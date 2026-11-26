Způsob výpočtu podpory v nezaměstnanosti se má od příštího roku upravit. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR představilo novou podobu změn, která vznikla po jednáních se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Oproti původnímu záměru přináší několik úprav, které mají zmírnit dopady na vybrané skupiny lidí bez práce.
Nejvýrazněji se změny projeví u starších uchazečů, rodičů vracejících se po péči o děti a lidí, kteří se starají o své blízké. Zachovány mají být také dosavadní výhody pro osoby účastnící se rekvalifikačních kurzů. Naopak lidé mladší 52 let se budou muset připravit na nižší podporu v počátečním období nezaměstnanosti.
Podle ministerstva má nový systém zároveň znamenat úsporu veřejných peněz v řádu čtyř miliard korun ročně. Změny jsou zatím součástí legislativního návrhu, jejich předpokládaným termínem zavedení je 1. leden 2027.
Starší lidé budou mít na vyšší podporu nárok déle
Uchazeči, kteří překročili věkovou hranici 52 let, si mají zachovat výhodnější podmínky. Právě hledání nového zaměstnání bývá pro tuto skupinu často komplikovanější. Někteří lidé musí po letech v jednom oboru hledat jiné uplatnění, absolvovat další vzdělávání nebo se vyrovnávat s menší nabídkou pracovních míst.
Proto se u nich nemá měnit dosavadní výhodnější rozložení podpory. Během prvních tří měsíců evidence na úřadu práce mají dostávat 80 procent svého předchozího čistého výdělku. Následující tři měsíce se počítá s částkou odpovídající polovině předchozího příjmu. Po zbytek podpůrčí doby pak půjde o 40 procent.
Změna se ovšem dotkne nejvyšší možné částky, kterou může nezaměstnaný získat. Dosavadní hranice 80 procent průměrné mzdy se má snížit na 60 procent. Tento strop bude společný pro všechny věkové kategorie, tedy i pro starší uchazeče.
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Mladší lidé musí počítat s nižšími částkami
Odlišný režim bude platit pro nezaměstnané do 52 let, kteří před ztrátou zaměstnání pobírali mzdu nebo plat. Právě u nich se plánuje snížení podpory v úvodní části evidence.
Zatímco nyní mohou první dva měsíce získávat 80 procent svého předchozího čistého výdělku, nově má jít pouze o 65 procent. Ve třetím a čtvrtém měsíci bude sazba činit 50 procent. V závěru podpůrčí doby zůstane na 40 procentech.
Rozdíl tedy bude patrný zejména bezprostředně po ztrátě zaměstnání. Pozdější fáze podpory se u mladších uchazečů oproti navrhovanému nastavení měnit nebude.
Rodiče po péči o děti dostanou vyšší podporu
Zajímavou novinkou je úprava pravidel pro lidi, u nichž není možné stanovit podporu podle předchozího výdělku. Typicky se jedná o rodiče, kteří se po delší době strávené péčí o dítě snaží znovu najít práci.
Stejná pravidla se týkají také lidí, kteří dlouhodobě pomáhají nemocnému nebo jinak závislému členovi rodiny. Do této skupiny mohou patřit i někteří uchazeči, kteří se na pracovní trh vracejí po dlouhodobé nemoci, pokud splní zákonné podmínky.
Právě těmto lidem má nová úprava přinést citelné zlepšení. V prvních dvou měsících evidence se podpora zvýší ze současných 40 na 45 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. V dalších dvou měsících vzroste z 20 na 30 procent. Ve zbývajícím období zůstane na 15 procentech.
U osob starších 52 let se první dvě období prodlužují vždy na tři měsíce.
Při přepočtu podle hodnot roku 2026 by zvýšení znamenalo přibližně o 2 400 korun více měsíčně v první fázi a o více než 4 800 korun ve druhé. Skutečné částky se ale v příštím roce mohou lišit podle nové průměrné mzdy.
Rekvalifikace zůstane finančně výhodná
Lidé bez práce, kteří se rozhodnou změnit profesi nebo si doplnit vzdělání, se nemusí obávat plánovaného snížení podpory při rekvalifikaci. Upravený návrh totiž počítá se zachováním dosavadní sazby.
Podpora má nadále dosahovat 80 procent předchozího čistého výdělku. Stejné procento bude představovat také maximální hranici ve vztahu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Při použití údajů pro rok 2026 to znamená možnost získat až 38 537 korun měsíčně. Pro následující rok se limit stanoví podle nové rozhodné průměrné mzdy.
Pamatováno je také na uchazeče, jejichž podporu nelze odvodit z předchozího příjmu. V jejich případě zůstane částka na 40 procentech průměrné mzdy. Původní návrh přitom předpokládal snížení až na 25 procent.
Zachování této podpory má mimo jiné povzbudit nezaměstnané k dalšímu vzdělávání. Nová kvalifikace jim může otevřít cestu k zaměstnání v oborech, ve kterých je dlouhodobě nedostatek pracovníků.
Jak dlouho se bude podpora vyplácet?
Samotná délka období, po které lze podporu pobírat, se měnit nemá. Nadále bude záviset na věku uchazeče.
- 5 měsíců – lidé do 52 let.
- 8 měsíců – uchazeči od 52 do 57 let.
- 11 měsíců – lidé starší 57 let.
Rozhodující tedy nebude jen výše předchozího příjmu, ale také věk člověka v době, kdy se zaeviduje na Úřadu práce.
Maximální podpora se sníží
Vedle procentních sazeb je důležitý také horní limit výplaty. Ten se má nově ustálit na 60 procentech průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro lepší představu lze použít letošní rozhodnou průměrnou mzdu 48 171 korun. Podle ní vychází maximální měsíční podpora v nezaměstnanosti na 28 903 korun.
U rekvalifikace zůstane limit vyšší. Při stejném výpočtu může dosáhnout až 38 537 korun měsíčně.
Tyto částky jsou pouze orientačním přepočtem podle údajů pro rok 2026. Pro rok 2027 se budou hranice odvíjet od příslušné rozhodné průměrné mzdy.
Kdy začnou změny platit?
Nová pravidla jsou součástí pozměňovacího návrhu k projednávanému sněmovnímu tisku 300. Předpokládá se, že by mohla začít platit od 1. ledna 2027. Definitivní podoba ale bude záviset na výsledku legislativního procesu.