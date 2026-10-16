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Podzim na maloobchodním trhu: Řetězce otevírají nové i zmodernizované prodejny

Jana Langerová
Dnes
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Otevření nové prodejny Billa v Pstruží
Autor: BILLA
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Podzim na českém maloobchodním trhu se nese ve znamení otevírání nových supermarketů a rozsáhlých modernizací. Zákazníci v posledních týdnech získávají přístup k pohodlnějšímu nákupnímu prostředí, širším uličkám i moderním samoobslužným zónám.
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Obchodní řetězce v Česku dál masivně investují do rozšiřování i obnovy své pobočkové sítě. Billa otevřela nové prodejny a vlnu rekonstrukcí hlásí i další.

Co se dozvíte v článku
  1. Billa otevřela čtyři nové pobočky
  2. Vlna modernizací a nové koncepty
  3. Dřevěná prodejna Penny i nový Albert

Billa otevřela čtyři nové pobočky

Společnost BILLA během září a první poloviny října otevřela čtyři nové prodejny. Konkrétně se jednalo o prodejny v Bílovci, Pstruží, Ostravě – Nové Bělé a Podbořanech. V nich se jedná o druhou prodejnu. U dalších obchodů řetězec pokračuje v modernizaci.

Podle společnosti nově otevřené prodejny nabízejí moderní nákupní prostředí s průměrnou prodejní plochou kolem 900 m². Kromě toho nabízí široký sortiment čerstvých i trvanlivých potravin, ovoce a zeleniny, pečiva, masa, mléčných a rostlinných produktů včetně privátních značek.

Nedílnou součástí nabídky jsou i výrobky od regionálních producentů, které se liší podle dané lokality. Tyto výrobky BILLA označuje labelem To dobré z regionů. Například v prodejně v Pstruží si mohou zákazníci vybírat z produktů Bartoňovy pekárny nebo řeznictví Váhala.

Pohled do nové prodejny BILLY

Pohled do nové prodejny BILLY

Autor: BILLA

Vlna modernizací a nové koncepty

V průběhu září a října BILLA znovu otevřela kompletně modernizované obchody například v Olomouci, Trutnově a Prostějově. Zmodernizované prodejny vycházejí z nejnovějšího konceptu společnosti. Ten má zákazníkům přinášet přehlednější uspořádání sortimentu, intuitivnější orientaci, vzdušnější design i pohodlnější nákupní cestu. Součástí úprav jsou také nové pokladní zóny včetně samoobslužných pokladen. Nové i modernizované prodejny jsou vybaveny technologiemi, které přispívají k efektivnějšímu a energeticky úspornějšímu provozu jako je LED osvětlení nebo moderní chladicí a mrazicí technologie.

V modernizaci nejsou pozadu ani ostatní řetězce. Na konci září Tesco představilo zákazníkům modernizovanou prodejnu v Brně-Bohunicích. Na zákazníky v ní čeká modernizované oddělení čerstvých potravin, ovoce a zeleniny, nová pekárna, samoobslužné pokladny i služba Scan&Shop. Podobně jako v Bille tato prodejna využívá energeticky úsporné technologie včetně LED osvětlení a moderních chladicích systémů.

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Pohled do zmodernizované prodejny Tesco v Brně-Bohunicích

Pohled do zmodernizované prodejny Tesco v Brně-Bohunicích

Autor: Tesco

U řetězce Lidl v letošním roce dále probíhají (nebo se připravují) rekonstrukce například v Bohumíně, Doksech, Rumburku, Slaném, Holicích, nebo v Říčanech. Ať už jde o novou, nebo zmodernizovanou prodejnu, společnost nový koncept staví na prostornějším interiéru, širších uličkách a zvětšených platebních zónách s klasickými i samoobslužnými pokladnami. Také klade velký důraz na ekologický provoz.

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Dřevěná prodejna Penny i nový Albert

Na konci září přibyla první prodejna PENNY v Kostelci na Hané. Tento nový obchod na Smržické ulici je zároveň pátou dřevěnou prodejnou tohoto řetězce v České republice. To vychází z jejich dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnější výstavbu a modernizaci sítě prodejen. Prodejna navíc vznikla na místě bývalých uhelných skladů, které dlouho čekalo na nové využit a právě o supermarketu se mnoho let diskutovalo. Moderní prodejna nabízí téměř 850 m² prodejní plochy a zákazníkům je otevřená denně od 7 do 20 hodin. Ve středu 14. října otevřel nový supermarket také řetězec Albert a to v Příboru na ulici Smetanova.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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