Pivovar v Plzni si pořídil obří náduvníky. Musí je přepravovat v noci

Problémem je hlavně velikost i váha náduvníků. Jednotlivé díly totiž měří v průměru 5,7 metru a výška nákladu činí 4,7 metru. Samotný nerezový náduvník váží 15 tun a podpěrné konstrukce dalších zhruba 8 tun.
Každý transport má do detailu naplánovanou cestu. Je totiž tak velký, že ho po celou dobu přepravy doprovází policie a umožňuje mu například průjezd i v protisměru v místech, kde by transport jinak neprojel.
Doprovod konvoje během cesty také dočasně odstraňuje dopravní značky třeba na ostrůvcích přechodů nebo v okolí kruhových objezdů, které svým umístěním průjezdu konvoje brání, upřesňuje Jiří Vacek, jednatel společnosti PROJECT MALT, která náduvníky pro Plzeňský Prazdroj vyrobila a projektuje.
Náduvníky slouží na máčení ječmene
Náduvníky jsou speciální nádoby na máčení ječmene a jejich transportem odstartovala výstavba nové máčírny ječmene ve sladovně plzeňského pivovaru. Investice v hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun má přinést zvýšení kapacity máčírny a úsporu vody. Náduvníky se přepravují z Olomouce, kde se vyrábí.
S instalaci náduvníků začneme letos na podzim a v září příštího roku bude nová máčírna uvedena do provozu. Její kapacita bude zhruba o 15 % vyšší než v současnosti, vysvětluje vedoucí plzeňské sladovny Michal Šneberger.
Současná sladovna v areálu plzeňského pivovaru je v provozu od roku 1988, kdy nahradila čtyři starší sladovnické provozy, které postupně fungovaly už od roku 1842. Novou máčírnu Plzeňský Prazdroj vybuduje hned vedle stávající sladovny ve zcela nové budově.
Máčení ječmene představuje první důležitou fázi výroby sladu. V průběhu ní se zrno v náduvnících zalévá vodou s cílem zvýšit jeho vlhkost z původních zhruba 15 % až na 44 %, což je nezbytné pro nastartování enzymatických reakcí a následné klíčení ječmene. Druhou fázi představuje samotné klíčení a konečně ve třetí etapě se při hvozdění předem namočený a naklíčený ječmen suší na výsledný slad.