Podnikatelé už se můžou hlásit k EET 2.0 a generovat pokladní certifikáty

Vše se dělá v rámci online finančního úřadu a Daňové informační schránky plus (DIS+).
Co se dozvíte v článku
Podnikatelé se již mohou hlásit k EET
Podnikatelé se už mohou k evidování tržeb přihlásit prostřednictvím vaší Daňové informační schránky plus (DIS+). Aplikace DIS+ je součástí portálu MOJE daně.
Naším cílem je, aby podnikatelé měli dostatek času se na EET 2.0 připravit a věděli, jaké kroky mají udělat. Zprovoznění EET 2.0 na portálu MOJE daně jim umožní provést potřebné úkony v DIS+, zejména oznámit údaje o evidenčních jednotkách a získat pokladní certifikát. K dispozici mají praktické návody na webu eet.gov.cz i možnost zeptat se odborníků na seminářích v regionech nebo na informační lince finanční správy, komentovala ministryně financí Alena Schillerová s tím, že podnikatelům a živnostníkům jsou právě rozesílány prostřednictvím datových schránek podrobné informace o možnosti přihlášení k evidenci tržeb a dalších krocích přípravy na EET 2.0.
K EET se podnikatelé přihlásí prostřednictvím DIS+
Podnikatelé se k EET mohou registrovat prostřednictvím portálu MOJE daně a Daňové informační stránky plus (DIS+). Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. Následně v systému EET 2.0 musíte zadat alespoň jednu evidenční jednotku (například OSVČ bez kamenné provozovny uvede jako jednotku sám sebe). Každé evidenční jednotce automaticky přidělí systém finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka). Toto identifikační číslo je jedním z údajů o evidované tržbě zasílaných pokladním zařízením do systému EET 2.0.
Už lze generovat i pokladní certifikát
Po zaevidování jednotek je nutné si nechat vygenerovat pokladní certifikát a ten nainstalovat do svého pokladního zařízení. Certifikát pro evidenci tržeb slouží k podepsání datových zpráv s údaji o evidované tržbě a k jejich zabezpečení. Můžete si nechat vygenerovat jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo klidně pro každé pokladní zařízení vlastní certifikát.
Oproti první EET počítá systém EET 2.0 s možností automatického vydání nového pokladního certifikátu ještě před vypršením platnosti stávajícího pokladního certifikátu poplatníka. Pokud tedy pokladní zařízení podporuje automatické vydání pokladního certifikátu, bude možné žádat o druhý a další pokladní certifikát automaticky.
Detailní návod, jak se k EET přihlásit a jak vyplnit vše potřebné, přinese server Podnikatel.cz zítra ve velkém článku.