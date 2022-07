Podnikatelský účet si založíte i online. Máme aktuální nabídku včetně poplatků

S novinkami přišla hlavně UniCredit Bank

UniCredit Bank má od začátku července pro podnikatelské subjekty novou nabídku účtů. Klienti tak mají na výběr z více variant a mohou si tak vybrat přesně tu, která nejvíce odpovídá jejich potřebám. U konto Business tak vystřídali tři účty: Business Start pro podnikatele, kde je vedení zdarma, a Business Open a Business Top pro podnikatele a malé firmy s poplatkem za vedení a s rozšířenými výhodami.

V mBank ani v Bance Creditas neměnili produktovou nabídku ani ceník. Co se v Bance Creditas průběžně mění, je přibývající počet bank (českých i slovenských), jejich účty lze napojit a ovládat přes digitální bankovnictví. Aktuálně je jich už 21. Na jaře 2022 také Creditas umožnila mít k eurovému účtu také eurovou platební kartu. To dává smysl těm podnikatelům, kteří mají příjmy i výdaje v eurech. Díky platbám eurovou kartou se vyhnou konverzi, doplnila Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu z Banky Creditas.

Ve Fio bance zase od začátku roku začali nabízet zdarma Visa karty, se kterými mohou podnikatelé vybírat neomezeně po celém světě zdarma. Vydání i vedení karty je zdarma pro majitele i pro jednu další osobu, přičemž v jednu chvíli je možné mít vydanou jednu kartu zdarma, upřesňuje tiskový mluvčí banky Jakub Heřmánek. Jak uvedl František Bouc z tiskového centra České spořitelny, tak u nich k větším změnám v ceníku nedošlo a upravovali poplatek za vydání náhradní karty na pobočce a měnili poplatek za výběry cizích měn v hotovosti, což se dotkne jednotek klientů.

Nabídka podnikatelských účtů a jejich výhody

V Bance Creditas je vedení účtu a nejběžnější platební transakce zdarma. Kromě vedení účtu v českých korunách nabízí banka i vedení v cizích měnách. Díky chytrým aplikacím mobilního a internetového bankovnictví s intuitivním ovládáním a díky možnosti připojit další banky či API mohou podnikatelé svoje účty spravovat pohodlně a efektivně, popisuje Lucie Brunclíková.

V České spořitelně si podnikatelé podle jejich potřeb mohou vybrat ze tří variant účtů: Podnikatelský účet Živnostník, Klasik zahrnující základní služby potřebné k podnikání nebo Maxi s kompletním balíčkem služeb. Pro Živnostníky nabízí vedení účtu zcela zdarma a v balíčku je kromě debetní karty i 50 transakcí zdarma. Menším firmám doporučuje banka účet Klasik, který je pro nově vzniklé subjekty zdarma na dva roky, a kromě debetní karty a 50 plateb v ceně nabízí i vkladovou kartu zdarma. Pro větší firmy je vhodný účet Maxi, kde je v balíčku 400 plateb zdarma, 2 vkladové a debetní karty, ale také spořící a cizoměnový účet.

Vedení ČSOB Podnikatelského konta je zdarma, a to bez jakýchkoliv podmínek. Zdarma je také neomezený počet tuzemských plateb a výběry z bankomatů ČSOB. K účtu navíc dostanete bezkontaktní platební kartu zdarma.

Podobně běžný účet pro podnikatele od Equa bank je také zdarma bez podmínek a zdarma jsou všechny příchozí a odchozí tuzemské platby, bezkontaktní platební karta, výběry ze všech bankomatů doma i ve světě, internetové bankovnictví nebo možnost libovolně měnit disponenty k účtu.

Expobank nabízí IQ Profesní konto v podobě balíčku komplexních bankovních služeb spojených s běžným účtem pro profese svobodných povolání, jako jsou lékaři, notáři, advokáti a další. Pro podnikatele je určen běžný účet, jehož vedení stojí 200 korun.





Podnikatelské účty od Fio banky si může založit fyzická osoba – podnikatel, právnická osoba nebo jiný subjekt zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Nevyžadují žádné minimální obraty, platby kartou nebo investice, aby bylo vedení účtu zdarma, a nemají ani žádné balíčky nebo dělení klientů. Všichni mají stejné podmínky a podnikatelský účet se řídí stejným ceníkem jako běžný účet. Takže podnikatelé u nás mají zdarma neomezený počet tuzemských plateb v CZK, europlateb v EUR, trvalé příkazy, inkasa. Mohou si také při zakládání zvolit vlastní číslo účtu nebo dávat disponentská práva k účtu dalším kolegům, jednatelům či účetním, dodává Jakub Heřmánek.

