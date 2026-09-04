„Po nás potopa.“ Návrh státního rozpočtu sklízí tvrdou kritiku politiků i ekonomů

Ohledně státního rozpočtu se záhy objevila spousta reakcím a to především z řad opozice a ekonomů. Výši rozpočtu mají však v plánu dále řešit i zástupci vládní koalice.
Politici mluví o hrobařích i projídání
Předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib na svém účtu na sociální síti X uvedl, že rozpočtová politika Babišovy vlády je ve stylu
po nás potopa. Schodek 389 miliard v době hospodářského růstu podle něj nedává smysl.
Povede ke zdražování, dramatickému nárůstu úroků ze státního dluhu a k poklesu životní úrovně lidí. Místo řešení problému vláda strká hlavu do písku, dodal.
Přišlo WhatsAppem 😉 pic.twitter.com/DClK1Tihci— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 31, 2026
Podle předsedy strany Starostové Víta Rakušana se rekordním zadlužováním ještě ze žádné země lepší místo k životu nestalo. V době ekonomického růstu, nízké inflace a nízké nezaměstnanosti je podle něj takový schodek ostudný a nebezpečný.
Martin Kupka, předseda ODS, označil Andreje Babiše a Alenu Schillerovou za hrobaře rozpočtu, kteří nehledí na úspory a nebojí se rizik. Své tvrzení doplnil i sestříhaným videem s vyjádřením politiků:
Hrobaři rozpočtu. Přesně to jsou @AndrejBabis s @alenaschillerov. Dáme všechno všem. Na úspory nehledíme. Rizik se nebojíme. Účet pošleme příštím generacím. A za všechno může předchozí vláda.— Martin Kupka (@makupka) August 31, 2026
To, že neumíte hospodařit, fakt nezakryjete nadáváním na předchozí vládu. pic.twitter.com/2MLtwv4cNE
Podle Matěje Ondřeje Havla, předsedy TOP 09, je schodek 389 miliard korun politický zločin Aleny Schillerové. V dalším tweetu upřesnil:
ANO řídí stát jako firmu… ale do insolvence. Schodek, který měl být hluboko pod 400 miliardami, nakonec skončil na baťovských 389 miliardách. A tohle prožírání zaplatíme všichni, i s úroky.
389 mld. Kč schodek v době hospodářského růstu a nízké inflace je nezodpovědné a vymlouvání se na kohokoli je ubohost. Milá vládo, jen se k tomu postavte čelem, že prostě hospodařit neumíte a že na budoucí generace kašlete! Prostě po nás potopa. Je mi z vás smutno.— Benjamin Činčila (@BenjaminCincila) August 31, 2026
Ekonomové varují: Půjčky nebudou zadarmo
Ekonomka Helena Horská na svém účtu na sociální síti X k návrhu rozpočtu uvádí, že kdo kdy měl dluh ví, jak jeho obsluha bolí a dodává, že v příštím roce přes 130 miliard jen na úrocích. To je stejné, jako bychom měli ještě jedno ministerstvo (vnitra) navíc.
… kdo kdy měl dluh ví, jak jeho obsluha bolí… V příštím roce přes 130 miliard jen na úrocích.— Helena Horská (@HelenaHorska) September 1, 2026
To je stejné jako bychom měly ještě jedno ministerstvo (vnitra) na víc… rušení pár neobsazených požít to fakt nezachrání!
💡A že schodek proinvestujeme? Deficit se v příštím roce… https://t.co/umbcSYzf56 pic.twitter.com/IbWCSYWNWC
Akademický ekonom působící na CERGE-EI Daniel Münich na Facebooku sdílel, že dluh nebude zadarmo.
Pokud vláda v roce 2027 skutečně zvýší státní dluh téměř o 400 miliard korun, při úroku kolem pěti procent tím od roku 2028 nově zatíží státní rozpočet zhruba 20 miliardami korun ročně – jen na úrocích. A to každý další rok, dokud bude tento dluh existovat, vysvětlil a v další části příspěvku upřesnil pro představu, co to bude znamenat.
Další z ekonomů, Dominik Stroukal, zveřejnil, že fiskálně strukturální plán této vlády předložený Evropské komisi počítá s deficitem 1,6 % v roce 2026.
To je v dnešních číslech (bez výjimek) dosažitelný třeba škrknutím ministerstva kultury, zahraničních věcí, spravedlnosti, zemědělství, zdravotnictví, financí, životního prostředí a místního rozvoje. Dohromady, vyjmenoval na X.