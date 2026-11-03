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Počet OSVČ se rekordně zvýšil. Nahrají změny zákoníku práce švarcsystému?

Daniel Morávek
Dnes
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Rostoucí graf
Autor: Shutterstock
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Ke konci letošního září působilo v ČR nejvíce OSVČ v historii. Oproti minulému roku jich navíc přibylo rekordních 32 tisíc.
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Rostou přitom jak počty OSVČ hlavních, tak OSVČ vedlejších. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které zpracoval server Podnikatel.cz. 

Co se dozvíte v článku
  1. Počet aktivních OSVČ je zase rekordní
  2. Jak se vyvíjel počet OSVČ v posledních letech
  3. Opravdu jde o zvýšení podnikatelské aktivity?
  4. Roste i podíl cizinců
  5. Tresty za švarcsystém budou hrozit jen zaměstnavatelům
  6. Co s počty udělá legislativní úprava definice závislé práce?
  7. Jde jen o zpřesnění, říká MPSV

Počet aktivních OSVČ je zase rekordní

Počet aktivních OSVČ byl ke konci září letošního roku nejvyšší v tuzemské historii. Jak ukazují data ČSSZ, ke konci letošního září v Česku podnikalo 1 214 291 OSVČ. Rekordní však nejsou pouze celkové počty, ale také meziroční nárůst. Oproti konci září roku 2025 totiž přibylo 32 tisíc OSVČ. Zatímco minulý rok stály za meziročním nárůstem především OSVČ hlavní, letos táhly statistiky hlavně OSVČ vedlejší, kterých přibylo o 18 tisíc.

OSVČ vedlejších působilo k letošnímu 30. září celkem 504 237. OSVČ hlavních pak úřady k poslednímu září evidovaly 710 054, tedy také o necelých 15 tisíc více než před rokem. Jak v případě OSVČ hlavních, tak vedlejších jde o nejvyšší čísla v české historii.

Jak se vyvíjel počet OSVČ v posledních letech

  OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
K 30. 9. 2026 710 054 504 237 1 214 291
K 30. 9. 2025 696 350 485 736 1 182 086
K 30. 9. 2024 684 798 473 642 1 158 440
K 30. 9. 2023 672 936 457 917 1 130 853
K 30. 9. 2022 654 721 454 664 1 109 385
K 30. 9. 2021 635 956 444 438 1 080 394
K 30. 9. 2020 617 628 441 951 1 059 579
K 30. 9. 2019 603 739 431 462 1 036 201
K 30. 9. 2018 596 003 419 968 1 015 971
K 30. 9. 2017 590 090 409 012 999 102
K 30. 9. 2016 590 532 405 734 996 266
K 30. 9. 2015 593 751 397 695 991 446
K 30 .9. 2014 600 905 387 130 988 035
K 30. 9. 2013 623 961 374 320 998 281
K 30. 9. 2012 648 797 365 628 1 014 425
K 30. 9. 2011 667 395 347 543 1 014 938
K 30 .9. 2010 656 224 334 382 990 605
K 30 .9. 2009 663 119 302 465 965 584

Zdroj: ČSSZ

Ve čtvrtletním srovnání pak počet OSVČ hlavních oproti červnu letošního roku vzrostl přibližně o 9 tisíc a OSVČ vedlejších o 3 tisíce. V tomto ohledu ale nejde o překvapení. Během roku totiž počty OSVČ prochází sezónními výkyvy. Na konci roku je vždy počet OSVČ hlavních nižší v porovnání s letními měsíci. To je způsobeno hlavně tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Během léta zase počty zvyšují sezónní práce. Nejvyšší počty tak zpravidla bývají právě ke konci září. 

Opravdu jde o zvýšení podnikatelské aktivity?

