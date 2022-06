Platba kartou na tržnici: Víte, jaké terminály nabízejí nejnižší poplatek?

Jaký terminál se hodí prodejcům na trzích?

Naďa Csillagová, Marketing Manager z Besteron.sk, na úvod říká, že největší výhodou možnosti akceptovat platební karty je navýšení tržeb, a tedy i ve svém důsledku navýšení zisku daného podnikatele, protože poměr bezhotovostních plateb na trhu, zvlášť v poslední době, stále markantně roste oproti hotovostním platbám. Díky zvyšujícímu se poměru bezhotovostních plateb se snižuje problematika spojená s povinným odvodem hotovosti pro daného podnikatele. Platba kartou má mnohé výhody. Je rychlejší než počítání hotovosti, podnikatel má větší kontrolu nad příjmy ve své společnosti a v neposlední řadě je bezhotovostní/bezkontaktní platba mnohem méně riziková ze zdravotního hlediska, dodává.

Podle tiskového mluvčího Global Payments Ondřeje Holoubka potřebují stánkaři terminál, za který neplatí žádné měsíční poplatky a který si mohou vzít všude s sebou. To může být terminál nainstalovaný v mobilu. Jana Kohoutová, PR manažerka & mluvčí ze SaltPay, doporučuje vybírat hardware, který nejlépe vyhovuje potřebám daného obchodníka. Aby byl v tomto případě mobilní a byla u něj možnost vložit datovou SIM kartu. Dívat by se měli i na to, jak dlouho terminál vydrží bez nabití (mít s sebou také nějaký záložní zdroj energie, ne vždy na trhu bývají zásuvky apod.). Může to znít možná jako klišé, ale je potřeba pamatovat i na technickou zdatnost uživatele/obchodníka (tlačítkový vs. dotykový terminál), podotýká s tím, že nejlevnější hardware není vždy tím nejlepším řešením.

Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka, zdůrazňuje, že při prodeji ve stánku jsou u platebního terminálu klíčové především jeho výdrž a datové připojení. Baterie platebního terminálu musí bez problémů na jedno nabití zvládnout i mnohahodinový provoz a také je třeba, aby terminál nebyl závislý pouze na Wi-Fi. Ideálně by měl zvládat všechny možnosti připojení (přes SIM kartu, 4G LTE, Wi-Fi nebo Ethernet) – tak aby platby odcházely rychle v jakékoli lokalitě a za jakéhokoli počasí. Ve stánku je také důležité šetřit místo a ideální tedy je, když platební terminál umí nejen přijímat platby, ale je multifunkční. Ve stánku je zásadní také odolnost zařízení. Hardware bývá vystaven velmi náročným podmínkám (výrazné výkyvy teplot, prašné prostředí, nečistoty atd.). Terminály se proto vyplatí porovnávat i podle kvality zpracování. Pokud už na první pohled zařízení připomíná dětské chrastítko, nebude to správná volba, doplňuje.

Podle čeho obecně vybírat platební terminály?

Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, popisuje, že podnikatelé by určitě měli v první řadě zhodnotit, jak budou terminál využívat, protože ne každé řešení je vhodné do každého provozu. Oni nabízejí dvě řešení: stacionární terminál s kabelovým připojením a přenosný terminál s připojením na SIM kartu. Dále je podle něj potřeba zvážit možnosti připojení k internetu a mezi další vhodná kritéria ke zvážení patří dodatečné funkce, které terminály nabízí. Obchodník také musí zvážit, zda potřebuje platební terminál propojit s pokladním či jiným účetním systémem. Pro některé obchodníky může hrát roli i vzhled terminálu. Setkali jsme se s tím, že obchodník do luxusního obchodu požadoval takový terminál, který bude mít reprezentativní vzhled, uvádí dále.

Ondřej Holoubek zdůrazňuje zaměřit se na spolehlivost poskytovatele, protože je to firma, které podnikatel svěřuje svoje peníze, velkou část svých příjmů. Logicky o ně nechce přijít, proto by rozhodujícím kritériem měla být reputace platební firmy. Důležitý je také servis, protože každý podnikatel potřebuje, aby mu zákazníci mohli snadno zaplatit. A pokud se mu bude terminál zasekávat a zamrzat, je to k ničemu. Servisní linka pro tyto případy musí být nonstop a technik musí být schopen přijet během pár hodin. Podle Jany Kohoutové je ideální takový poskytovatel, který vám kdykoliv zvedne telefon, tzn. určitě by měl mít v Česku zastoupení. Také by měl své služby transparentně komunikovat. Poplatky bývají mnohdy nepřehledné, takže si nechte vysvětlit, co a kolik za jaké karty budete platit. Nenechte se odbýt a ptejte se obchodního zástupce, radí.

