Podpora v nezaměstnanosti se sníží, zruší se navíc zvýhodnění starších nezaměstnaných

Zda a v jaké podobě změny nakonec projdou, však není jisté. Vládní SPD se totiž proti snížení podpory staví a chce o úpravě ještě jednat.
Co se dozvíte v článku
- Podpora v nezaměstnanosti by se měla snížit
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- Kolik se bude nově platit v jednotlivých měsících
- Délka podpůrčí doby se měnit nemá
- Sníží se i maximální výše podpory
- Zruší se i další zvýhodnění starších uchazečů o práci
- Přehled plánovaných změn
- Kolik mají změny přinést?
- SPD se staví proti snížení podpory
Podpora v nezaměstnanosti by se měla snížit
Navýšení podpory v nezaměstnanosti platí teprve od začátku letošního roku, ale vláda už chystá změnu. Babišův kabinet schválil novelu zákoníku práce, která mění i zákon o zaměstnanosti a která by od roku 2027 měla podporu v nezaměstnanosti zpátky snížit. Důvodem změn je podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které novelu předložilo, zvýšení motivace nově evidovaných uchazečů o zaměstnání k rychlejšímu návratu na trh práce.
V návaznosti na změnu procentní sazby u podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kteří před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání byli zaměstnaní nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, dochází k úpravě zákonných násobků pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti pro osoby bez předchozích příjmů splňujících podmínku pro vznik nároku na tuto podporu započtením náhradní doby zaměstnání. I přes navrženou změnu bude náhradový poměr v době nezaměstnanosti osob bez předchozích příjmů dosahovat vyšší úrovně, než bylo stanoveno právní úpravou do 31. 12. 2025, uvedlo MPSV v důvodové zprávě.
Kolik se bude nově platit v jednotlivých měsících
Procentní sazba výše podpory v nezaměstnanosti by nově měla činit
- v prvním období nezaměstnanosti 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (nyní 80 %),
- v dalším období zůstává zachována stávající výše 50 %,
- po zbývající podpůrčí dobu 45 % (nyní 40 %).
Zároveň by mělo dojít ke sjednocení poskytování podpory v nezaměstnanosti ve vyšší sazbě po stejnou část podpůrčí doby pro všechny věkové skupiny uchazečů o zaměstnání. Nyní se podpora v nezaměstnanosti poskytuje uchazeči o zaměstnání nad 52 let první 3 měsíce ve výši 80 %, další 3 měsíce ve výši 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 40 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Nově by se podpora v nezaměstnanosti měla poskytovat všem uchazečům:
- první 2 měsíce ve výši 65 %,
- další 2 měsíce ve výši 50 %,
- po zbývající podpůrčí dobu 45 %.
Dále by mělo dojít ke snížení procentní sazby podpory při rekvalifikaci, a to z 80 na 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Délka podpůrčí doby se měnit nemá
Co se týče délky podpůrčí doby, tam by ke změnám dojít nemělo. I nadále má činit
- do 52 let věku 5 měsíců,
- nad 52 do 57 let věku 8 měsíců,
- nad 57 let věku 11 měsíců.
Sníží se i maximální výše podpory
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci se pak sníží z nynějších 80 % průměrné mzdy na 60 %. Pro srovnání, letos činí maximální podpora 38 537 Kč, při stejné průměrné mzdě by příští rok mohla maximálně dosáhnout 28 903 Kč.
Zruší se i další zvýhodnění starších uchazečů o práci
Změny se dotknou rovněž lidí, u kterých nelze podporu vypočítat z předchozího příjmu. Jedná se hlavně o osoby vracející se na trh práce po rodičovské nebo o neformálně pečující. V prvních dvou měsících bude jejich podpora v nezaměstnanosti činit 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství (nyní 40 %), v dalších dvou měsících 20 % a po zbývající dobu 15 %. Navíc opět platí, že se výše podpory sjednotí pro všechny věkové kategorie. Nyní je pro starší 52 let podpora 40 % první 3 měsíce a další 3 měsíce ve výši 20 %. Podpora při rekvalifikaci u těchto osob bude nově činit 25 % průměrné mzdy namísto současných 40 %.
Přehled plánovaných změn
|2026
|Návrh 2027
|Délka podpůrčí doby
|do 52 let: 5 měsíců; 52 – 57 let: 8 měsíců; nad 57 let: 11 měsíců
|beze změny
|Podpora v nezaměstnanosti – osoby s předchozím příjmem
|do 52 let: 80 %/50 %/40 %; od 52 let vyšší sazby po delší dobu
|všechny věkové skupiny: první 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 %, zbývající doba 45 %
|Podpora v nezaměstnanosti – osoby bez předchozího příjmu
|40 %/20 %/15 % průměrné mzdy, u osob od 52 let vyšší sazby po delší dobu
|všechny věkové skupiny: první 2 měsíce 30 %, další 3 měsíce 20 %, zbývající doba 15 % průměrné mzdy
|Maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
|80 % průměrné mzdy
|60 % průměrné mzdy
|Podpora při rekvalifikaci – osoby s příjmy
|80 % výdělku
|60 % výdělku
|Podpora při rekvalifikaci – osoby bez příjmů
|40 % průměrné mzdy
|25 % průměrné mzdy
Kolik mají změny přinést?
MPSV od změn očekává, že rozpočtu uspoří 4,5 až 5 mld. Kč ročně. Není ovšem bez zajímavosti, že když MPSV pod předchozí garniturou navýšení podpory navrhlo, tvrdilo, že po zavedení změn se počítá s nárůstem výdajů o 2,4 mld. Kč. Podle modelací však MPSV nakonec dokonce počítalo s pozitivním dopadem na státní rozpočet.
Změna zaměstnání totiž vede ke zvýšení mzdy o 8 až 12 %. To znamená, že u jednoho uchazeče dojde k návratnosti podpory v nezaměstnanosti do státního rozpočtu v horizontu cca 15 až 20 měsíců. Celkový nárůst mobility o 100 tisíc lidí tedy znamená zvýšené příjmy státního rozpočtu cca o 6 miliard korun. Investice se tedy státu vrátí v podobě vyšších daňových odvodů, protože očekáváme, že změny lidem pomohou najít si lépe placené zaměstnání, uvedl serveru Podnikatel.cz Jakub Augusta, tehdejší mluvčí MPSV.
SPD se staví proti snížení podpory
Pro navýšení podpory navíc hlasovalo i celé hnutí ANO, které nyní prosazuje její snížení. SPD, která se nyní staví proti, naopak navýšení podpory nepodpořilo. Jak uvedl předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, o změnách chce ještě s dalšími koaličními stranami ještě jednat.