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Podzimní Nákupy Ona Dnes jsou tady. Slevy nabízí přes dva tisíce obchodů

Jana Langerová
Dnes
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Žena nadšeně drží nakoupené zboží v taškách před obchodem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Slevové kupony v časopisech, v aplikaci i na webu. V tomto týdnu probíhá podzimní ročník akce Nákupy Ona Dnes, který propojuje kamenné prodejny s online světem. Přinášíme přehled o tom, jak kampaň funguje, kde slevy najít a jaká je historie tohoto známého nákupního svátku.
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V tomto týdnu, tedy od 12. do 18. října, probíhá nákupní akce nazvaná Nákupy Ona Dnes. Jsou do ní zapojeny jak kamenné, tak internetové obchody s tím, že slevy jsou dostupné díky kuponům.

Co se dozvíte v článku
  1. Stovky slev v tisících obchodů
  2. Inspirace od ambasádorky a speciální akce prodejců
  3. Tradiční nákupní svátek už od roku 2010

Stovky slev v tisících obchodů

Nákupy Ona Dnes se konají dvakrát do roka a tentokrát nabízejí přes 140 slev do více než dvou tisíc kamenných obchodů a 130 e-shopů.

Podzimní akce vychází z toho, že příchod tohoto ročního období je ideálním časem na proměnu šatníku, doplnění pečující kosmetiky nebo zvelebení domova před zimními měsíci. Také představuje způsob, jak se vyhnout předvánočnímu shonu a nákupu dárků s předstihem.

Součástí akce jsou kupony, které bylo možné získat v časopisu Žena a život vycházejícím 7. října, nebo v den začátku akce v magazínu ONA DNES a v aplikaci Portmonka. Dne 15. října budou kupony součástí Magazínu DNES + TV. V online podobě se kupony nacházejí na webu iDNES.cz v sekci ONA DNES → Nákupy.

Inspirace od ambasádorky a speciální akce prodejců

Letošní tváří Nákupů Ona Dnes je herečka a influencerka Denisa Pfauserová. Ta provází kampaní a má přinášet také dávku nákupní inspirace.

Mezi značky zapojené do Nákupů Ona Dnes patří zvučná jména jako například Zalando, GAP, Geox, Astratex, Celio, Manufaktura, Under Armour, Orsay nebo drogerie Rossmann. Akce má také několik partnerů podle sekcí, například u Zboží jde o Albatros Media, u Krása a zdraví Hebe a partnerem sekce Děti je Rossmann.

Většina prodejců pak na tuto prodejní akci upozorňuje na svém webu, kde často zmiňuje slevové kódy nebo podmínky využití kuponů a podobně. Například obchod T.S. BOHEMIA připravil pro své zákazníky rozcestník značek, kde najdou slevové kódy, které budou potřebovat při nákupu.

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Právě teď přichází ideální příležitost, jak nakoupit výhodněji. V rámci akce Nákupy OnaDnes můžete získat 20 % slevu na celý sortiment a pořídit si vše potřebné za ještě lepší ceny. Ať už plánujete zvelebit zahradu, vybavit terasu, nebo jen hledáte chytrá řešení pro domácnost, u nás si určitě vyberete, uvádí zase na webu BestBerg.

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Tradiční nákupní svátek už od roku 2010

V časopisu Ona Dnes se slevové kupony poprvé objevily na jaře 2010. Tehdy organizátoři akce ke spolupráci přizvali firmy, které měly něco společného se ženami. Šlo tedy například o slevy do obchodů s oblečením, kosmetikou nebo na zkrášlující procedury. Díky úspěchu akce se redakce rozhodla pokračovat s ní i na podzim a od té doby se podobně jako Dny Marianne koná akce Nákupy Ona Dnes pravidelně dvakrát do roka: na jaře a na podzim. Od roku 2014 tuto nákupní akce každý rok propaguje nějaká známá osobnost.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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