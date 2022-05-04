Перелік внесків та допомог, що надаються особам з тимчасовим захистом на територ

У цій статті ми також розкриємо переваги, доступні іншим особам у зв’язку з наданою допомогою.

ПІЛЬГИ ТА СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

1. Гуманітарна допомога

Гуманітарна допомога – це новий вид допомоги.

Кожен громадянин, який отримав візу тимчасового захисту в Чеській Республіці, може подати заявку на таку допомогу. У зв’язку з цим зазначимо, що громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, було надано візу для перебування в Чехії до 22 березня 2022 року. 22 березня 2022 року їхній статус автоматично змінився на тимчасовий захист, а отже, вони мають права та обов'язки, ідентичні іноземцям, яким надано візу тимчасового захисту.

Гуманітарна допомога – це єдина фіксована допомога в розмірі 5000 крон. За певних умов вона може застосовуватися повторно (див. нижче).

Заяву на надання гуманітарної допомоги необхідно подати онлайн за посиланням https://davkyuk.mpsv.cz/ або за допомогою стандартної форми заяви, доступної за посиланням: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-humanitarni-davku, що має бути подана до компетентного Центру Зайнятості.

Заявники, які подають заяву на отримання допомоги онлайн, повинні мати банківський рахунок у будь-якому банку в Чеській Республіці. Заявникам, які подають заяву особисто, рекомендується мати відкритий банківський рахунок для виплати допомоги. Допомога виплачується готівкою лише заявникам, які звертаються за нею особисто. Заявники мають звертаються за виплатою допомоги у відповідному місяці (ви не можете податися на регулярну виплату допомоги протягом наступних місяців за допомогою одніїє заявки).

Гуманітарна допомога надається на підставі заяви. Вона включає:

повне ім'я заявника,

дату народження,

громадянство,

дату візи (і, можливо, номер візи),

контактні дані (електронна пошта, номер телефону),

номер банківського рахунку в Чеській Республіці, якщо допомога не виплачується готівкою.

Одноразова гуманітарна допомога буде виплачена всім іноземцям, яким надано візу тимчасового захисту та які подали заяву на неї. Для подачі заяви на допомогу заявнику не потрібно підтверджувати своє матеріальне становище.

Відповідно до нового законодавства про зайнятість та соціальне забезпечення (див. наші попередні статті), іноземці, які наразі не можуть задовольнити основні життєві потреби, мають право неодноразово звертатися за гуманітарною допомогою. Гуманітарна допомога може виплачуватися повторно шість разів, в разі дотримання необхідних для цього умов.

Іноземці повинні подати всі наявні документи або декларацію для підтвердження неспроможності задовольнити основні життєві потреби.

Після того, як гуманітарна допомога більше не доступна, іноземці, які відповідають необхідним умовам, можуть подати заявку на доплату у зв'язку складним матеріальним становищем, яка є частиною стандартної системи державної соціальної допомоги та включає:

надзвичайну невідкладну допомогу;

доплату на житло;

мінімільний прожитковий мінімум.

2. Медичне страхування

Як було зазначено у нашій попередній статті, іноземці, яким видана віза тимчасового захисту, є застрахованими в рамках чеської системи медичного страхування. Допоки такі особи не є працевлаштованими або не почнуть отримувати дохід як самозайняті особи, держава сплачує страхові внески від їхнього імені.





Іноземці отримують медичну допомогу на умовах і в такому ж обсязі, як чеські громадяни.

3. Працевлаштування та допомога у пошуку роботи

Як було зазначено у нашій попередній статті, іноземці, яким була надана віза тимчасового захисту, мають вільний доступ до ринку праці та не потребують спеціального дозволу на роботу. Роботодавці можуть приймати їх на роботу без будь-яких обмежень. Обов'язком роботодавця є повідомити уповноважений Центр Зайнятості не пізніше дня працевлаштування іноземця.

Іноземці, які не знайшли роботу, можуть звернутися до чеського Центру Зайнятості за місцем їхнього перебування в Чеській Республіці для:

(і) внесення до реєстру шукачів роботи; або

(ii) внесення до реєстру кандидатів на роботу.