Komerční banka nabízí Profi účet, Profi účet pro začínající podnikatele a Profi účet Gold.

mBank má v nabídce podnikatelský účet mKonto Business. Založení a vedení tohoto typu účtu je zdarma, stejně jako všechny standardní příchozí a odchozí platby a výběry z bankomatů (v případě výběru nad 1500 Kč). Zdarma jsou pro živnostníky i okamžité převody mezi účty v rámci mBank, stejně jako SEPA platby v EUR. Nedílnou součástí tohoto účtu je i platební karta, kterou klientům vydáváme také zdarma, vyjmenovává Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí mBank.

V Oberbank běžný firemní účet nabízí bankovní obchody a operace spojené s účtem v jednoduché, přehledné a nejvýhodnější podobě. Zadávání příkazů a informace o účtu získáváte prostřednictvím služby eBanking,MultiCash.

Trinity Bank umožňuje sjednat si u nich běžný účet v CZK, který nabízí všechny standardní služby platebního styku, jako jsou jednorázové a trvalé platební příkazy, inkasa, výběry a vklady hotovosti.

Jak popisuje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank, nabízí účet bez měsíčního poplatku a zároveň za 49 Kč /měsíc může klient s AKTIVNÍM účtem získat tzv. multiměnu, tedy až 19 měn pod jedním číslem účtu, což je velmi zajímavá služba pro podnikatele a firmy, které obchodují se zahraničím. Navíc dva ze třech jimi nabízených tarifů jsou shodné s cenovými programy pro soukromé osoby, takže klient nemusí rozlišovat, zda pro podnikání využije soukromý nebo podnikatelský účet. Jednoduše si založí oba a oddělí si tak své soukromé finance od těch podnikatelských. Další výhodou je možnost přeměnit svůj chytrý telefon v platební terminál a bez zbytečných nákladů přijímat platby kartou, doplňuje.

V UniCredit Bank u všech třech podnikatelských účtů platí, že výběry z bankomatů UniCredit jsou doma i v zahraničí zdarma. Ke každému účtu patří platební karta VISA, běžný účet v korunách, internetové bankovnictví Business Net Profesionál a mobilní bankovnictví Smart Banking. Účty OPEN i TOP jsou vhodné také pro malé podnikatele. A kromě běžného účtu v korunách též nabízí běžný účet v eurech a popř. v další měně (u účtu TOP) a jednu platební kartu VISA navíc, dodává Petr Plocek, tiskový mluvčí z UniCredit Bank.

Lze podnikatelský účet založit online?

mBank poskytuje služby pouze fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám (živnostník). Živnostníci mohou o účet požádat online a pro samotný podpis smlouvy si mohou vybrat buď kurýra, nebo pobočku. V případě, že již tato fyzická osoba podnikatel má v mBank otevřený běžný účet mKonto, může o podnikatelský účet požádat ve svém internetovém bankovnictví, které má k mKontu. Podpis smlouvy může udělat pomocí SMS kódu, který poté obdrží, popisuje Kristýna Dolejšová.

Podobně v současné době nabízí Česká spořitelna online sjednání účtu pro živnostníky a zájmem o tuto možnost jsou příjemně překvapeni. Často je využívána stávajícími, retailovými klienty ČS, kteří se rozhodli nově pustit do podnikání, nebo si chtějí oddělit své soukromé a podnikatelské finance u podnikání stávajícího. Zájem je také ale i nových klientů. V přípravách máme proces i pro právnické osoby, popisuje František Bouc s tím, že pro otevření účtu využívají k ověření identity BankID a proto je proces oproti jiným bankám opravdu rychlý, bez potřeby fotit osobní doklady a tím pádem pro nového klienta i velmi komfortní.

Podnikatelský účet od ČSOB lze sjednat online s tím, že si podnikatel může vybrat, zda smlouvu podepíše s kurýrem nebo kompletně online. V druhém případě jsou potřeba dva doklady totožnosti, účet u jakékoliv banky a chytrý telefon.

U Equa bank je pro otevření podnikatelského účtu online potřeba přibližně 10 minut času, platný občanský průkaz, doklad opravňující k podnikání, mobilní telefon a e-mailová adresa.

Podnikatelé z řad OSVČ si můžou založit podnikatelský účet u Fio banky odkudkoliv, kde mají připojení k internetu, a jak prozradil Jakub Heřmánek, pro právnické osoby typu s.r.o. tuto možnost chystají pro příští rok. Ve velké míře převládá založení účtu v pobočce banky, nicméně sledujeme vzrůstající trend v založení online. Věříme, že digitální řešení usnadňující život našim klientům představují budoucnost, a proto do nich průběžně investujeme, zmiňuje dále.

Komerční banka na svém webu uvádí založení účtu prostřednictvím telefonického hovoru nebo návštěvy pobočky.

