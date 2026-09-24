Podvodníci už z lidí vytáhli miliardy. Nový test odhalí, jestli byste jim naletěli vy

Internetoví podvodníci jsou stále přesvědčivější. Využívají falešné SMS a e-maily, telefonáty, podvodné weby i falešné investiční nabídky. Často se přitom vydávají za bankéře, policisty nebo jiné důvěryhodné osoby a snaží se člověka přimět, aby sám poslal peníze nebo prozradil citlivé údaje.
Jen za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podle České bankovní asociace klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Celkem se podvodníci pokusili získat více než 10 miliard korun, bankám se ale podařilo přes 8 miliard ohrožených peněz zachránit.
Poznáte podvod?
Právě na schopnost lidí podvod včas rozpoznat se zaměřuje letošní kampaň #nePINdej!. Její součástí je také nový Kybertest, který si může zdarma vyzkoušet každý.
Test simuluje situace, se kterými se lidé mohou na internetu nebo v telefonu skutečně setkat. Prověří například, jestli dokážete poznat podezřelou zprávu, telefonát nebo falešnou nabídku.
Novinkou jsou také ukázky vytvořené pomocí umělé inteligence včetně deepfake videí, která ukazují, jak snadno může dnes falešný obsah působit důvěryhodně.
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Podvodníci stále více spoléhají na psychologii
Nejde přitom jen o technickou ochranu bank. Podvodníci často využívají především strach, časový tlak a autoritu. Člověku například zavolají s tím, že jeho účet někdo napadl, a přesvědčují ho, aby peníze okamžitě převedl na údajně bezpečný účet.
Právě v takové chvíli může rozhodnout několik vteřin. Nejlepší obranou je zastavit se, nic nepotvrzovat a informaci si ověřit přímo u banky.
Kdo si chce ověřit, jak by v podobné situaci obstál, může si nyní vyzkoušet nový Kybertest České bankovní asociace.