Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 5 minut
S novým rokem nabyly účinnosti změny zákona o zaměstnanosti upravující podmínky i výši podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci. Mění se i možnost přivýdělku.

Pro rok 2026 jsou zásadně upraveny podmínky pobírání podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Z aktuálních údajů o průměrné mzdě pro účely zaměstnanosti se odvodí její maximální možná výše i podpora pobíraná z náhradní doby.  

Co se dozvíte v článku
  1. Věkové hranice pro podpůrčí dobu
  2. Procentní sazba pobírání podpory
  3. Podpora při rekvalifikaci a maximum pobírané podpory
  4. Podpora počítaná z náhradní doby
  5. Podpora a přivýdělek
  6. Opakovaně na podpoře

Věkové hranice pro podpůrčí dobu

Především jsou upraveny věkové hranice pro stanovení délky podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti. Základní hranice se posunula z 50 let na 52 let věku. Doba pobírané podpory nyní se odvíjí od dosaženého věku uchazeče, a to

  • do 52 let věku činí 5 měsíců (nyní do 50 let)
  • nad 52 do 57 let věku činí 8 měsíců (nyní nad 50 do 55 let) a 
  • nad 57 let 11 činí měsíců (nyní nad 55 let).

Srovnání s podpůrčí dobou dle věkové hranice v roce 2025 je zobrazeno v tabulce.

Podpůrčí doba Věkové hranice rok 2025 Věkové hranice rok 2026
5 měsíců Do 50 let věku Do 52 let věku
8 měsíců Nad 50 do 55 let věku Nad 52 do 57 let věku
11 měsíců Nad 55 let Nad 57 let

Procentní sazba pobírání podpory

Od roku 2026 činí podpora v prvním období nezaměstnanosti 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (dosud 65 %), v dalším období (další 2 měsíce) zůstává zachována stávající výše 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % (dosud 45 %). Ovšem osoby starší 52 let mají zvýhodněné poskytování podpory v nezaměstnanosti ve vyšší sazbě a po delší dobu. První 3 měsíce podpůrčí doby 80 %, další 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % (stejné pro všechny věkové kategorie).

Současně byla zrušena tzv. redukce výše podpory v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň procentní sazby u těch, kteří ukončili zaměstnání sami nebo dohodou bez vážných důvodů (dříve 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu).

Pro větší přehlednost jsou změny od roku 2026 zobrazeny v následující tabulce.

Uchazeč do 52 let věku Výpočet z průměrného výdělku nebo z vyměřovacího základu Uchazeč od 52 let věku Výpočet z průměrného výdělku nebo z vyměřovacího základu
První dva měsíce 80 % První tři měsíce 80 %
Další dva měsíce 50 % Další tři měsíce 50 %
Zbývající část podpůrčí doby 40 % Zbývající část podpůrčí doby 40 %

Podpora při rekvalifikaci a maximum pobírané podpory

Rovněž se zvýšila procentní sazba podpory při rekvalifikaci na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (dosud 60 %). Podpora při rekvalifikaci se nyní poskytuje také u uchazečem zvolené rekvalifikace za dny účasti na této rekvalifikaci. Nemusí se tak jednat pouze o rekvalifikace zabezpečené úřadem práce. Avšak podpora se v tomto případě poskytne jen za dny, ve kterých se bude uchazeč o zaměstnání jím zvolené rekvalifikace účastnit (musí být úřadu práce doloženo). 

Dalším nově upraveným číselným údajem je maximální výše podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci. Také zde dochází ke změně. Od roku 2026 se zavádí jednotná maximální výše pro podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, která bude činit 0,8násobek průměrné mzdy vyhlašované za první až třetí čtvrtletí kalendářního předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (dříve činila maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek a maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy). Konkrétně jde o částku 38 537 Kč (48 171 Kč × 0,8). 

Podpora počítaná z náhradní doby

Poslední změna se týká podpory počítané z tzv. náhradní doby podle § 41 zákona o zaměstnanosti. Zvyšují se násobky pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání bez předchozích příjmů v případech započtení náhradní doby zaměstnání nebo nemůže-li uchazeč osvědčit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, nebo nemůže-li být tento stanoven. 

Podpora v nezaměstnanosti počítaná z náhradní doby se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,4násobku, další 2 měsíce ve výši 0,2násobku (uchazeči o zaměstnání nad 52 let věku za první 3 měsíce ve výši 0,4násobku, další 3 měsíce ve výši 0,2násobku) a po zbývající podpůrčí dobu 0,15násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku. Podpora při rekvalifikaci počítaná z náhradní doby činí 0,4násobku průměrné mzdy (tj. 19 269 Kč). 

Uchazeč do 52 let věku Podpora počítaná z náhradní doby Uchazeč od 52 let věku Podpora počítaná z náhradní doby
První dva měsíce 19 269 Kč První tři měsíce 19 269 Kč
Další dva měsíce 9 635 Kč Další tři měsíce 9 635 Kč
Zbývající část podpůrčí doby 7 226 Kč Zbývající část podpůrčí doby 2 226 Kč.

Podpora a přivýdělek

Uchazeč o zaměstnání si může po dobu vedení v evidenci úřadu práce přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, tedy zaměstnání, které nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy. Částka, kterou si může uchazeč o zaměstnání v roce 2026 vydělat se zvýšila na 11 200 Kč. V případě pobírání podpory se po dobu výkonu práce v takzvaném nekolidujícím zaměstnání výplata podpory zastaví. Tato doba se uchazečům nezapočítává do doby potřebné pro opětovný vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Není však umožněna kombinace nekolidujícího zaměstnání a dohody o provedení práce. Přivydělat si lze pouze v rámci pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti.

Opakovaně na podpoře

Přísnější budou naopak podmínky pro poskytování podpory při opakovaném vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Prodlužuje se doba důchodového pojištění potřebná pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu u uchazeče o zaměstnání, kterému neuplynula celá podpůrčí doba v rozhodném období. A to ze současných 6 na 9 měsíců.

Znamená to, že uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevyčerpal celou podpůrčí dobu (ta dosahuje v závislosti na věku 5, 8 a 11 měsíců), a mezi evidencemi získá zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce nejméně 9 měsíců, bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže uchazeč o zaměstnání získá dobu důchodového pojištění kratší než 9 měsíců, bude mu poskytována podpora v nezaměstnanosti po zbývající podpůrčí dobu a ve zbývající procentní sazbě.

Pro stanovení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti a podpůrčí doby a násobku podpory v nezaměstnanosti a podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Správní řízení o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci zahájená do data účinnosti změn, a pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadního znění zákona o zaměstnanosti. Nová pravidla týkají žádostí podaných až v roce 2026. 

Témata:

