Podnikatel.cz  »  Právo

Dluh na zdravotku může být likvidační. Vy ho ale nemusíte platit celý

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena, která se chytá rukou za hlavu
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Pozdní platby zdravotního pojištění mohou znamenat nepříjemné navýšení dluhu. Ne každý ale musí penále zaplatit v plné výši. Je možné požádat o jeho snížení nebo prominutí, rozhodně to však není automatické.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Kdo nezaplatí zdravotní pojištění včas, případně neuhradí předepsanou zálohu, musí počítat s penále. To se podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění počítá za každý kalendářní den prodlení. Dluh tak může postupně narůstat, a to i v situaci, kdy původní nedoplatek nebyl příliš vysoký.

Existuje však možnost požádat zdravotní pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. V praxi to znamená, že pojišťovna může za určitých okolností penále snížit nebo zcela prominout. Každou žádost posuzuje individuálně a přihlíží ke konkrétním okolnostem, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna

Na prominutí ale není právní nárok. Samotná žádost tedy neznamená, že pojišťovna dluh na penále automaticky odpustí.

Nová zdravotní prevence pro zaměstnance od roku 2027 Přečtěte si také:

Nová zdravotní prevence pro zaměstnance od roku 2027

Kdy může pojišťovna penále odpustit?

Při rozhodování může pojišťovna zohlednit například zdravotní, sociální nebo finanční problémy žadatele, mimořádné životní události či administrativní chybu při placení pojistného.

Může jít například o situaci, kdy člověk omylem použije nesprávný variabilní symbol nebo odešle platbu na účet jiné zdravotní pojišťovny. Důležitá může být také dosavadní platební morálka. Příznivěji mohou být posuzovány případy, kdy jde o ojedinělé pochybení člověka, který si jinak své povinnosti dlouhodobě plnil řádně.

Žadatel by měl důvody žádosti co nejlépe vysvětlit a doložit. Pomoci mohou například lékařské zprávy, potvrzení o ztrátě zaměstnání nebo dokumenty prokazující mimořádně obtížnou životní situaci.

Nejdřív je nutné zaplatit dlužné pojistné

Zásadní podmínkou pro posouzení žádosti je úhrada dlužného pojistného. Pokud plátce nezaplatil pojistné splatné do dne rozhodování o prominutí penále, pojišťovna nemůže žádosti vyhovět.

O odstranění tvrdosti navíc nelze rozhodnout ani v případě, že byl na plátce podán insolvenční návrh nebo vstoupil do likvidace.

Žádost by proto neměla být jen obecným vyjádřením nesouhlasu s penále. Žadatel by měl popsat, proč dluh vznikl, jaké okolnosti k němu vedly a proč by pro něj bylo zaplacení celé sankce nepřiměřeně tvrdé.

Co musí žádost obsahovat?

V žádosti musí být jasně uvedeno, komu je určena, kdo ji podává a čeho se domáhá. Nesmí chybět ani odůvodnění a podpis.

Použít lze oficiální formulář VZP: Žádost o odstranění tvrdosti 

Pokud žádost podává osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnavatel nebo právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené VZP, je nutné přiložit také Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti.

Žádost může podat přímo plátce pojistného, případně jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci.

Stát za vás přestal platit pojistné. Pojišťovna mlčí, dluh může být likvidační Přečtěte si také:

Stát za vás přestal platit pojistné. Pojišťovna mlčí, dluh může být likvidační

Pozor na lhůty

Jednou z nejdůležitějších věcí je termín podání žádosti. Ten se liší podle toho, jakým způsobem VZP penále předepsala.

  • Penále předepsané výkazem nedoplatků: žádost je nutné podat nejpozději do osmi dnů od doručení výkazu.
  • Penále vyměřené platebním výměrem: žádost musí být podána nejpozději do nabytí právní moci rozhodnutí, zpravidla do 15 dnů od doručení.
  • Penále uvedené ve vyúčtování: podle informací VZP není stanovena časová lhůta pro podání žádosti.

Bez časového omezení může žádost podat také dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném nebo penále po zemřelém plátci.

workshop ChatGPT

Kdo lhůtu zmešká, může o možnost požádat o prominutí penále přijít. Vyplatí se proto zkontrolovat nejen samotnou částku, ale také typ dokumentu, který pojišťovna zaslala, a datum jeho doručení.

Kvůli dluhu na pojistném na vás nově přijde finančák Přečtěte si také:

Kvůli dluhu na pojistném na vás nově přijde finančák

Jak dlouho pojišťovna rozhoduje?

Rozhodnutí bývá zpravidla vydáno do 30 dnů od doručení žádosti. Ve zvlášť složitých případech se lhůta může prodloužit až na 60 dnů. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti není možné podat odvolání. I proto je důležité žádost dobře odůvodnit a doložit všechny podstatné skutečnosti už při jejím podání.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).