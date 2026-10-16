Podzim na maloobchodním trhu: Řetězce otevírají nové i zmodernizované prodejny

Obchodní řetězce v Česku dál masivně investují do rozšiřování i obnovy své pobočkové sítě. Billa otevřela nové prodejny a vlnu rekonstrukcí hlásí i další.
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Billa otevřela čtyři nové pobočky
Společnost BILLA během září a první poloviny října otevřela čtyři nové prodejny. Konkrétně se jednalo o prodejny v Bílovci, Pstruží, Ostravě – Nové Bělé a Podbořanech. V nich se jedná o druhou prodejnu. U dalších obchodů řetězec pokračuje v modernizaci.
Podle společnosti nově otevřené prodejny nabízejí moderní nákupní prostředí s průměrnou prodejní plochou kolem 900 m². Kromě toho nabízí široký sortiment čerstvých i trvanlivých potravin, ovoce a zeleniny, pečiva, masa, mléčných a rostlinných produktů včetně privátních značek.
Nedílnou součástí nabídky jsou i výrobky od regionálních producentů, které se liší podle dané lokality. Tyto výrobky BILLA označuje labelem To dobré z regionů. Například v prodejně v Pstruží si mohou zákazníci vybírat z produktů Bartoňovy pekárny nebo řeznictví Váhala.
Vlna modernizací a nové koncepty
V průběhu září a října BILLA znovu otevřela kompletně modernizované obchody například v Olomouci, Trutnově a Prostějově. Zmodernizované prodejny vycházejí z nejnovějšího konceptu společnosti. Ten má zákazníkům přinášet přehlednější uspořádání sortimentu, intuitivnější orientaci, vzdušnější design i pohodlnější nákupní cestu. Součástí úprav jsou také nové pokladní zóny včetně samoobslužných pokladen. Nové i modernizované prodejny jsou vybaveny technologiemi, které přispívají k efektivnějšímu a energeticky úspornějšímu provozu jako je LED osvětlení nebo moderní chladicí a mrazicí technologie.
V modernizaci nejsou pozadu ani ostatní řetězce. Na konci září Tesco představilo zákazníkům modernizovanou prodejnu v Brně-Bohunicích. Na zákazníky v ní čeká modernizované oddělení čerstvých potravin, ovoce a zeleniny, nová pekárna, samoobslužné pokladny i služba Scan&Shop. Podobně jako v Bille tato prodejna využívá energeticky úsporné technologie včetně LED osvětlení a moderních chladicích systémů.
U řetězce Lidl v letošním roce dále probíhají (nebo se připravují) rekonstrukce například v Bohumíně, Doksech, Rumburku, Slaném, Holicích, nebo v Říčanech. Ať už jde o novou, nebo zmodernizovanou prodejnu, společnost nový koncept staví na prostornějším interiéru, širších uličkách a zvětšených platebních zónách s klasickými i samoobslužnými pokladnami. Také klade velký důraz na ekologický provoz.
Dřevěná prodejna Penny i nový Albert
Na konci září přibyla první prodejna PENNY v Kostelci na Hané. Tento nový obchod na Smržické ulici je zároveň pátou dřevěnou prodejnou tohoto řetězce v České republice. To vychází z jejich dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnější výstavbu a modernizaci sítě prodejen. Prodejna navíc vznikla na místě bývalých uhelných skladů, které dlouho čekalo na nové využit a právě o supermarketu se mnoho let diskutovalo. Moderní prodejna nabízí téměř 850 m² prodejní plochy a zákazníkům je otevřená denně od 7 do 20 hodin. Ve středu 14. října otevřel nový supermarket také řetězec Albert a to v Příboru na ulici Smetanova.