V Besteronu v této souvislosti doporučují vyhledat férového partnera se zkušenostmi ideálně na základě referencí a průzkumu trhu. Naďa Csillagová doplňuje, že mezi důležitá kritéria patří férová výše procentuální sazby, dle které se strhávají poplatky z realizovaných transakcí, ideálně ve struktuře MIF++, kde se nezapočítává riziko poskytovatele. Dále taky výše pronájmu a doba vázanosti, terminál bez pronájmu z dlouhodobého pohledu nemusí být vždy ta nejvýhodnější nabídka. Doporučujeme porovnat i nabízené doplňkové služby, popisuje. Vedle pořizovací ceny je třeba řešit i provozní náklady. Poplatky za jednotlivé transakce podnikatelé ovlivní jen minimálně, ale rozhodně se jim vyplatí porovnávat další parametry. Mají platit pravidelné poplatky za pronájem terminálu, nebo ho mají k užívání zdarma? A co další poplatky? uvádí Petr Menclík.

Kde se při výběru terminálu chybuje?

V Global Payments každému zákazníkovi osobně poradí, co pro něj bude nejlepší. Při výběru terminálu se tak u nich chyby nestávají. Horší je, když si zákazník přiveze nějaký vlastní přístroj ze zahraničí nebo od někoho dostane darem starší terminál. My mu ho můžeme připojit k našim systémům, ale s provozem jsou problémy. Může docházet k výpadkům. Nedoporučujeme to, říká Ondřej Holoubek. Petr Menclík podotýká, že častou chybou bývá mylný předpoklad, že platební terminály poskytují pouze banky a podnikatelé se kvůli tomu už na začátku rozhodovacího procesu můžou připravit o nejvýhodnější řešení. Určitě je dobré uvažovat o věcech komplexně. Nezabývat se pouze terminálem jako takovým, ale zaměřit se na to, jak si celkově usnadnit podnikání, doporučuje.

Mnozí podnikatelé dělají často chybu v tom, že si myslí, že terminál zdarma jim ušetří peníze. Nakonec jsou ale zklamaní, protože to bývá jen reklamní tah. A pak si přece jen chtějí nechat poradit, ale změnit poskytovatele bývá už náročnější proces, popisuje Naďa Csillagová. Často se také stává, že někteří podnikatelé dávají malý důraz na doplňkové funkce terminálu. Pak je velmi často požadují dodatečně nainstalovat, protože je zákazníci očekávají. Obchodníci si občas zvolí chybný typ terminálu, který potom komplikuje jeho činnost (kabelový do restaurace, kdy zákazník musí chodit platit k baru), nebo si předem neověří kvalitu připojení k internetu či možnosti propojení s pokladním/účetním systémem, zmiňuje Jakub Heřmánek.





Jana Kohoutová přidává, že lidé si dobře neprostudují podmínky a jednotlivé parametry. Obchodníci to můžou špatně odprezentovat (neměli by samozřejmě) a občas srovnávají jablka s hruškami. Je potřeba se konkrétně ptát, co za jaké typy karet a při jakém obratu budou platit. Nenechte se uchlácholit argumentem – za většinu karet budete platit tolik a tolik – nechte si vysvětlit jednotlivé typy poplatků na jednotlivých kartách. Lidé při pořizování také ne vždy myslí na vázanost a délku kontraktu, takže můžou být při ukončení spolupráce nepříjemně překvapení, dodává.

Prohlédněte si terminály

Srovnání terminálů a jejich poplatků

Například aplikace od Global Payments promění mobilní telefon v platební terminál a dokáže přijímat platby kartou, mobilem, hodinkami nebo kryptoměnami. Funguje kdekoliv, kde je signál. Výhodou je, že podnikatel nepotřebuje tiskárnu ani žádné další zařízení, aplikace vydává elektronické účtenky, lze z ní vydávat i účtenky pro přijatou hotovost. Aplikace GP tom je ke stažení zdarma, instalační poplatek činí 250 Kč. Neplatí se žádný měsíční paušál, cena se odvíjí od výše transakcí. Základní poplatek činí 1,99 % z transakce, při měsíčním obratu nad 100 000 Kč klesá poplatek na 1,59 %, upřesňuje Ondřej Holoubek.

