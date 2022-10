Podnikatelé vidí v zastropování cen energií naději. Pomoc je opravdu namístě

Jaké jsou parametry zastropování?

U elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí a pro další malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Jak jsme již psali, pokud OSVČ odebírá v C tarifu, tak by měla mít na vše stropovanou cenu, protože C tarif je odběr z nízkého napětí, a to bude 100 % pod cenovým stropem. Pokud by odebírala z vysokého napětí, budou se na ni aplikovat stejná pravidla jako na SME, doplnil serveru Podnikatel.cz David Hluštík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V případě plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Pro všechny malé a střední podniky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh bude platit zastropování do výše 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Jak uvádí MPO, cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu). U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Ceny energií společnosti opravdu trápí

Ředitel DUP – družstvo v Pelhřimově Miroslav Kerouš říká, že se musejí potýkat s cenami energií, dopadem nákladů do cen a také s navyšováním vstupů od dodavatelů. V Česku je často výrazně vyšší než od zahraničních dodavatelů. Zřejmě podle hesla: Kdo nezdražuje – není Čech, podotýká. Generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek pro Deník.cz v této souvislosti uvedl, že neočekávané nárůsty nákladů na energie, zejména ve druhé polovině letošního roku, je přinutily přijmout opatření, bez kterých se neobejdou. Některé firmy v regionu už začaly propouštět a některé omezují nebo uzavírají energeticky náročné provozy. My jsme prozatím přistoupili k mírnějším opatřením a chceme věřit tomu, že na ta „drastická“ nedojde, dodal. K jejich opatřením patří například zprovoznění vlastní fotovoltaické elektrárny, převedení nákladů na zákazníky nebo optimalizace pracovních činností s důrazem na šetření energií.

Většina firem nemá fixace

Jak zmiňovali v Opavském deníku, velká část firem na Opavsku nemá v letošním roce zafixovanou cenu na dodávky elektrické energie a plynu a nemají ani uzavřené smlouvy o dodávkách energií na rok 2023. I podnikatelské subjekty, kterým se podařilo uzavřít smlouvy o dodávkách plynu nebo elektrické energie na příští rok, počítají s dalším cenovým navýšením ve stovkách procent oproti velmi vysokým cenám, které musejí platit letos. Opavská Okresní hospodářská komora sdružující přes stovku firem provedla šetření, ze kterého vyplynulo, že regionálním firmám s energeticky náročnějšími provozy narostly za prvních sedm měsíců letošního roku náklady za elektřinu a zemní plyn v průměru o více než 250 procent oproti stejnému období v loňském roce.





Mezi členskými firmami prováděla průzkum také Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK). Vyplynulo z něho, že pro 51 % firem budou mít vysoké ceny energií a rostoucí inflace dopad na jejich podnikání, a pro 7 % bude dokonce kritický. V důsledku situace také plánují zavádět konkrétní opatření typu snížení výdajů, navýšení cen zboží a služeb nebo zmrazení investic a náboru zaměstnanců. Většina společností v průzkumu vyjádřila nespokojenost s vládní podporou v současné situaci s tím, že od ní očekávají právě zastropování cen energií a daňovou podporu.

Podnikatelé věří, že zastropování pomůže

Karel Klodner, ředitel e-shopu Lékárna.cz, serveru Podnikatel.cz už dříve sdělil, že by rádi věděli, co je příští rok čeká. Zastropování cen energií dává zatím aspoň minimální jistotu, s čím mají počítat, což je pro rozvoj firmy důležité. Podobně to vidí i Miroslav Kerouš. Zatím věříme, že nám to pomůže. Každá aspoň trochu předvídatelná jistota je dobrá. V rámci možnosti jsme rádi, že aspoň něco, doplňuje. Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, popsala zkušenosti fitness center, kdy některá mají ceny zafixované například do konce roku a budgety na příští rok zatím staví podle stropových cen stanovených vládou. Nejvyšší ceny byly až 40tinásobné a nyní se podle ní situace stabilizuje právě díky zastropování cen energií. Miroslav Kerouš dále dodává, že by jim pomohlo například pružné fungování státu – celníků při dovozu/exportu do mimo unijních zemí, protože třeba obchod s Velkou Británií celníci účinně paralyzují.

Podle odborníků problémy teprve přijdou

Svaz průmyslu a dopravy ČR dělal v září průzkum mezi několika podniky. Ten ukázal, že pouze polovina firem, které mají cenu elektřiny nebo plynu fixovanou na letošní rok, má cenu za podobných podmínek jako v roce 2021. Ta druhá polovina má fixace za mnohonásobně vyšší ceny a pouze třetiny dotázaných se navýšení cen energií dosud výrazně nedotýká. Podle Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, z průzkumu jednoznačně vyplývá, že vysoké ceny energie na řadu firem teprve dopadnou a mohou s nimi mít velké problémy. Je proto podle něj potřeba, aby vláda rychle hledala další možnosti mimořádných opatření pro podniky – velkoodběratele energie a zároveň vyjednala prodloužení pomoci dle Dočasného krizového rámce na celý příští rok, který je zatím schválen pouze do konce letošního roku, a upravila jeho parametry.

Na vládu apeluje také Lukáš Pavelek, předseda představenstva opavské Okresní hospodářské komory, a to jménem významných zaměstnavatelů z jejich regionu a členů místní hospodářské komory. Vláda by v současné energetické krizi měla uskutečnit rychlejší, přímější a odvážnější kroky. Taktéž v Opavském deníku zdůraznil, že hrozba omezování nebo zastavování provozů ve firmách a s tím spojeného propouštění zaměstnanců je reálná a velmi blízká.