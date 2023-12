Pilsner Urquell bude podobu partnerství s ČOV řešit, ostatní partneři zůstávají

Firma CPI Property Group ukončila spolupráci s ČOV

Firma CPI Property Group oznámila před několika dny ukončení spolupráce s Českým olympijským výborem (ČOV) kvůli dovolené účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži 2024. Firma tím reagovala na rozhodnutí Výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který vydal usnesení, které umožňuje účast ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou na Olympijských hrách v Paříži 2024.

S olympijským hnutím, které kapitulovalo před ruským a běloruským režimem, nechceme být dále spojováni, řekl Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group. Od začátku ozbrojeného konfliktu jsme jednoznačně a zcela jasně odmítali jakoukoliv možnost účasti sportovců Ruska a Běloruska na OH v Paříži, a to i za cenu bojkotu her. Pátečním rozhodnutím MOV se naplnily naše nejčernější obavy. Hry v Paříži poslouží jako platforma pro ruskou propagandu, dodal Havelka.

Na ukončení spolupráce s CPI Property Group reagoval ČOV tím, že sice zná postoj společnosti CPI Property Group již delší dobu, přesto bylo pro něj oznámení o ukončení spolupráce prostřednictvím tiskové zprávy překvapivé. Jakmile obdržíme oficiální komunikaci, budeme vše řešit dle smluvních podmínek, uvedla ve vyjádření Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV, s tím, že tuzemský olympijský výbor s účastí Rusů a Bělorusů nesouhlasí, že dělal, co mohl, ale že na rozhodnutí MOV nemá vliv.





Kdo jsou partneři ČOV

Společnost CPI Property Group není samozřejmě jediným partnerem ČOV. Ten má 4 generální partnery – firmy Toyota, Sazka, Fosfa a ČEZ. Dále má pak kromě CPI Property Group i další 4 oficiální partnery, a to Pilsner Urquell, Alpine Pro, Vinci Construction a T-Mobile. Jak vyplývá z vyjádření těchto společností, žádná další zatím neplánuje spolupráci s ČOV kvůli účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě ukončit.

Plzeňský Prazdroj bude partnerství řešit

Jediný Plzeňský Prazdroj, pod který spadá značka Pilsner Urquell, uvedl, že podobu partnerství s ČOV bude řešit. Základní filozofií pivovarnictví je lidská sounáležitost a pospolitost. To jsou hodnoty, kterým plně věříme. Proto dlouhodobě nesouhlasíme s účastí sportovců z Ruska a Běloruska na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024, což jsme již veřejně komunikovali. Mezinárodní olympijský výbor vydal rozhodnutí k podmínkám jejich účasti v závěru minulého týdne. Plzeňský Prazdroj na toto rozhodnutí bude reagovat a v této souvislosti budeme nastalou situaci i podobu našeho partnerství řešit s ČOV, uvedl serveru Podnikatel.cz Zdeněk Kovář, mluvčí Plzeňského Prazdroje.

Další oficiální partneři o konci spolupráce neuvažují

T-Mobile naopak o přerušení spolupráce neuvažuje, i když je podle něj účast ruských a běloruských sportovců nepřijatelná. Nadále jsme připraveni podporovat české sportovce a český amatérský sport. Podporujeme vyjádření ČOV, které se neslo ve stejném duchu, nicméně budeme s nimi diskutovat o možnosti, jak vyjádřit náš nesouhlas směrem k MOV, doplnila Patricie Šedivá, mluvčí T-Mobile Czech Republic.

Také společnost Alpine Pro podle slov svého šéfa Václav Hrbka zásadně nesouhlasí s účastí ruských a běloruských sportovců na LOH v Paříži a tento svůj postoj k celé situaci má konzistentní po celou dobu války a nemění se ani teď. Spolupráci s ČOV ovšem ukončovat nehodlá. Alpine Pro je smluvním partnerem ČOV a ten má velmi podobný postoj jako my. Věříme tedy, že spolu s námi a ostatními partnery vytvoří nejen ČOV, ale olympijské výbory většiny států zásadní tlak na MOV, protože to je jediná možná cesta – ta společná. Start ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou není žádné řešení, je to neakceptovatelný manévr MOV a je potřeba se k němu tak postavit, komentoval pro server Podnikatel.cz Václav Hrbek, CEO firmy Alpine Pro.

Podobně hovoří i firma Vinci Construction, která také vychází z toho, že ČOV se startem ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži nesouhlasí a podnikla celou řadu aktivních kroků, aby MOV jejich účast nepovolil. Věříme, že ve snaze hájit olympijské principy bude ČOV pokračovat. Olympijské partnerství znamená pro skupinu VINCI Construction CS hlavně podporu Olympiády dětí a mládeže (ODM). Pohyb a sport té nejmladší generace považujeme za jeden ze základních předpokladů zdravého rozvoje naší společnosti, proto nám dává spojení s ODM i s ČOV smysl, dodala Iveta Štočková, mluvčí Vinci Construction.

Také generální partneři chtějí pokračovat

O ukončení spolupráce neuvažuje ani jeden z generálních partnerů ČOV. ČOV k celé záležitosti disponuje jasným stanoviskem, které jednoznačně odmítá účast ruských a běloruských sportovců na nadcházejících olympijských hrách. S postojem ČOV plně souhlasíme a i nadále podporujeme české olympioniky, potvrdila serveru Podnikatel.cz Jitka Jechová, mluvčí Toyoty.

Také ČEZ chce ve spolupráci s ČOV pokračovat. ČEZ podporuje české sportovce a nechce nikoho z nich vyzývat k neúčasti na olympiádě. Nelze zaměňovat sankce proti Rusku s podporou českých sportovců. Je samozřejmě ke zvážení, zda by ze struktur MOV neměli na protest vůči jednání Ruska odstoupit čeští funkcionáři, podotkl Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.

Sazka sice uvedla, že s ČOV bude jednat a bude zvažovat další kroky, nechce se však obrátit proti českým sportovcům. Smyslem partnerství s ČOV je pro nás podpora českých sportovců, kteří naši zemi reprezentují na mezinárodních soutěžích. Sazka je od začátku ruské invaze proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Vnímáme, že postoj ČOV je stejný a kvůli aktuálnímu rozhodnutí MOV budeme s vedením ČOV jednat, uzavřela Pavla Hobíková, manažerka externí komunikace společnosti Sazka.

Server Podnikatel.cz oslovil i společnost Fosfa, ta se však do vydání článku nevyjádřila.