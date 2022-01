Po spořicích účtech je nyní velká poptávka. Jaké možnosti mají podnikatelé?

Jaká je poptávka po těchto účtech?

Jak vyplynulo z průzkumu, který si na přelomu října a listopadu nechala zpracovat Expobank CZ v aplikaci Instant Research, alespoň jeden spořicí účet má vedle běžného účtu 61 procent Čechů starších 26 let. Petra Kopecká, manažerka externí komunikace Raiffeisenbank uvedla, že zvýšený zájem o spořicí účty pro podnikatele neevidují, a to také proto, že podnikatelé k volným prostředkům přistupují odlišně než spotřebitelé. Zájem o spořicí účty ze strany podnikatelů je v mBank dlouhodobě na stabilní úrovni, nevnímáme zásadní změny v poptávce po podnikatelských spořicích účtech, potvrdila také Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank.

Jak to vypadá s úrokovými sazbami?

V Raiffeisenbank nepřistoupili ke změnám na úrokových sazbách, a to podle Petry Kopecké zejména z důvodu, že podnikatelé preferují jiné způsoby zhodnocování volných prostředků či své peníze spíše investují do dalšího rozvoje svého podnikání. Na našem spořicím účtu pro firmy úrokové sazby nenavyšujeme a ani tento produkt aktivně nenabízíme, protože našim firemním klientům nastavujeme speciální úročení přímo na jejich běžném účtu dle konkrétní dohody s nimi, uvádí Jakub Švestka, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí z Expobank. V mBank také sazby neměnili a nabízí podnikatelům spořicí účet eMax Business s aktuální úrokovou sazbou 0,01 % ročně.

Nabídka spořicích účtů pro podnikatele

ČSOB nabízí podnikatelům spořicí účet pro podnikatele. Je u nich jednodenní výpovědní lhůta a vedení i výpisy jsou zdarma. V Komerční bance se spořicí účet nazývá Profi Spořicí účet Bonus a jedná se o korunový spořicí účet bez výpovědní lhůty s okamžitým přístupem k vloženým penězům. Ty jsou úročeny dvojí úrokovou sazbou: základní a bonusovou. Základní úroková sazba je vyhlašována před začátkem bonusového období na základě změn na finančních trzích a připisování úroků probíhá čtvrtletně a bonusová je pak garantovaná vždy na celé kalendářní pololetí a bonus je počítán z nejnižšího zůstatku za dané pololetí.

U spořicího účtu eMax Business od mBank je založení a vedení zdarma, účet je bez výpovědní lhůty a klient má prostředky k dispozici 24/7. Mezi další výhody patří okamžité provedení plateb mezi účty v mBank a také všechny příchozí a odchozí platby zdarma, doplňuje Kristýna Dolejšová. Spořicí účet FLEXI od Raiffeisenbank je veden zcela zdarma k podnikatelskému účtu, podnikatel na něj má přístup přes své internetové a mobilní bankovnictví, přičemž převod prostředků mezi spořicím a běžným účtem probíhá okamžitě. Spořicí účet tak může fungovat jako pokladnička, kam si podnikatel ukládá peníze, které v daný okamžik nevyužívá, ale potřebuje je mít neustále k dispozici. Zároveň se mu zde zhodnocují, popisuje Petra Kopecká.

Sberbank nabízí FÉR spoření PLUS, kde jsou peníze kdykoliv k dispozici a vedení i založení je zdarma. Úrokovou sazbu mají klienti s Firemním FÉR účtem PLUS nebo Firemním FÉR účtem EXTRA ve výši 2,9 % p.a. (se zůstatkem do 3 milionů korun) a 1,2 % p.a. u vyššího zůstatku. Ostatní klienti mají pak úvěrovou sazbu 2,7 % p.a. a 1,1 % ročně. Trinity Bank nabízí firmám účet Výhoda+ s úrokovou sazbou 0,05 % p.a. Jak potvrdila Eva Čerešňáková, klasické podnikatelské spořicí účty tato banka nenabízí, ale jakýkoliv podnikatel si může spořicí účet založit na své rodné číslo jako fyzická osoba. V tomto případě je zde sazba 3,08 % p.a. bez limitu na výši vkladu s tím, že klienti mají své finance kdykoliv k dispozici.

Úrokové sazby u spořicích účtů pro podnikatele Banka Název spořicího účtu Úroková sazba ČSOB Spořicí účet pro podnikatele 0,02 % (do 30 milionů Kč) Komerční banka Profi Spořicí účet Bonus 0,03 % (0,01 % základní sazba, 0,02 % bonusová sazba) mBank eMax Business 0,01 % Raiffeisenbank Spořicí účet FLEXI do 0,05 % Sberbank FÉR spoření PLUS 1,1–2,9 %

Poplatky spojené se spořicími účty

Poplatky spojené se spořicími účty pro podnikatele Banka Název spořicího účtu Poplatek za vedení účtu Cena za tuzemskou transakci Poplatek za předčasný výběr prostředků ČSOB Spořicí účet pro podnikatele zdarma neuvedeno 0,75 % z vybírané částky (minimálně 50 Kč) Komerční banka Profi Spořicí účet Bonus zdarma zdarma nelze mBank eMax Business zdarma zdarma zdarma Raiffeisenbank Spořicí účet FLEXI zdarma zdarma nelze Sberbank FÉR spoření PLUS zdarma 5 Kč 2 % z předčasně vybírané částky, min. 1 000

Vyplatí se podnikatelům založení spořicího účtu?