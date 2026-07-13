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Podnikáte jen přes léto? I přesto máte důležité povinnosti vůči zdravotní pojišťovně

Jana Knížková
Dnes
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Mladá krásná žena, dívka, zmrzlinářska, drží v jedné ruce kornout a druhou rukou nandává čokoládový kopeček zmrzliny...
Autor: Depositphotos
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Sezónní podnikání je během léta běžné. Mnozí si přivydělávají prodejem občerstvení, zmrzliny nebo půjčováním sportovního vybavení. I když ale podnikáte jen několik měsíců v roce, vůči zdravotní pojišťovně máte stejné povinnosti jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné.
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Sezónní podnikání s sebou přináší nejen možnost přivýdělku, ale také řadu zákonných povinností ve vztahu ke zdravotní pojišťovně. Ty začínají už ve chvíli, kdy živnost zahájíte nebo po přerušení znovu obnovíte.

Povinnosti vznikají už od zahájení podnikání

Jakmile začnete podnikat, stáváte se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, tuto skutečnost musíte oznámit své zdravotní pojišťovně.

Povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění vzniká už za kalendářní měsíc, ve kterém byla samostatná výdělečná činnost zahájena, a to i v případě, že trvala jen několik dní. Rozhodující je, že jste činnost skutečně vykonávali, například přijali objednávku, vystavili fakturu, uzavřeli smlouvu nebo přijali platbu.

To, zda budete zálohy skutečně platit a v jaké výši, závisí mimo jiné na tom, jestli podnikáte na hlavní nebo vedlejší činnost, zda jste současně zaměstnaní nebo za vás platí zdravotní pojištění stát.

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Zahájení i přerušení je potřeba oznámit

Každá OSVČ musí zdravotní pojišťovně oznámit zahájení i ukončení podnikání nejpozději do osmi dnů od vzniku této skutečnosti.

Stejnou pozornost je potřeba věnovat také přerušení živnosti. Pokud zdravotní pojišťovně přerušení neoznámíte, bude vás nadále evidovat jako aktivní OSVČ se všemi souvisejícími povinnostmi.

Změny lze oznámit několika způsoby. Prostřednictvím aplikace Moje VZP, osobně na pobočce nebo pomocí jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě.

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Jak je to u paušální daně?

Podnikatelé v paušálním režimu mají situaci o něco jednodušší. Informace o vstupu do paušálního režimu, jeho trvání i ukončení předává zdravotní pojišťovně automaticky finanční správa.

Pokud ale OSVČ svou činnost přeruší nebo ukončí, paušální režim zaniká ke konci kalendářního měsíce, ve kterém přestala podnikat.

Přehled podáváte i při podnikání jen část roku

Na jednu povinnost by sezónní podnikatelé rozhodně neměli zapomenout ani po skončení roku. I když jste podnikali jen několik měsíců, musíte zdravotní pojišťovně podat přehled o výši daňového základu OSVČ. Termín pro podání je do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měli podat daňové přiznání.

Právě na základě tohoto přehledu zdravotní pojišťovna vypočítá skutečnou výši pojistného za období, ve kterém jste samostatnou výdělečnou činnost vykonávali.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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