V Besteron nabízí moderní Android terminály s možností nahrání jakékoliv prodejní aplikace a také možnost integrace jejich terminálů s vybranými pokladními systémy. Mají také široké spektrum doplňkových služeb jako možnost platby Apple Pay a Google Pay, funkce spropitného, akceptace e-stravenek, možnost nastavení více IČ na jednom zařízení, funkce předautorizace nebo funkce moto manuální vstup. V případě zájmu nabízíme sezónní provoz, takže podnikatel provozující například letní stánek má terminál k dispozici jen po dobu, která mu vyhovuje. Přes zimu terminál deaktivujeme a nic nemusí platit. Další rok spolupráci opět obnovíme jedním podpisem, popisuje Naďa Csillagová. Startovací marže za vypořádání transakcí je u Besteronu 0,58 % a podle realizovaného obratu mohou tento poplatek ještě upravit.

Banka Fio sazbu posuzuje pro každého obchodníka individuálně s tím, že smluvní závazek je u platebního terminálu 1 rok. Výhodou je u jejich přenosných terminálů připojení prostřednictvím SIM karty. Pokrytí mobilním signálem je v dnešní době velmi dobré a oproti Wi-Fi, kdy by musel obchodník řešit přístupový bod, si myslím, že je to pohodlný způsob připojení terminálu pro obchodníka, který často přejíždí z místa na místo, například se zmíněným stánkem, doplňuje Jakub Heřmánek.

Platební terminál Dotykačky funguje jak na Wi-Fi, tak i na SIM LTE kartu. Výhodou zde je levnější provoz díky slevám za bezhotovostní platby. Čím víc plateb kartou, mobilem nebo hodinkami prodejce přijme, tím vyšší slevu na licenci pokladního systému získá hned v následujícím fakturačním období. A čím vyšší pokladní licenci Dotykačky si zákazníci aktivují, tím nižší transakční poplatky odvádějí z bezhotovostních plateb. Dalším plusem je například možnost mít na terminálu více IČ, což je výhodné v provozech, kde působí několik podnikatelů. U terminálu je také možnost si nastavit výši spropitného či vložit variabilní symbol pro upřesnění plateb. U SaltPay zákazník může dostat víc produktů v jednom (jde mimo jiné o propojení s pokladním systémem Storyous), nabízí zařízení All-in-one a smlouvu mají na dobu neurčitou. Poskytují zákaznickou podporu a nabízí kvalitní ověřený hardware. Co se poplatků týče, nabídky vždycky děláme na míru, sazby jsou úměrné obratu. Naprostá většina poskytovatelů to tak má a každý poskytovatel má jiná cenová schémata, zdůrazňuje Jana Kohoutová.

Srovnávací tabulka

Poplatky spojené s platebními terminály Terminál/výrobce Upřesnění Cena terminálu/pronájmu Poplatek za transakci Besteron Android terminály Neuvedeno Od 0,58 % ComGate Payments – 249 Kč měsíčně (do 50 tis. Kč, jinak zdarma) "0,79 % + 1,5 Kč (do obratu 50 tis. Kč) ČSOB Nabídka START 299 Kč měsíčně 0,75 % + 0,50 Kč Dotykačka Dotypay 8 388 Kč s DPH Individuální (podle obratu) Fio Terminál Move2500 Neuvedeno, vypůjčení zdarma individuální Fiskal PRO Terminál FiskalPRO N3 4,490 Kč neuvedeno Global Payments Terminál v mobilu 250 Kč (instalační poplatek) 1,99 % z transakce 1,59 % při vyšším obratu KB Smart Pay Terminál YOXIMO, Balíček Complete m-Start od 630 Kč individuální myPOS Carbon Mobilní karetní terminál s Androidem a tiskárnou 4 599 Kč bez DPH 1.69 % + 0.95 CZK SaltPay terminál zařízení All-in-One 249 Kč měsíčně / 0 Kč při vyšším obratu 0,99 % za všechny transakce, případně méně při vyšším obratu SumUp terminál SumUp Air 779 Kč bez DPH 1.95 %

Česko stále platí kartou

Jak jsme již psali, v roce 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podepsalo s kartovými společnostmi Mastercard a VISA, bankovními domy ČSOB a Solitea Pay a podnikatelskými asociacemi memorandum k podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb. Jedná se o iniciativu nazvanou Česko platí kartou, v rámci které mají podnikatelé možnost vyzkoušet si platební terminály po určitou dobu zdarma. Původně bylo s ohledem na epidemiologickou situaci možné požádat o terminál zdarma do konce roku 2020, ale akce stále běží a žádat je možné do 31. března 2023.

Služba je určena pro OSVČ, podnikatele, firmy, příspěvkové organizace nebo úřady s obratem v bezhotovostních transakcích do padesáti tisíc korun. Podmínkou je, aby posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňovali všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou. Poté stačí vybrat si z daných poskytovatelů a získat tak terminál na půl roku bez závazků a s tím, že po tuto dobu neplatí žádné poplatky za pořízení terminálu ani transakční poplatky.