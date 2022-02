Plánujete si založit spořicí účet? Přímo pro podnikatele jich není mnoho

Spořicí účty by měly primárně sloužit pro zhodnocení finančních prostředků a je nutné si uvědomit, že na něm nelze provádět operace, jako je zadání inkasa, trvalého příkazu nebo zahraniční platby.

Při výběru spořicího účtu a jejich porovnávání je důležitá především výše úrokové sazby. Klíčovým parametrem jsou i podmínky, za jakých bude mít podnikatel sjednanou úrokovou sazbu na spořicím účtu, doplňuje Jakub Švestka, mluvčí MONETA Money Bank. Ten dále doporučuje věnovat pozornost parametrům účtu, jako jsou výpovědní lhůty nebo okamžitá dostupnost prostředků bez zbytečných poplatků.

Některé banky mají rozlišenou nabídku pro osobní finance a pro komerční klientelu – od podnikatelů a malých firem až po velké korporace. Ty, které v rámci tohoto rozdělení nenabízí spořicí účty, jsme do přehledu nezařazovali. Konkrétně se jedná například o Creditas, Českou spořitelnu, Expobank nebo Wüstenrot. Pavel Hejzlar, produktový manažer finanční skupiny Wüstenrot k tomu dodává: Pro právnické osoby máme v nabídce termínované vklady pro bytová družstva a SVJ, u kterých se od 20. srpna zvyšovaly úrokové sazby o 0,2procentního bodu.

Air Bank

Spořicí účet mBank je nabízený bez rozdílu a můžete jej mít založený ve třech měnách: českých korunách, eurech a amerických dolarech. Funguje na principu, že roční sazba je 0,00 %, ale když pětkrát do měsíce zaplatíte jejich kartou, dosáhnete na bonusové roční sazby. Ty činí na spořicím účtu 1,00 % při zůstatku do 250 tisíc a 0,20 % nad 250 tisíc. V rámci spořicího účtu je také možné založit si takzvané spořicí obálky a pojmenovat si je podle toho, na co si dané peníze spoříte. Výhodou účtu je, že se peníze dají jediným kliknutím převést na běžný účet.

Spořicí účet Air Bank Zůstatek Základní roční sazba Bonusová roční sazba Do 250 tisíc 0,00 % 1,00 % Nad 250 tisíc 0,00 % 0,20 %

Artesa

Artesa nabízí pro zhodnocení firemních financí dva spořicí účty: Artesa JISTOTA a Artesa UNIVERSAL. Jedná se o spořitelní družstvo, takže pro založení je nutné mít navýšený členský vklad tak, aby bylo splněno pravidlo 1:10. Artesa JISTOTA je spořicí vklad s výpovědní lhůtou, kde lze vypovědět celý vklad nebo jeho část a výpovědní lhůta je předem volitelná. Podle vkladového období (od jednoho měsíce po 5 let) je úroková sazba od 0,05 % do 2,00 %. Podmínkou je vklad od 20 tisíc korun. Spořicí účet Artesa UNIVERSAL je pak uzavírán na dobu neurčitou, prostředky můžete mít kdykoliv k dispozici a úroková sazba je 0,60 %.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí podnikatelům spořící účet ke kontu Maxi. Ten je určen podnikatelům s ročním obratem do 60 000 milionů Kč. Úroková sazba na spořicím účtu je 0,3 %, a to do výše 1 milionu Kč, nad tuto částku se úročí 0,01 % ročně. Účet lze vést ve více měnách (CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, SEK, USD).

ČSOB

ČSOB nabízí spořicí účet pro podnikatele a firmy s ročním obratem do 100 milionů korun. Podmínkou pro založení je mít u této banky zřízen běžný platební účet ve stejné měně a také vložení minimálního počátečního vkladu ve výši 5000 Kč. Účet je možné vést v několika měnách (CZK, EUR USD, GBF, CHF) a jeho vedení stejně jako zasílání výpisů je zdarma. Výpovědní lhůta je zde pouhý 1 den a roční úroková sazba činí 0,02 % v prvním pásmu do 30 milionů a 0,01 % v tom druhém přesahující částku 30 000 001 korun.

Pokud s penězi nepotřebujete nakládat, ale chcete je zhodnocovat, můžete je vložit na termínovaný vklad. Jejich přehled najdete v tomto článku: Chcete vložit peníze na termínovaný vklad? Přinášíme vám jejich přehled

Equa bank

U Equa bank je také možné mít spořicí účet v různých měnách, kromě českých korun i v eurech nebo amerických dolarech. Účty v cizích měnách mají nižší úrokové sazby – 0,20 % do jednoho milionu a 0,01 % nad tuto částku. U spořicích účtů není výpovědní lhůta a jak vedení, tak převody v rámci banky mezi běžným a spořicím účet je zdarma.

