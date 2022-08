Pivovary tíží vysoké náklady za energie i nedostatek personálu. Ovlivní to ceny piva?

Sezóna vypadá dobře

Martin Matej, výkonný ředitel Znojemského městského pivovaru, na úvod podotýká, že v pivovaru a gastru je to vždycky adrenalin, který covid ještě vystresoval. Musím to zaklepat, ale tahle sezóna vypadá z pohledu tržeb dobře, po uvolnění všech opatření a díky dokončeným investicím, které jsme v covidu měli čas dotáhnout (nová reZtaurace přímo u pivovaru), jsme schopni táhnout tržby výrazně nahoru, dodává s tím, že horší je to na nákladové stránce, hlavně kvůli rostoucím cenám surovin a energií a především lidí.

Jakub Vik z Rodinného pivovaru Vik říká, že zažili pouze stav v době covidu a oproti tomu dnes není problém dodávat do hospod a pivních barů, což se jim daří. Provoz pivovaru nám komplikují výrazně dražší energie, které jsou pro provoz pivovaru nutné. Podařilo se nám výrazně snížit náklady na provoz pivovaru, ale aktuální cena energií je 4–5× vyšší než minulý rok. Do cen piva nelze plné náklady na energie zohlednit, bylo by neprodejné, popisuje. Podobně pivovar Wild Cock začínal před covidem a podle Jakuba Kotase se situace pořád zlepšuje, ale jsou v začátcích a od ideálů mají ještě daleko.

Problémem jsou ceny i personál

Jak Jakub Vik zmínil už výše, problémem jsou vysoké ceny energií a dlouhotrvající problém na trhu s pracovními silami. Lidi, lidi, lidi. Pivo není šroubek a u nás každé pivo projde haldou ruční práce, která rozhoduje nejenom o jeho kvalitě, ale i ceně. Sehnat lidi do gastronomie začíná být úkol pro Supermana, myslí si Martin Matej. Jako každý podnik nás čím dál tím více zasahuje cena energii a růst cen stavebních materiálů, přidává se Jakub Kotas. Jak informoval server iDnes.cz, současná situace je důvodem, proč manželé Anna a Martijn van der Weerden prodávají jejich rodinný pivovar Švihov v Němčicích. Kombinace covidových vln, ale i zdražování benzinu, skla, sladu, ale také nedostatek kvalitního personálu už jsme nepřekonali. Došli jsme zkrátka do bodu, kdy si už nechceme půjčovat peníze na další provoz, uvedla Anna van der Weerden.

Už dříve jsme psali, že se pivovarům zdražují vstupy. Například u Pivovaru Stern jde podle Kamila Grice o energie, suroviny, obaly, nájemné s tím, že růsty jsou u některých položek o 10 až 15 procent. Martin Šibal za Pivovar Moravia & Lucky Bastard podotkl, že se stále potýkají s obrovskou administrativní zátěží, a také vyjmenovává obecně se zvyšující výrobní (vstupní suroviny, obalový materiál, sklo, plech atd.) a režijní náklady (elektřina, plyn, PHM atd.).

Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich pro ČTK uvedl, že na jednotlivé minipivovary bude zdražování dopadat postupně podle toho, do kdy mají uzavřené smlouvy, a zdražení očekává, až pivovary začnou vařit ze surovin z letošní sklizně. Důvodem podle něj je, že výrobní náklady výrazně vzrostly i zemědělcům, a to až dvojnásobně. Na výrobu sladu je potřeba velké množství energie. Nárůst cen sladu bude zásadní a máme signály, že něco podobného se očekává i u chmele, dodal dále. Jakub Vik na druhou stranu doplňuje, že naopak jsou nadšeni velmi pozitivní zpětnou vazbou od jejich zákazníků v pivovarském baru i z restaurací, kam dodávají pivo. Oceňují kvalitu našich piv a jsou velmi spokojeni, což nás těší a nabíjí pozitivní energií do další práce, doplňuje Jakub Vik.





Léto přeje novým pivům

V pivovaru Wild Cock v létě uvařili několik nových piv jako třeba Katenáčo (italian pils) nebo Pipi (session neipa s cryo chmely) a Jakub Kotas říká, že kromě těchto piv frčí ještě hodně jejich ležák Kokrhel. Také v Rodinném pivovaru Vik připravují neustále nová piva. Aktuálně jde o Sweet Tropical Sour 11°, Show me NEIPA 12° nebo DDH Summer NEIPA 7°. Stali se okamžitě velmi úspěšnými a oblíbenými. Nejvíce se prodává klasické „české“ pivo – Výčepní 10° nebo Summer Ale 9° s pomerančovou kůrou, to jsme museli už několikrát pro velký zájem znovu vařit, upřesňuje Jakub Vik.

Ve Znojmě léto slovy Martina Mateje nakopli jejich světovým unikátem. Znojemský Sauvin je pivo zakvašené místně lokalizovanou, znojemskou vinnou kvasinkou a chmelené Nelson Sauvinem z Nového Zélandu. Je to výjimečné pivo a my se na něj každý rok moc těšíme. Letos jsme ho nabídli hned na Pivní slavnosti 2022 na začátku června, doplňuje. V létě mají v nabídce i jejich Znojemský Kazbek, osvěžující letní Session IPA, chmelený relativně novou českou odrůdou Kazbek. Nejvíc se pořád pije Znojemská 11, což je hlavní produkt pivovaru vyráběný podle historické receptury jejich emeritního sládka Karla Čaňka, který začal vařit pivo ve Znojmě ve stejném roce, kdy začali vysílat Večerníčka.

Dorovnat tržby se jeví jako menší problém

Jakub Kotas přiznal, že tržby už asi i předehnali, ale zároveň podotýká, že začínali přímo dva týdny před začátkem covidu. Nejvíce nám pomáhají věrní zákazníci a šikovný personál, říká. Také ve znojemském pivovaru jsou lehce nad s tím, že jim pomáhají projekty a investice rozjeté a realizované v covidu, které konečně nesou ovoce. Dále slušné počasí a minimálně v první polovině roku viditelná chuť lidí žít zase normálně. Podle Martina Mateje v tomto ohledu bude klíčová spíš druhá polovina roku.