V UniCredit Bank v současné době využívají k zakládání podnikatelských účtů jejich pobočkovou síť a také v Bance Creditas je potřeba založit účet na pobočce.

Jaké jsou na podnikatelských účtech poplatky?

Banka Název účtu Cena za vedení účtu (měsíčně) Cena za příchozí platbu Cena za odchozí platbu Cena za výpis z účtu elektronicky/poštou Banka CREDITAS Firemní účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0/25 Kč Česká spořitelna Podnikatelský účet Klasik 149 / 75 / 0 Kč* 50 zdarma, dále 5 Kč 50 zdarma/ dále 5 Kč 0 Kč/50 Kč ČSOB ČSOB Podnikatelské konto 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/ 50 Kč Equa bank Běžný účet pro fyzické osoby podnikatele 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/29 Kč Expobank CZ Běžný účet 200 Kč 5 Kč / v rámci banky zdarma 5 Kč / v rámci banky zdarma 0 Kč/50 Kč Fio banka Fio podnikatelský účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/25 Kč Komerční banka Profi účet 99 Kč 50 zdarma, poté 6 Kč 50 zdarma, poté 6 Kč 0 Kč/ 60 Kč mBank mKonto Business 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/50 Kč Oberbank Oberbank firemní běžný účet 150 Kč 4 Kč 6 Kč 0 Kč/35 Kč Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/40 Kč Trinity bank Běžný účet – CZK 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč/39 Kč UniCredit Bank BUSINESS OPEN 150 Kč 40 zdarma, poté 6 Kč 40 zdarma, poté 6 Kč 0 Kč/100 Kč

* Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň 10 000 Kč a současně měl alespoň jeden den v měsíci sjednán kontokorent, úvěr či hypotéku na stejné IČO. Pokud klient splní podmínky poslední den v měsíci, slevu připíšeme na účet na počátku dalšího měsíce.

Přehled, kolik podnikatelé zaplatí za výběry z bankomatů

Banka Název účtu Cena za výběr z vlastního bankomatu Cena za výběr z cizího bankomatu Cena za výběr z bankomatu v zahraničí Banka CREDITAS Firemní účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč Česká spořitelna Podnikatelský účet Klasik 0 Kč 50 Kč 0 Kč (skupina Erste) 50 Kč (výběr v EUR) 125 Kč (výběr v jiných měnách než EUR) ČSOB ČSOB Podnikatelské konto 5 zdarma, poté 50 Kč 100 Kč Equa bank Běžný účet zdarma bez podmínek 0 Kč 0 Kč 0 Kč Expobank CZ Běžný účet nejsou 6.50 Kč 6,50 Kč (v EUR) 2,5 % z částky min. 80 Kč (kromě EUR) Fio banka Fio podnikatelský účet zdarma 0 Kč 0 Kč Komerční banka Profi účet zdarma 39 Kč 39 Kč (vybrané evropské státy), 99 Kč (ostatní státy) Oberbank Oberbank firemní běžný účet 6 Kč 12 Kč (ČSOB), 40 Kč (ostatní banky) 12 Kč (ČSOB), 100 Kč (ostatní banky) mBank mKonto Business výběr 1 500 Kč a více zdarma, jinak 29 Kč výběr 1 500 Kč a více zdarma, jinak 29 Kč výběr 1 500 Kč a více zdarma, jinak 29 Kč Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele zdarma zdarma 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky Trinity bank Běžný účet – CZK – 9 Kč 19 Kč (do 500 000 Kč včetně), 49 Kč (nad 500 000 Kč) UniCredit Bank BUSINESS OPEN 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Co nového chystají banky pro podnikatele?

Jakub Heřmánek potvrdil, že aktuálně žádné zásadní změny v jejich nabídce pro podnikatele nechystají. V rámci menších změn připravujeme úpravy v oblasti platebních terminálů a bran, jelikož i ty přesouváme pod vlastní správu, prozradil. V Bance CREDITAS služby vylepšují průběžně. Například přidávají banky do digitálního bankovnictví.

V mbank plánují, že do konce tohoto roku zakládání účtu pro podnikatele ještě zjednoduší, a to díky spolupráci s BankID. Zároveň připravují velkou novinku v oblasti platebních karet. Raiffeisenbank pro tento rok chystá větší prohloubení konektivity mezi účtem a účetním softwarem, a to díky službě PremiumAPI, kterou má plně integrovaný účetní systém Pohoda. V rámci změn v internetovém bankovnictví George připravujeme nový přehled, který zpříjemní práci podnikatelům, kteří mají dispozice k více subjektům, a pracujeme také na vylepšení uživatelského procesu realizace on-line směny na cizí měny, přidává v závěru František Bouc.