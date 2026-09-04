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„Po nás potopa.“ Návrh státního rozpočtu sklízí tvrdou kritiku politiků i ekonomů

Jana Langerová
Dnes
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Muž v obleku zhrouceně stojí před grafy
Autor: Shutterstock
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Ministerstvo financí toto pondělí oznámilo návrh státního rozpočtu na rok 2027 s deficitem ve výši 389 miliard korun. Podle ministerstva bude ke snižování schodku docházet v dalších letech.
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Ohledně státního rozpočtu se záhy objevila spousta reakcím a to především z řad opozice a ekonomů. Výši rozpočtu mají však v plánu dále řešit i zástupci vládní koalice.

Politici mluví o hrobařích i projídání

Předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib na svém účtu na sociální síti X uvedl, že rozpočtová politika Babišovy vlády je ve stylu po nás potopa. Schodek 389 miliard v době hospodářského růstu podle něj nedává smysl. Povede ke zdražování, dramatickému nárůstu úroků ze státního dluhu a k poklesu životní úrovně lidí. Místo řešení problému vláda strká hlavu do písku, dodal.

Podle předsedy strany Starostové Víta Rakušana se rekordním zadlužováním ještě ze žádné země lepší místo k životu nestalo. V době ekonomického růstu, nízké inflace a nízké nezaměstnanosti je podle něj takový schodek ostudný a nebezpečný.

Martin Kupka, předseda ODS, označil Andreje Babiše a Alenu Schillerovou za hrobaře rozpočtu, kteří nehledí na úspory a nebojí se rizik. Své tvrzení doplnil i sestříhaným videem s vyjádřením politiků:

Podle Matěje Ondřeje Havla, předsedy TOP 09, je schodek 389 miliard korun politický zločin Aleny Schillerové. V dalším tweetu upřesnil: ANO řídí stát jako firmu… ale do insolvence. Schodek, který měl být hluboko pod 400 miliardami, nakonec skončil na baťovských 389 miliardách. A tohle prožírání zaplatíme všichni, i s úroky.

Ekonomové varují: Půjčky nebudou zadarmo

Ekonomka Helena Horská na svém účtu na sociální síti X k návrhu rozpočtu uvádí, že kdo kdy měl dluh ví, jak jeho obsluha bolí a dodává, že v příštím roce přes 130 miliard jen na úrocích. To je stejné, jako bychom měli ještě jedno ministerstvo (vnitra) navíc.

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Akademický ekonom působící na CERGE-EI Daniel Münich na Facebooku sdílel, že dluh nebude zadarmo. Pokud vláda v roce 2027 skutečně zvýší státní dluh téměř o 400 miliard korun, při úroku kolem pěti procent tím od roku 2028 nově zatíží státní rozpočet zhruba 20 miliardami korun ročně – jen na úrocích. A to každý další rok, dokud bude tento dluh existovat, vysvětlil a v další části příspěvku upřesnil pro představu, co to bude znamenat.

Další z ekonomů, Dominik Stroukal, zveřejnil, že fiskálně strukturální plán této vlády předložený Evropské komisi počítá s deficitem 1,6 % v roce 2026. To je v dnešních číslech (bez výjimek) dosažitelný třeba škrknutím ministerstva kultury, zahraničních věcí, spravedlnosti, zemědělství, zdravotnictví, financí, životního prostředí a místního rozvoje. Dohromady, vyjmenoval na X.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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