Реєстр шукачів роботи (абзац (i)) призначений, у першу чергу, для осіб, які наразі мають роботу і хочуть її змінити або піддаються ризику вимушеної втрати роботи, а також для осіб, які не мають роботи і хочуть отримати допомогу в її пошуку у Чеському Центрі Зайнятості.

Заяву про внесення до реєстру шукачів роботи можна подати в цифровому вигляді або у паперовій формі до Чеського Центру Зайнятості за місцем проживання або перебування в Чеській Республіці. Стандартна форма заявки доступна за посиланням: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani.

Реєстр кандидатів на роботу (абзац (ii)) призначений для осіб, які не мають роботи і хочуть отримати допомогу Чеського Центру Зайнятості у пошуку відповідної роботи.

СТАТТІ ДЛЯ УКРАЇНИ Читайте статті, які призначені для новоприбулих Українців. Статті публікуються чеською та українською мовами. Для цих цілей ми створили спеціальний український розділ, де статті є виключно українською мовою. Якщо у вас є підказка щодо вмісту, не соромтеся звертатися до нас електронною поштою: press@podnikatel.cz

Заяву про внесення до реєстру кандидатів на роботу можна подати в цифровому форматі або у формі документу, заповнивши стандартну анкету, яка доступна за посиланням: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani – на умовах, передбачених Законом про зайнятість, а саме, якщо іноземцю в цьому не перешкоджає неконфліктне працевлаштування. Неконфліктне працевлаштування – це:

діяльність, що здійснюється за наймом, або служба, якщо місячна заробітна плата не перевищує половини встановленої законом мінімальної заробітної плати, або

діяльність, що здійснюється за трудовим договором, якщо місячна заробітна плата або винагорода за один місяць не перевищує половини розміру мінімальної заробітної плати.

Зазначимо, що іноземець повинен володіти цифровим підписом або мати поштову скринькою даних (data mailbox), щоб мати можливість подати заяву в цифровому форматі. Оскільки переважно іноземці наразі не мають цифрового підпису чи поштової скриньки даних (data mailbox), ми рекомендуємо їм особисто подати заяву до уповноваженого Центру Зайнятості.

Чеський Центр Зайнятості допоможе іноземцям у:

пошуку роботи;

пошуку курсів чеської мови; потенційно

підборі перекваліфікаційного навчання на базі запитів роботодавців.seeking a job;

За цим посиланням ви знайдете список доступних вакансій: https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

4. Проживання

Іноземці можуть проживати у спеціальних державних закладах або в приватному секторі. Детальну інформацію про доступні місця проживання ви знайдете на веб-сайті окремого регіонального Українського Центру Допомоги (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině).

5. Освіта

Законодавство у сфері освіти передбачає, що діти іноземців можуть безкоштовно залучатись до системі освіти Чехії. Вони можуть відвідувати навчальні заклади всіх рівнів, від дошкільних закладів до університетів.

6. Використання громадського транспорту

Іноземці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у певних містах (наприклад, Празький громадський транспорт (Prague Integrated Transport)) та транспортом, що надається певними перевізниками, за умови пред'явлення паспорту чи іншого документу, що засвідчує особу.

Проте ми рекомендуємо завжди заздалегідь перевіряти умови здійснення перевезень. Транспорт може надаватися кількома перевізниками, і лише деякий з них може бути безкоштовним, або ж безкоштовний транспорт вже може бути недоступним.

7. Відкриття та ведення банківських рахунків

Чеські банки пропонують українським громадянам відкрити банківський рахунок безкоштовно, а також надають фінансовий бонус новим клієнтам.

Ми рекомендуємо вам належним чином перевірити відповідні умови перед відкриттям банківського рахунку.

Детальна інформація має бути доступна на сайті або на лінії служби підтримки банків.

8. Дзвінки та SMS-повідомлення

Оператори мобільного зв’язку (наприклад, T-Mobile та Vodafone) пропонують SIM-карти для дзвінків та SMS-повідомлень на номери операторів мобільного зв’язку в Україні безкоштовно до моменту їх скасування. Дзвінки та SMS-повідомлення на інші номери тарифікуються відповідно до діючого прайс-листа.

