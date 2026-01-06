Podnikatel.cz  »  Právo  »  Podpora v nezaměstnanosti výrazně vzroste i pro ty bez předchozí práce

Podpora v nezaměstnanosti výrazně vzroste i pro ty bez předchozí práce

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Muž sedí u počítače a přemýšlí u práce
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti se dotknou i lidí, kteří před evidencí na úřadu práce neměli běžné zaměstnání. Jak přesně?

Lidé, kteří před evidencí na úřadu práce neměli standardní zaměstnání, se dočkají výrazného zlepšení. Novela zákona zvyšuje podporu v nezaměstnanosti i při rekvalifikaci a reaguje tak na dlouhodobou kritiku nízké finanční pomoci pro tuto skupinu uchazečů.

Vyšší podpora i bez předchozího zaměstnání

Novela upravuje výši podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání, kteří v rozhodném období neměli žádné předchozí příjmy ze zaměstnání, ale splňují zákonné podmínky pro její přiznání. Typicky se jedná například o absolventy škol, osoby pečující o dítě nebo osoby vracející se na trh práce po delší přestávce.

Zneužívání podpory od pracáku končí. Úřad zpřísňuje pravidla

Zneužívání podpory od pracáku končí. Úřad zpřísňuje pravidla

Konkrétní změny u podpory

Nejvýraznější změna se týká prvních dvou měsíců evidence. Nově bude podpora činit 0,4násobek průměrné mzdy roku předcházejícího, zatímco dosud dosahovala pouze 0,15násobku. Právě úvodní období nezaměstnanosti je přitom nejkritičtější. Zvýšení podpory má uchazečům pomoci lépe překlenout začátek hledání práce.

Ve třetím a čtvrtém měsíci evidence se podpora zvýší na 0,2násobek průměrné mzdy předcházejícího roku, oproti dosavadnímu 0,12násobku. I v této fázi tak novela zajišťuje znatelně vyšší příjem, který může uchazečům umožnit aktivnější hledání zaměstnání nebo účast na rekvalifikaci.

Za jak dlouho od žádosti dostanete podporu od úřadu práce?

Za jak dlouho od žádosti dostanete podporu od úřadu práce?

Po zbývající část podpůrčí doby pak bude podpora činit 0,15násobek průměrné mzdy roku předcházejícího, zatímco dosud činila 0,11násobku. Přestože jde o nižší částku než v úvodních měsících, i zde novela přináší citelné navýšení.

Lepší podmínky pro návrat na trh práce

Celkově tak změna znamená výrazné posílení sociální ochrany osob, které dosud patřily mezi nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání. Vyšší podpora má nejen zmírnit riziko finančních potíží, ale také vytvořit lepší podmínky pro návrat na trh práce bez nutnosti přijímat nevyhovující zaměstnání pod tlakem nedostatku prostředků.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

