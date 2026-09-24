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Podvodníci už z lidí vytáhli miliardy. Nový test odhalí, jestli byste jim naletěli vy

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena v brýlích s vyděšeným výrazem drží telefonní sluchátko u ocha
Autor: Depositphotos
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Podvodníci letos připravili klienty bank už o téměř dvě miliardy korun. Pokusili se přitom získat více než 10 miliard, většinu peněz se ale bankám podařilo zachránit. Česká bankovní asociace nyní spouští nový Kybertest, ve kterém si každý může ověřit, zda by podvod dokázal rozpoznat.
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Internetoví podvodníci jsou stále přesvědčivější. Využívají falešné SMS a e-maily, telefonáty, podvodné weby i falešné investiční nabídky. Často se přitom vydávají za bankéře, policisty nebo jiné důvěryhodné osoby a snaží se člověka přimět, aby sám poslal peníze nebo prozradil citlivé údaje.

Jen za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podle České bankovní asociace klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Celkem se podvodníci pokusili získat více než 10 miliard korun, bankám se ale podařilo přes 8 miliard ohrožených peněz zachránit.

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Poznáte podvod?

Právě na schopnost lidí podvod včas rozpoznat se zaměřuje letošní kampaň #nePINdej!. Její součástí je také nový Kybertest, který si může zdarma vyzkoušet každý.

Test simuluje situace, se kterými se lidé mohou na internetu nebo v telefonu skutečně setkat. Prověří například, jestli dokážete poznat podezřelou zprávu, telefonát nebo falešnou nabídku.

Novinkou jsou také ukázky vytvořené pomocí umělé inteligence včetně deepfake videí, která ukazují, jak snadno může dnes falešný obsah působit důvěryhodně.

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Podvodníci stále více spoléhají na psychologii

Nejde přitom jen o technickou ochranu bank. Podvodníci často využívají především strach, časový tlak a autoritu. Člověku například zavolají s tím, že jeho účet někdo napadl, a přesvědčují ho, aby peníze okamžitě převedl na údajně bezpečný účet.

workshop ChatGPT

Právě v takové chvíli může rozhodnout několik vteřin. Nejlepší obranou je zastavit se, nic nepotvrzovat a informaci si ověřit přímo u banky.

Kdo si chce ověřit, jak by v podobné situaci obstál, může si nyní vyzkoušet nový Kybertest České bankovní asociace.

Naletěli jste někdy podvodníkům?

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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