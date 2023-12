Pivo v hospodách zdraží kvůli vyšší DPH. Víme, o kolik se zvýší ceny

U nejlevnějších provozů to bude znamenat nárůst ceny piva pro zákazníky o 3 Kč, u dražších pak klidně může dojít ke zvýšení až o 8 korun. Rozdíly však budou mezi městy a vesnicemi a také u jednotlivých druhů piv.

U DPH budou zase pouze dvě sazby

Součást konsolidačního balíčku, který už jen čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR, tvoří i úpravy DPH. Místo stávajících tří sazeb 10, 15 a 21 % se zavedou pouze dvě sazby 12 a 21 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýší na 21 %.

Sazba DPH se zvýší například i na léky, které jsou aktuálně v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Výjimka bude platit pro knihy, které budou od DPH osvobozeny.

DPH na čepované pivo kleslo v roce 2020

Mezi položky, kde se zvýší DPH z 10 na 21 %, patří i čepované pivo v restauracích a hospodách. Do 10% sazby DPH bylo čepované pivo zařazeno od května 2020, kdy měly odstartovat poslední dvě vlny EET. Tento krok způsobil menší chaos, jelikož od té doby platí jiná DPH při konzumaci piva v provozovně a jiná při koupení piva s sebou. Zmatky navíc umocnil fakt, že nižší DPH se dotkla jen čepovaného piva a nikoli lahvového, přestože by vám jej prodali v restauraci. Nyní by se všechna piva měla srovnat na úrovni 21 %.





Vyšší DPH se nejspíše promítne plně do ceny

Zvýšení DPH na čepované pivo bude nicméně dle zástupců restauračního byznysu znamenat ve většině podniků zdražení „zlatavého moku“. Otázkou jen zůstává, o kolik. Cena rozhodně stoupne. Nehledě na to, že ještě do konce letošního roku zdraží či už zdražila pivo většina velkých tuzemských pivovarů. Každopádně odhaduji, že v souvislosti s vyšší DPH to bude v řádech dalších několika korun, záleží samozřejmě na typu daného podniku, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Ceny určí trh, jako vždy, a situace se bude lišit dle lokality a situace tržní poptávky a nabídky. Jsme jedním z nejvíce fragmentovaných oborů s rysy dokonalé konkurence. Podnikatelé čelili mnoha hospodářským výzvám za poslední roky. Pokud bych si tedy osobně, jako komentátor dění v oboru, měl tipnou, tak se ceny mohou propsat dle vládou schváleného nominálního nárůstu DPH, tj. změnou o jedenáct procentních bodů, připojil se Luboš Kastner, šéf společnosti BC21, která dělá konzultace a projekty v gastronomii, retailu a developmentu. Je také členem představenstva Asociace malých a středních podnikatelů ČR a garantem projektu Moje restaurace.

O kolik vzrostou ceny piv

Pokud dojde ke zdražení přesně o DPH, výpočty serveru Podnikatel.cz ukazují, že v levnějších hospodách se cena piva zvýší o tři koruny, v dražších podnicích klidně až o 8 korun (pokud tam nyní pivo stojí 80 korun). Pokud někde nyní pivo stojí 100 korun, při plném promítnutí vyšší DPH do ceny zdraží o 10 korun.

Cena s DPH 10 % (v Kč) Cena bez DPH (v Kč) Cena s DPH 21 % (v Kč) Zvýšení ceny o (v Kč) 25 22,73 28 3 30 27,28 33 3 35 31,82 39 4 40 36,36 44 4 45 40,91 50 5 50 45,45 55 5 55 50 61 6 60 54,55 66 6 65 59,09 72 7 70 63,64 77 7 75 68,18 83 8 80 72,73 88 8

Problém čeká hlavně vesnické hospody

Vzhledem k tomu, jak ostatně zmínil i Tomáš Prouza, že většina pivovarů během roku zvýšila své ceny, zpravidla o korunu na pivo, u některých restaurací bude nárůst cen pro koncového zákazníka ještě vyšší. Během roku nezdražovaly a místo toho si ukrojily z marže. Nový rok tak využijí k jejím dorovnání. Oproti tomu zase u jiných hospod, především těch na malých vesnicích, nemusí dojít ani k plnému propsání DPH do ceny. Bude záležet na konkrétním provozovateli či majiteli, jak se k tomu postaví. Jestli zdraží méně a bude doufat, že se mu tento krok vykompenzuje vyšší návštěvností a výtočí. Do nepříjemné situace se dostanou hlavně venkovští hospodští, kteří mají nižší tržby a nebudou moci příliš zdražit, aby nepřišli o hosty, doplnil Tomáš Prouza.

Na druhou stranu, nejmenším hospůdkám na vesnici, kde se nevaří a k pivu nabízí jen hermelín nebo utopenec, vyšší sazba DPH neublíží, jelikož provozovatelé nebývají plátci DPH. Standardně jde o výčepy, které otevírají jen pár večerů týdně a kde se sejde pár chlapů z vesnice „na jedno“ po práci. I u těchto výčepů ale může dojít kvůli vyšším cenám energií a vyšším mzdám ke zdražení.

Rozdíly navíc nebudou jen regionální, ale také dle druhů piva. V rámci cen piv a regionů jsou velké rozdíly, rozdíly jsou mezi druhy stupňovitosti, mezi typy (černé, ležák, craft). Vždy je nutné se koukat na jednotlivé subkategorie. Neexistuje jedna cena a pohyb jedné ceny, upřesnil serveru Podnikatel.cz Luboš Kastner. I když stoupne DPH u všech stejně, u některých druhů piva mohou restauratéři ceny zvýšit třeba více, u některých zase méně.

Z klasické české hospody se stává ohrožený druh