Pomoc pro samoživitelky versus noční teror
Na sociální síti LinkedIn jedna uživatelka v komentáři pod příspěvkem prozrazuje, že má ve svém blízkém okolí samoživitelku, které to zajistilo finance i klid a boxy má neustále plné. Takže za ni proč ne. Jiný uživatel odpovídá, ať zkusí být soused vedle Alza boxu a uvidí po týdnu, jak se jí názor změní.
Mají to naproti mně a ten neustálý rámus při pozdně nočním plnění je strašně otravný, přidává uživatel a další dodává:
Jejej a 24/7 den a noc vám někdo pod okny tříská plechovými dvířky.
Podle jiného uživatele by si město mělo hlídat, zdali odpovídá předpisům, o vkusu nemluvě.
Kvůli potřebě mít vše druhý den v boxu to Prahu a jiná města mění dosti nežádoucím způsobem, doplnil. Podobně se přidává i další uživatel, podle kterého to „vytváří externalitu zehnusnění veřejného prostoru a otevírá to více „pracovních míst“ ve šwarzsystému.
Pro mě za mě bych si klidně udělal nosné zdi u baráku z Alzaboxu, abych nemusel platit stavebniny, sděluje s nadsázkou jiný uživatel.
Geniální nápad nebo „zprasení“ pozemku?
Myslím, že paní terapeutce veřejného prostoru právě vybuchla hlava, přidává na sociální síti X ke sdílenému článku jeden z uživatelů.
Takhle si zprasit pozemek, já to nechápu. Znám jeden takový případ v okolí. Podobný domek, malá zahrádka a místo plotu tři boxy a ještě reklamní plachta. O člověku to řekne hodně…, píše další.
Naši mají asi dva a půl roku AlzaBox hodně podobně na pozemku, na odvrácené straně, kde je jen taková průchozí ulička na zahradě, dostanou pár tisíc za měsíc a zaplatí se jim z toho palivo na topení za celou topnou sezonu. V noci to slyšet téměř není, přes den už vůbec, popisuje svou zkušenost další uživatel.
Podle jiného uživatele by v souvislosti s přiloženou fotografií pomohlo, kdyby boxy nebyly celé ve „škaredé zelené barvě“. Alza by se podle něj mohla trošku více snažit. K tomu přikládá obrázky od umělé inteligence s umělecky vyvedenými boxy.
@maresovo_new Dost by to pomohlo, keby to nebolo cele v tej skaredej zelenej farbe. Alza by sa mohla trosku viac snazit... @Alzacz https://t.co/9gzKL4im7m— Klapaucius (@Klapanciusz) November 6, 2026
Kolik je bude stát nový plot, až to jednou odstraní? ptá se jeden uživatel. Dalšího zajímá, jak je to se stavebním povolením.
Tipuju, že je to vyšší než 2 metry a musí k tomu být nějaká živnost, podotýká.
Další uživatel přiznává, že o tom také uvažuje, protože ZBOX od něj nic nepotřebuje, kromě betonové základny. Ani elektřinu a navíc nemluví. Také podle jiného je to geniální a kdyby měl dům na podobném místě, jde do toho taky. Vidí to jako mnohem praktičtější než reklamu na plotě.
Osobně bych o tom přemýšlel nejen kvůli příjmu, ale kvůli tomu, že bych měl výdejní box u baráku. Ale ve vsi nás není ani 60, takže si nemyslím, že by to k nám někdo dal, přidává další.
Tak to je geniální. Ušetřím na plotě, nemusím se o něj starat, výdejní box – největší vynález 21. století, 10 m od vchodu a ještě mi za to platí! Nechal bych jim to i zadarmo, ale 1 nebo dva boxíky by musely jít otevřít přímo ze zahrady, zní další reakce. Jiný uživatel shrnuje:
Jaká hrůza, lidé si dobrovolně nechají něco vybudovat na svém pozemku, co jim může generovat příjem… Také podle dalšího uživatele je to v pořádku.
Svobodné využití pozemku a posílení služeb pro místní a volný příjem pro majitele. Přesně tak, jak by to mělo být, dodal.
Zásilkovna otevřela své boxy dalším dopravcům, před rokem se na ni množily stížnosti
Kolik box u domu vynese?
Lidé se na sociálních sítích ptají, kolik za to lidé mají, že jim to za to stojí. Uvedený sdílený článek je za paywallem, tak uživatelé v komentářích využívají ke zjištění ceny za pronájem boxů umělou inteligenci (v případě sociální sítě X Grok). Ten odpovídá, že se podle dostupných údajů nájemné za místo pro výdejní box u rodinného domu obvykle pohybuje v řádu 2–5 tisíc Kč měsíčně (někdy i víc v frekventované lokalitě).
PPL uvádí nižší jednotky tisíc Kč měsíčně, Zásilkovna desítky tisíc Kč ročně. Alza a další sjednávají individuálně podle místa a vytíženosti. Příjem se daní jako nájem, upřesňuje.
Přijdou si na 1500 až 6000 měsíčně podle lokality, zmiňuje také jeden z uživatelů. Další uživatelka uvedla, že jejich SVJ chtěli účtovat asi šest tisíc měsíčně.
Vzhledem k počtu bytů v SVJ se nám to moc nevyplatilo, takže to naštěstí neprošlo, dodala.