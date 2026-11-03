Dluh na zdravotku může být likvidační. Vy ho ale nemusíte platit celý

Kdo nezaplatí zdravotní pojištění včas, případně neuhradí předepsanou zálohu, musí počítat s penále. To se podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění počítá za každý kalendářní den prodlení. Dluh tak může postupně narůstat, a to i v situaci, kdy původní nedoplatek nebyl příliš vysoký.
Existuje však možnost požádat zdravotní pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona.
V praxi to znamená, že pojišťovna může za určitých okolností penále snížit nebo zcela prominout. Každou žádost posuzuje individuálně a přihlíží ke konkrétním okolnostem, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Na prominutí ale není právní nárok. Samotná žádost tedy neznamená, že pojišťovna dluh na penále automaticky odpustí.
Kdy může pojišťovna penále odpustit?
Při rozhodování může pojišťovna zohlednit například zdravotní, sociální nebo finanční problémy žadatele, mimořádné životní události či administrativní chybu při placení pojistného.
Může jít například o situaci, kdy člověk omylem použije nesprávný variabilní symbol nebo odešle platbu na účet jiné zdravotní pojišťovny. Důležitá může být také dosavadní platební morálka. Příznivěji mohou být posuzovány případy, kdy jde o ojedinělé pochybení člověka, který si jinak své povinnosti dlouhodobě plnil řádně.
Žadatel by měl důvody žádosti co nejlépe vysvětlit a doložit. Pomoci mohou například lékařské zprávy, potvrzení o ztrátě zaměstnání nebo dokumenty prokazující mimořádně obtížnou životní situaci.
Nejdřív je nutné zaplatit dlužné pojistné
Zásadní podmínkou pro posouzení žádosti je úhrada dlužného pojistného. Pokud plátce nezaplatil pojistné splatné do dne rozhodování o prominutí penále, pojišťovna nemůže žádosti vyhovět.
O odstranění tvrdosti navíc nelze rozhodnout ani v případě, že byl na plátce podán insolvenční návrh nebo vstoupil do likvidace.
Žádost by proto neměla být jen obecným vyjádřením nesouhlasu s penále. Žadatel by měl popsat, proč dluh vznikl, jaké okolnosti k němu vedly a proč by pro něj bylo zaplacení celé sankce nepřiměřeně tvrdé.
Co musí žádost obsahovat?
V žádosti musí být jasně uvedeno, komu je určena, kdo ji podává a čeho se domáhá. Nesmí chybět ani odůvodnění a podpis.
Použít lze oficiální formulář VZP: Žádost o odstranění tvrdosti
Pokud žádost podává osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnavatel nebo právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené VZP, je nutné přiložit také Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.
Žádost může podat přímo plátce pojistného, případně jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci.
Pozor na lhůty
Jednou z nejdůležitějších věcí je termín podání žádosti. Ten se liší podle toho, jakým způsobem VZP penále předepsala.
- Penále předepsané výkazem nedoplatků: žádost je nutné podat nejpozději do osmi dnů od doručení výkazu.
- Penále vyměřené platebním výměrem: žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, zpravidla do 15 dnů od doručení.
- Penále uvedené ve vyúčtování: podle informací VZP není stanovena časová lhůta pro podání žádosti.
Bez časového omezení může žádost podat také dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném nebo penále po zemřelém plátci.
Kdo lhůtu zmešká, může o možnost požádat o prominutí penále přijít. Vyplatí se proto zkontrolovat nejen samotnou částku, ale také typ dokumentu, který pojišťovna zaslala, a datum jeho doručení.
Jak dlouho pojišťovna rozhoduje?
Rozhodnutí bývá zpravidla vydáno do 30 dnů od doručení žádosti. Ve zvlášť složitých případech se lhůta může prodloužit až na 60 dnů. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti není možné podat odvolání. I proto je důležité žádost dobře odůvodnit a doložit všechny podstatné skutečnosti už při jejím podání.