Spořicí účet Equabank Zůstatek Úroková sazba 0 – 250 000 000 Kč 0,30 % Nad 250 000 000 Kč 0,01 %

Fio banka

Spořicí účet Fio konto je speciální spořicí účet bez výpovědní lhůty s vyšším úročením, než má běžný účet, a je možné si jej zařídit k Fio kontu. Pro podnikatele a právnické osoby platí menší úrokové sazby, konkrétně 0,05 % pro účet vedený v naší měně a 0,03 % v eurech (oproti 0,15 % a 0,03 % pro fyzické osoby). Minimální zůstatek na tomto účtu je 100 Kč a jeho zřízení, vedení i zrušení je zdarma.

Hello bank

V Hello bank je možné založit si spořicí účet bez nutnosti mít u nich běžný účet. Není určený přímo pro podnikatele, ale funguje bez poplatků a peníze z něj můžete vybrat hned. Úroková sazba je při zůstatku do 300 tisíc 0,6 % a 0 % nad něj.

ING Bank

Spořicí účet ING konto také necílí přímo na podnikatele a je možné jej vést v českých korunách. Za zřízení, správu, zrušení ani transakce nejsou účtovány žádné poplatky a není zde ani výpovědní lhůta. Úroková sazba je do výše 300 000 Kč 0,50 % a nad tuto sumu pak 0,10 procent.

Mbank

Spořicí účet eMax Business je v mBank rozšířením k mKontu Business a je tak pro podnikatele zdarma. Požádat si o něj jde přímo v internetovém bankovnictví. Všechny příchozí platby na eMax Business jsou zdarma, možné je také okamžité převedení plateb mezi účty v mBank. Pozor si musejí podnikatelé dát na nepovolený debetní zůstatek na tomto spořicím účtu, protože je úročen sazbou 22 %. Denní zůstatek na tomto účtu je pak úročen sazbou 0,01 % ročně.

MONETA Money Bank

Ke zřízení spořicího účtu pro podnikatele u MONETA Money Bank je třeba mít založen některý z běžných účtů pro podnikatele u této banky a u založení budou chtít vidět živnostenský list nebo jiné doklady opravňující provozovat podnikatelskou činnost. Jinak v Monetě k vedení spořicího účtu nepožadují minimální vklad ani zůstatek a zřízení, vedení i zrušení spořicího účtu je zdarma. Jak nám potvrdil mluvčí banky, o tento produkt není ze strany komerčních klientů zájem vzhledem k dlouhodobému trendu nízkých úrokových sazeb na spořicích účtech. Ty se pohybují od 0,10 % do 0,20 %.

Spořicí účet MONETA Money Bank Zůstatek Úroková sazba Do 199 999,99 Kč 0,10 % od 200 000 Kč do 499 999,99 Kč 0,20 % od 5 000 000 Kč do 19 999 999,99 0,10 % od 20 000 000 Kč 0,10 %

Unicredit Bank

Unicredit Bank nabízí Spořicí účet PRIMA bez povinnosti minimálního zůstatku a bez výpovědní doby. Zdarma jsou měsíčně všechny tuzemské příchozí a 3 odchozí elektronické platby a založení i vedení účtu je zdarma. Úroková sazba je 0,05 % při částce do 499 999 Kč a 0,01 % nad 500 tisíc.

Waldvirtler Sparkasse Bank AG

Spořicí účet SYMPATIK je produktem Waldvirtler Sparkasse Bank AG. Doba spoření je zde omezena na 30 měsíců a spořit můžete už od 300 korun. Měsíčně můžete tedy ukládat 300 až 3000 Kč, které budou úročeny sazbou 0,50 %. Pokud pravidelnou platbu nepošlete nebo ji pošlete v jiné výši či zrušíte účet, roční úroková sazba se sníží na 0,01 %. K založení spořicího účtu není potřeba mít u banky běžný účet, ale když jej nebo penzijní či podnikatelský účet vedete, můžete získat vyšší úročení s účtem Sympatik+. Ten si však mohou zřídit jen fyzické osoby.

Přehled úrokových sazeb

V tabulce se nachází úrokové sazby zmíněných spořicích účtů při zůstatku 200 000 Kč.