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Plošné zlevňování místo akčních letáků. Drogerie dm mění cenovou strategii

Jana Langerová
Dnes
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Vstup do dm drogerie
Autor: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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Řetězec drogerií dm přichází s novou cenovou strategií. Chce jít opačnou cestou než jsou krátkodobé akční slevy nebo výhodné nabídky a nabízet vždy výhodnou cenu.
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Čeští zákazníci jsou zvyklí na akční cenovky, čekání na slevy nebo nakupování produktů do zásoby. Proti tomuto trendu však v poslední době jde stále více řetězců zlevňujících zboží plošně. Nově mezi ně patří společnost dm se svou kampaní Vždy výhodně.

Co se dozvíte v článku
  1. Jistota místo srovnávání nabídek
  2. Trvalé slevy táhnou. Od akčního šílenství ustupují i další řetězce

Jistota místo srovnávání nabídek

Tato dlouhodobá cenová strategie dm vychází z jednoduchého principu: dm nemá slevové akce, protože chce být výhodná vždy. Zákazníci tak nemusí sledovat akce, čekat na správný termín nebo pořizovat více kusů zboží, než skutečně potřebují.

Kampaň má hlavní sdělení: „Super ceny bez akce“. Cílem společnosti je prostřednictvím kampaně posílit vnímání značky, která nabízí kvalitní produkty za dlouhodobě atraktivní ceny. A také ukázat, že výhodnost nemusí být spojená pouze s časově omezenou nabídkou.

DM - Kampaň vždy výhodně

 Kampaň Vždy výhodně

Autor: DM

Společnost dm tak na trhu, kde se výhodná cena často automaticky spojuje se slovem akce, dlouhodobě volí jiný přístup. Chceme zákazníkům nabídnout jistotu, že mohou přijít ve chvíli, kdy produkt opravdu potřebují, a nemusejí kvůli dobré ceně čekat, ztrácet čas porovnáváním nabídek nebo objíždět různé obchody. Kampaň Vždy výhodně tento princip převádí do jednoduchého a srozumitelného sdělení, dodala Lucie Fürstová, tisková mluvčí společnosti dm.   

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S touto cenovou strategií souvisí také zobrazování průběhu cen. Pokud dm cenu produktu sníží, garantuje, že zůstává snížená minimálně čtyři měsíce. Nejde tedy o krátkodobou nabídku, ale o dlouhodobou změnu.

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Trvalé slevy táhnou. Od akčního šílenství ustupují i další řetězce

Jak jsme psali, v pobočkách oblíbeného prodejce nábytku IKEA v České republice došlo od září ke snížení cen u stovky produktů. S podobnou strategií zaměřenou na nižších cenách není IKEA ani zdaleka jediná. S podobnou kampaní nazvanou Ceny v klidu přišel letos v únoru Lidl. Ten v rámci ní trvale snížil ceny základních potravin jako jsou vejce, máslo, mléko, mouka nebo cukr. Na stabilně nízké ceny místo týdenních akcí sázejí i diskontní řetězce Woolworth, Action, TEDi nebo Normal.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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