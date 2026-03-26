Podvodníci zneužívají změny v důchodovém pojištění

Podvodníci přitvrzují. Falešné e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), dorazily nově i zaměstnancům Městské policie Praha. Podle informací jich přišlo zhruba dvacítce lidí.
Zprávy vypadají věrohodně
Zprávy působí na první pohled naprosto věrohodně. Přicházejí z adres, které vypadají jako oficiální. Například s koncovkou „@cssz.cz“. Obsahují osobní údaje, jako je jméno nebo telefon, a upozorňují na údajné změny v sociálním pojištění.
Nechybí ani odkaz, který vás má přesměrovat na „ověření údajů“. Právě tady je háček. Jedná se o falešné stránky, kde podvodníci čekají na vaše data.
Hrají na strach a rychlé rozhodnutí
Typickým znakem těchto e-mailů je naléhavost. Snaží se vás dostat pod tlak, abyste klikli bez přemýšlení. Právě v tu chvíli lidé dělají chyby, které je mohou stát nejen osobní údaje, ale i peníze.
ČSSZ přitom jasně upozorňuje: takto nikdy nekomunikuje a žádné citlivé údaje po lidech e-mailem nepožaduje.
Stačí jedna chyba
Odborníci radí jednoduché pravidlo – neklikat, nereagovat, nevyplňovat. I když e-mail vypadá sebevíc oficiálně, může jít o podvrh.
Pokud si nejste jistí, vždy si informaci ověřte přes oficiální kanály. Jinak riskujete, že své údaje předáte podvodníkům.
Jak poznat, že jde o podvod
Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že její oficiální weby jsou pouze www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Ty mají zabezpečení ověřitelné digitální pečetí.
Jakmile vás e-mail nutí k rychlé reakci, žádá citlivé údaje nebo vás posílá na podezřelý odkaz, zbystřete. Právě tak začínají podvody, které mohou mít nepříjemné následky.