Přestože počty OSVČ dosahují rekordních hodnot, zůstává otázkou, zda data skutečně odráží zvýšenou podnikatelskou aktivitu. Jak zástupci podnikatelů, tak odborníci dlouhodobě upozorňují, že stávající nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o švarcsystém. Že je švarcsystém v Česku poměrně rozšířený, ostatně ukázala i loňská studie agentury PAQ Research a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), která se zaměřila na výdajové paušály OSVČ a zdanění podnikatelů. V šetření jsme se OSVČ ptali i na charakteristiky práce, včetně znaků švarcsystému dle mezinárodních definic. Můžeme proto odhadovat, že 14 % všech OSVČ v Česku pracuje na švarcsystému. Když to srovnáme s dalšími dostupnými odhady, bavíme se o 100 až 175 tisících lidech, konkretizoval ekonom Filip Pertold z RILSA.

Roste i podíl cizinců

Na nárůstu počtu OSVČ se do velké míry rovněž podílí cizinci. Například loni začalo v Česku podnikat podle dat společnosti Dun & Bradsreet přes 26 tisíc cizinců, což je 30 % z celkového počtu nových OSVČ. Ve většině případů se jednalo o Ukrajince, kterých loni úřady zaevidovaly 15 181. S odstupem následovali Slováci (3156), Rusové (779) a Vietnamci (616). Celkový podíl cizinců mezi OSVČ aktuálně dosahuje skoro 10 % a neustále narůstá.

Tresty za švarcsystém budou hrozit jen zaměstnavatelům

Rozšíření švarcsystému navíc mohou nahrát změny, které plánuje vláda. Novinky přináší návrh zákona o platformové práci, který má jinak za cíl usnadnit správné určení pracovněprávního statusu osob vykonávajících platformovou práci a zlepšit transparentnost platformové práce pro služby jako Uber či Bolt. 

Pokuty za švarcsystém by se nově měly týkat jen zaměstnavatelů, kteří nelegální práci umožní, a nikoli samotných pracovníků. Podle ministerstva práce a sociálních věcí, které změnu navrhlo, je škodlivost jednání fyzické osoby vykonávající nelegální práci velice nízká a už v současnosti jsou trestány jen výjimečně. 

Co s počty udělá legislativní úprava definice závislé práce?

Změnit se má navíc rovněž definice závislé práce. Nově by musely být současně splněny tři hlavní znaky závislé práce a čtyři podznaky u nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance (v současnosti jsou čtyři znaky a k tomu několik doplňujících podmínek výkonu závislé práce). Vedle výkonu práce jménem zaměstnavatele a osobního výkonu práce by se například posuzovalo, zda zaměstnavatel práci organizuje a kontroluje, zda pracovník postupuje podle jeho pokynů a zda pracuje v určené pracovní době.

Právě rozšíření obligatorních znaků může podle PAQ Research do velké míry legalizovat švarcsystém. Podle jejich analýzy by podmínky nové definice splňovalo jen přibližně 0,8 procenta OSVČ, tedy asi 8 tisíc lidí. Podle současné definice jde přitom přibližně o 6 až 13 procent OSVČ. Z definice švarcsystému by tak podle PAQ Research vypadlo 50 až 80 tisíc lidí, na jejichž faktické ekonomické závislosti by se ale jinak nic nezměnilo.

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Změna definice závislé práce vadí i odborům, které rovněž upozorňují na usnadnění švarcsystému. Spustily proto kampaň s názvem Nechci IČO!. Požadují, aby se změna obecné definice závislé práce z novely vypustila. Podporují přijetí pravidel pro práci prostřednictvím digitálních platforem, nesouhlasí ale s tím, aby se tato úprava spojovala s širší změnou pravidel pro posuzování pracovních vztahů.

Jde jen o zpřesnění, říká MPSV

MPSV, které změny předložilo, nicméně tvrdí, že úprava by neměla mít zásadní dopad do rozsahu výkonu závislé práce v ČR. Návrh zpřesnění závislé práce je reakcí na dosavadní judikaturu, praxi a kontrolní činnost orgánů inspekce práce. Záměrem je ponechat ve výkonu závislé práce totožné osoby, jaké jsou v ní nyní, uvádí ministerstvo v důvodové zprávě.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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