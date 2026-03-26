Podnikatel.cz  »  Právo

Podvodníci zneužívají změny v důchodovém pojištění

Jana Knížková
Včera
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena sedící u počítače se zděšeným výrazem, s rukou na čele
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Podvodníci rozesílají falešné e-maily, které „informují“ o změnách v důchodovém pojištění, aby získali osobní údaje. Zprávy působí oficiálně, obsahují konkrétní údaje a snaží se vyvolat dojem naléhavosti, přesto jde o podvod.

Podvodníci přitvrzují. Falešné e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), dorazily nově i zaměstnancům Městské policie Praha. Podle informací jich přišlo zhruba dvacítce lidí.

Zprávy vypadají věrohodně

Zprávy působí na první pohled naprosto věrohodně. Přicházejí z adres, které vypadají jako oficiální. Například s koncovkou „@cssz.cz“. Obsahují osobní údaje, jako je jméno nebo telefon, a upozorňují na údajné změny v sociálním pojištění.

Nechybí ani odkaz, který vás má přesměrovat na „ověření údajů“. Právě tady je háček. Jedná se o falešné stránky, kde podvodníci čekají na vaše data.

Hrají na strach a rychlé rozhodnutí

Typickým znakem těchto e-mailů je naléhavost. Snaží se vás dostat pod tlak, abyste klikli bez přemýšlení. Právě v tu chvíli lidé dělají chyby, které je mohou stát nejen osobní údaje, ale i peníze.

ČSSZ přitom jasně upozorňuje: takto nikdy nekomunikuje a žádné citlivé údaje po lidech e-mailem nepožaduje.

Stačí jedna chyba

Odborníci radí jednoduché pravidlo – neklikat, nereagovat, nevyplňovat. I když e-mail vypadá sebevíc oficiálně, může jít o podvrh.

Pokud si nejste jistí, vždy si informaci ověřte přes oficiální kanály. Jinak riskujete, že své údaje předáte podvodníkům.

Jak poznat, že jde o podvod

Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že její oficiální weby jsou pouze www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Ty mají zabezpečení ověřitelné digitální pečetí.

Jakmile vás e-mail nutí k rychlé reakci, žádá citlivé údaje nebo vás posílá na podezřelý odkaz, zbystřete. Právě tak začínají podvody, které mohou mít nepříjemné následky.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Er redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Claude ve firmách získává na popularitě

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).