9. Додаткова допомога та підтримка

Інформація про додаткову допомогу та підтримку, що надається безкоштовно, доступна за посиланням: https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky. Це включає послуги перекладачів, речі для дітей, побутову техніку, першу психологічну допомогу та інше.

ПІЛЬГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ДОПОМОГАЮТЬ ІНОЗЕЦЯМ

1. Підтримка власників домогосподарств

З 11 квітня 2022 року власники домогосподарства, у яких проживають іноземці, можуть подати заяву на допомогу (підтримку) домогосподарства.

Пільга виплачується особам, які розміщують в себе іноземців, яким надано візу тимчасового захисту, протягом мінімум 16 днів поспіль. Це не стосується проживання у спеціальних закладах для проживання (відповідні переваги див. нижче).

Допомога за одну особу, якій надано місце проживання, становить 3000 крон. Однак, максимальна виплата становить 12 000 крон.

Особи, яким надано місце проживання, повинні мати у своєму розпорядженні приміщення для відпочинку, для приготування їжі, особистої гігієни та доступу до питної води.

Заяву на отримання пільги необхідно подати онлайн за допомогою стандартної форми заяви, доступної за посиланням: https://davkyuk.mpsv.cz/ja­zyk?url=%2Fdomacnost.

Заява повинна містити таку інформацію:

ідентифікаційні дані заявника,

адреса нерухомого майна, у якому проживають іноземці, та підтвердження законного права на користування ним,

ідентифікаційні дані осіб, яким надано місце проживання,

термін проживання,

декларація заявника про те, що заявник надає житло безкоштовно,

передбачена законом декларація заявника про те, що умови проживання дотримуються (приміщення для відпочинку та інше).

Допомога виплачується уповноваженим місцевим відділенням Центру Зайнятості на банківський рахунок, вказаний заявником.

Наразі допомога буде виплачуватись за березень-червень (згодом ситуація буде переглянута).

2. Пільга, передбачена для спеціальних закладів для проживання

Така пільга, призначена для готелів та інших об'єктів приватної власності, де може бути розміщено іноземців, та не стосується пільги, що надається власникам приватних домогосподарств (див.вище).

Необхідною умовою для отримання пільги є договір, підписаний між закладом проживання та відповідним територіальним уповноваженим органом влади у Чехії.

Допомога становить 250 крон за добу на особу, яка проживає, і виплачується відповідним територіальним уповноваженим органом (не державою).

З. АПЛАНОВАНІ ЗМІНИ ЩОДО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Останнє, але не менш важливе, на чому ми б хотіли наголосити, це те, що запропоновані урядом податкові заходи, пов’язані зі збройним конфліктом в Україні через вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації, наразі розглядаються в Палаті депутатів парламенту Чеської Республіки.

Законопроект включає вирахування наступних дарувань та пожертв, наданих у податковому 2022 році:

дарування та пожертви на підтримку оборони України, якщо одержувач дарувань та пожертв відповідає належним умовам;

дарування та пожертви Україні, органам обласного самоврядування України та юридичним і фізичним особам із місцем реєстрації або місцем проживання в Україні, якщо одержувач дарувань та пожертв відповідає належним умовам.

Відповідно до законопроекту дарування та пожертви, які відповідають максимум 30% від бази оподаткування, можуть бути вирахувані.

Відповідно до законопроекту, від оподаткування звільняються:

доходи працівників згідно з Законом про податок на прибуток у вигляді житла, наданого в податковому періоді 2022 року, якщо житло надається роботодавцем відповідно до цього законодавства працівнику та членам його сім'ї, які проживають в Україні, які виїхали з України у зв’язку з збройним конфліктом в Україні через вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації;

майно, придбане у спадщину, дарування та пожертвування, надане у 2022 році на підтримку оборони України.

Законопроект передбачає, що ці надходження є відповідними витратами, які можуть бути вирахувані з бази оподаткування.

Законопроект буде розглянуто на третьому читанні в Палаті депутатів. Оскільки законодавча процедура триває, остаточна редакція закону поки невідома. Законопроект може бути прийнятий, або він може бути змінений чи відхилений.

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